L'oroscopo del 2 aprile esorta i nati sotto il segno dei Gemelli a essere più rilassati. Giornate molto promettenti per Capricorno e Toro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: l'Oroscopo del 2 aprile vi esorta a godervi questo fine settimana. Rilassatevi e trascorrete la giornata con le persone a voi care. Oggi potrebbe esserci un po' di malumore, pertanto, l'antidoto sarà non pensarci.

11° in classifica Ariete: non siate troppo affrettati nel giudicare una relazione o una persona. Con il tempo potreste ricredervi e pentirvi delle decisioni prese in precedenza.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, è meglio rimandare le discussioni o i colloqui importanti.

10° in classifica Acquario: in amore potrebbe esserci qualche piccola discussione, pertanto, è meglio non essere troppo puntigliosi. In campo professionale, invece, ci sono delle cose che non sono di vostro gradimento, cercate di essere più accondiscendenti.

9° in classifica Vergine: in campo professionale è meglio non eccedere. Non intavolate discussioni a meno che non sia strettamente necessario. L'amore è favorito soprattutto per le coppie stabili. Se, invece, siete single, la ricerca dell'anima gemella potrebbe rivelarsi più ardua del previsto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: non lasciatevi sopraffare dal pessimismo.

Nel momento in cui la vostra mente comincia a ragionare in modo negativo, cercate di allontanare i pensieri poco costruttivi. In questo periodo sono favoriti i più audaci e sfrontati dal punto di vista professionale.

7° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 2 aprile vi esorta a vivere alla giornata e a non pensare troppo al futuro.

Questo non vuol dire certamente abbandonare gli ideali e i vostri obiettivi, è semplicemente un invito ad essere più flessibili.

6° in classifica Sagittario: l'amore va a gonfie vele, ma c'è qualcosa che vi turba. Spesso vi create problemi anche laddove non esistono. Siete esuberanti e pieni di voglia di fare anche se le circostanze spesso non ve lo permettono, questo potrebbe creare un po' di frustrazione.

5° in classifica Pesci: date tempo al tempo, le soddisfazioni arriveranno per chi sa aspettare. Non siate impetuosi nelle decisioni, specie se riguardano la sfera privata. Talvolta siete portati ad agire troppo d'istinto e questo potrebbe condurvi verso errori grossolani.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Toro: giornata molto positiva per quanto riguarda l'amore e le relazioni in generale. Siete molto loquaci e predisposti al dialogo con il prossimo. Dal punto di vista lavorativo ci sono delle novità all'orizzonte, non smettete di inseguire i vostri obiettivi.

3° in classifica Leone: aprile è il mese delle grandi soddisfazioni. Specie dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle risposte molto gradite.

In campo sentimentale, invece, dovete prendere una decisione, o dentro o fuori.

2° in classifica Bilancia: l'indecisione ha sempre accompagnato la vostra vita. A partire da oggi, però, avrete un quadro molto più preciso delle cose da fare e delle decisioni da prendere. Approfittatene e non rimandate.

1° in classifica Capricorno: momento di svolta nel lavoro. A partire da oggi ci saranno delle novità per quanto riguarda questa sfera della vostra vita. Dal punto di vista sentimentale, invece, non dovete essere rancorosi. questo è il periodo dei chiarimenti.