L'oroscopo della giornata di giovedì 15 aprile prevede una Luna nuova passare nel segno dei Gemelli, che vivrà con particolare serenità la propria relazione di coppia, mentre Sagittario potrebbe essere un po’ schivo con tutti. Toro riuscirà a trarre gioia e vivacità dalle proprie relazioni sentimentali e sociali, mentre Scorpione dovrà fare attenzione a come comportarsi con il partner. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 15 aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 15 aprile segno per segno

Ariete: nella seconda parte della settimana potrete contare sulla posizione favorevole della Luna secondo l'oroscopo, e in ambito sentimentale ci sarà qualche emozione in più.

Se siete single sarete in vena di rilassarvi e godervi questo periodo di tranquillità. Nel lavoro avrete ampie vedute e un forte spirito d'iniziativa, grazie alla posizione favorevole di Giove, Saturno e Marte. Voto - 8-

Toro: per quanto riguarda il settore professionale, attenzione a come vi muoverete. Non siete ancora nella posizione più adatta per poter prendere delle decisioni in autonomia. Sul fronte sentimentale invece sentirete chiaramente il calore e l'affetto della vostra anima gemella, merito di Venere in congiunzione, che vi regalerà momenti dolcissimi. Se siete single bisognerà attendere un po’ per trovare la persona giusta, ma con questo cielo favorevole avrete buone possibilità.

Voto - 7,5

Gemelli: Luna che passa nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 15 aprile. In ambito sentimentale avrete occhi solo per il partner, e vivere con serenità il vostro rapporto sarà molto facile. Per quanto riguarda i single vivrete momenti capaci di restituire emozioni e sensazioni forti, come un cuore che batte forte, o dei piccoli crampi allo stomaco, chiaro sintomo che l'amore si sta impossessando di voi.

Nel lavoro potrete permettervi di prendervi del tempo in più per i vostri lavori, ma considerato come siete agguerriti, preferirete rimanere avanti a tutti. Voto - 8+

Cancro: settore professionale che vi concederà qualche garanzia in più secondo l'oroscopo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti, con Venere in sestile dal segno del Toro, sarete piuttosto rassicuranti nei confronti del partner, portando un po’ di stabilità al vostro rapporto.

Se siete single qualcosa di piacevole sta per arrivare anche per voi. Voto - 7,5

Leone: la Luna in buon aspetto vi darà qualche piccola occasione in più in amore in questa giornata, soprattutto per evitare di non causare ulteriori problemi al vostro rapporto. Per quanto riguarda i single potreste essere impegnati in tante altre cose, ma l'amore non sarà tra i vostri pensieri. In ambito lavorativo potreste essere a corto di idee, forse perché Mercurio sta per cambiare aspetto. Voto - 6+

Vergine: qualche piccola complicazione in questa giornata dal punto di vista sentimentale, a causa della Luna in quadratura. Nulla di grave, perché in fin dei conti sapete che il vostro rapporto al momento funziona, e qualche piccolo battibecco è normale.

L'importante sarà risolvere al più presto. Se siete single l'amore forse non sarà un granché, ma sapete che potete poggiarvi sulle vostre relazioni sociali. Nel lavoro le vostre idee saranno piuttosto valide, dunque non abbiate paura di svilupparle. Voto - 7

Bilancia: configurazione astrale favorevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del 15 aprile. Con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, sentirvi in armonia con la vostra anima gemella sarà più facile, e non avrete paura di manifestare i vostri sentimenti. Se siete single arriva un periodo fatto di momenti difficili da dimenticare. In ambito lavorativo potreste essere in vena di darvi da fare in una nuova avventura professionale.

Voto - 7,5

Scorpione: la Luna non vi darà più fastidio, ma rimarrà comunque Venere a seminare zizzania nella vostra relazione di coppia. L'oroscopo vi consiglia di non essere troppo esigenti nei confronti del partner. Per quanto riguarda i single il vostro umore potrebbe essere un po’ traballante. Per quanto riguarda il lavoro è troppo presto per arrivare a conclusioni. Per il momento, cercate di concentrarvi sul da farsi. Voto - 6,5

Sagittario: oroscopo di giovedì che non sarà proprio il massimo per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo potreste essere un po’ schivi verso i colleghi, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito sentimentale potrebbe tornare un po’ di tensione nel vostro rapporto, e forse sarà il momento di chiudere definitivamente una certa faccenda.

Per quanto riguarda i single questo periodo ''no'' non durerà a lungo, dunque siate ottimisti e speranzosi. Voto - 6,5

Capricorno: sfera sentimentale in risalita per voi nativi del segno. Piano piano il vostro rapporto torna a funzionare, merito di un atteggiamento decisamente più maturo, responsabile e romantico, nonché di Venere in trigono dal segno del Toro. Se siete single vivrete atmosfere piuttosto coinvolgenti. Per quanto riguarda il settore professionale anche se non state andando così male, meglio prendere le cose con calma. Voto - 7,5

Acquario: piccoli passi in avanti sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo, anche se la morsa di Venere continua a farsi stretta. Potrebbe essere un buon momento per interagire bene con il partner, evitando di trascendere in argomenti caldi.

Per quanto riguarda i single meglio non trascurare i vostri impegni personali. Nel lavoro godrete di grande popolarità e ottimi risultati al momento, e sicuramente questa situazione non può che farvi piacere. Voto - 7,5

Pesci: una giornata un po’ sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti ci tenete a fare le scelte giuste per il vostro rapporto, ma forse in questa giornata sarà meglio rimandare. I single vivranno un momento di grande stanchezza. Sul fronte lavorativo ci sarà un gran da fare in questa giornata, e fin quando non sarete chiamati a prendere delle decisioni, non avrete grandi difficoltà. Voto - 7-