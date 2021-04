Secondo le previsioni dell'oroscopo del 14 aprile 2021 ci sarà una giornata particolarmente fiacca per Sagittario e Scorpione. Ariete e Vergine, invece, saranno in forma.

Oroscopo ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica Leone: a lavoro potrebbero sorgere delle polemiche che rischiano di compromettere un progetto importante. Cercate di mantenere la calma e di non gettare tutto all'aria per questioni futili. Anche in amore urge una certa calma.

11° in classifica Scorpione: non siete esattamente al top della vostra forma fisica e questo potrebbe influire negativamente anche sul vostro umore.

L'Oroscopo del 14 aprile 2021 vi esorta a mantenere la calma e a riposare un po' sia mente sia corpo.

10° in classifica Sagittario: la giornata potrebbe partire un po' a rilento e potreste mostrare una certa fatica nel carburare. Verso il pomeriggio, però, ci sarà un miglioramento. Cercate di rimandare a questa parte della giornata le questioni più impegnative.

9° in classifica Cancro: in questo periodo vi sentite un po' sulle montagne russe. Cercate di mantenere la calma e di non cimentarvi in modo troppo irruento nelle situazioni. Agite con cautela specie per quanto riguarda il lavoro, a maggior ragione se siete nuovi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: il desiderio di amare e di essere amati sarà più forte di ogni cosa.

Se, tuttavia, state provando difficoltà nel realizzare i vostri obiettivi, potrebbero nascere dei malumori. Continuate a lottare, non abbattetevi e, soprattutto, non trascurate il lavoro.

7° in classifica Bilancia: siate più equilibrati dal punto di vista professionale. In questo ambito ci vuole una certa pazienza per riuscire ad affrontare e a venire a capo delle situazioni più complesse.

Per quanto riguarda la sfera privata, invece, non trascurate i vostri affetti.

6° in classifica Acquario: l'oroscopo del 14 aprile vi esorta ad essere coraggiosi e ad esprimere con maggiore chiarezza il vostro punto di visa. Non abbiate paura del giudizio delle altre persone e, soprattutto, non temete i rifiuti, anche quelli fanno crescere.

5° in classifica Pesci: momento statico per i nati sotto questo segno. Tutto procede secondo i piani e, almeno per il momento, non sono all'orizzonte episodi in grado di sconquassarvi la vita sia in positivo sia in negativo. Godetevi la tranquillità.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Capricorno: in questi giorni siete stati un po' agitati, ma questa settimana è promettente. Nel lavoro state, pian piano, cominciando a mettervi in sesto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, potreste essere portati a sottovalutare alcuni rapporti.

3° in classifica Toro: meglio prendere il "Toro per le corna". Affrontate di petto le situazioni e gli ostacoli che si presenteranno sul vostro cammino.

In questo periodo siete favoriti, pertanto, non esitate a cimentarvi in nuovi progetti e attività.

2° in classifica Ariete: l'oroscopo del 14 aprile denota una giornata particolarmente interessante per voi. Sia in amore sia nel lavoro ci saranno dei risvolti positivi. Se stavate aspettando una gratifica o una promozione, questo potrebbe essere il momento adatto.

1° in classifica Vergine: giornata molto promettente per quanto riguarda i sentimenti. Oggi sarete alquanto indaffarati con i preparativi di un evento o di un progetto che vi sta molto a cuore. In campo professionale è opportuno mostrarvi sicuri e spavaldi.