L'oroscopo della giornata del 15 aprile denota un momento di stallo per Pesci e Ariete. Gemelli e Sagittario, invece, vivranno giornate rivelatrici.

Oroscopo del 15 aprile ultimi segni

12° in classifica Pesci: attenti ai sentimenti e alle emozioni, potrebbero giocarvi brutti scherzi. Per natura tendete a legarvi facilmente alle persone che vi circondano, sia in amicizia sia in amore e questo potrebbe portarvi a vivere qualche delusione. In campo lavorativo, invece, dovete essere pazienti e poco frettolosi.

11° in classifica Ariete: l'Oroscopo del giorno 15 aprile 2021 vi esorta a prestare attenzione alle persone con le quali vi relazionerete.

Non tutti si comportano in modo lineare con voi, pertanto, occhi ben aperti. Specie in campo professionale potrebbero nascere degli inconvenienti.

10° in classifica Leone: dopo alcuni giorni al top, oggi sarà una giornata un po' fiacca. Cercate di non abbattervi e di non perdere la voglia di mettervi in gioco e di lottare per conseguire i vostri obiettivi. In campo sentimentale, invece, è opportuno parlare con chiarezza, anche delle questioni più spinose.

9° in classifica Vergine: i nati sotto questo segno passano dalla prima alla nona posizione, questo perché la giornata odierna comincerà con il piede sbagliato. Vi sentite stanchi e insoddisfatti e questo potrebbe causare qualche tensione. Dal punto di vista professionale, invece, dovete essere concentrati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: piccoli passi in avanti per quanto riguarda la vita sentimentale. Se vi piace qualcuno, cercate di essere onesti e di non cambiare il vostro modo di essere per fare colpo. La vostra natura verrà fuori inesorabilmente e la delusione potrebbe essere dietro l'angolo.

7° in classifica Cancro: nel lavoro si fanno progressi, ma bisogna prestare attenzione alle faccende burocratiche, specie se siete dei liberi professionisti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, cercate di essere un po' più attenti ai dettagli, anche quelli sono importanti.

6° in classifica Acquario: l'oroscopo del 15 aprile vi esorta a farvi avanti in amore.

Cercate di non essere troppo titubanti e, soprattutto, di non rimandare a domani tutto quello che potete risolvere oggi. Nella vita siete solitamente risoluti, siatelo anche per le questioni di cuore.

5° in classifica Bilancia: a lavoro procede tutto secondo i piani. Se avete da poco cominciato una nuova attività siate risoluti e intraprendenti. Non mostrate le vostre debolezze perché potrebbero essere usate contro di voi dai vostri nemici. In amore, invece, potete lasciarvi andare.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Toro: momento di svolta per le coppie stabili. Coloro i quali sono vincolati ad una relazione che dura da parecchio tempo avranno la possibilità di compiere passi importanti.

Nel lavoro ci vuole un po' di intuito e di spirito di adattamento, fattori essenziali al giorno d'oggi.

3° in classifica Capricorno: le preoccupazioni che hanno attanagliato la vostra mente e il vostro cuore in questi giorni andranno ad attenuarsi. Una bella notizia porterà un po' di sereno nella vostra vita. Godetevi questa giornata positiva e trascorrete quanto più tempo possibile con le persone care.

2° in classifica Sagittario: in amore farete faville. Questo è un momento molto positivo per voi. Se siete in attesa di novità sul fronte lavorativo, potreste rimanere piacevolmente colpiti. Non battete la fiacca proprio adesso, è tempo di cambiamenti.

1° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 15 aprile denota una bella ripresa per i nati sotto questo segno.

Finalmente avete avuto modo di fare chiarezza su alcune questioni private. Sul lavoro, invece, arriveranno le ricompense per coloro i quasi si sono impegnati.