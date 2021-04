Le previsioni astrali della settimana dal 5 all'11 aprile vedono protagonista il transito di Mercurio che entra in Ariete. Torna per tutti la voglia di agire, di muoversi, di prendere iniziative, di cambiare qualcosa e tornare a guardare tutto in modo più dinamico. Mercurio favorisce soprattutto i segni di aria e di fuoco che non vedranno troppi scossoni, per segni, invece, come Capricorno, Cancro, Bilancia ci sarà da affrontare qualche importante sfida.

Approfondiamo ora quali sono le previsioni della settimana per tutto lo Zodiaco.

Previsioni astrali per la prima sestina: l'Ariete torna in azione

Ariete - La settimana per voi sarà intensa. Inizia un periodo in cui potrete davvero tornare a essere voi stessi: avete tanti pianeti favorevoli e le previsioni sono davvero molto positive, in particolare se dovete cambiare lavoro o se avete in mente qualche spostamento o un trasloco e un cambio di residenza.

Toro - La nuova posizione di Mercurio non vi tocca dal punto di vista pratico, ma potrebbe portare qualche difficoltà di comunicazione. Dovrete essere molto attenti soprattutto a inizio settimana, la Luna, infatti, vi guarderà di traverso e tutte le difficoltà potrebbero sembrare insormontabili.

Gemelli - Il cielo è sempre più blu per voi.

Mercurio è di nuovo favorevole e, insieme con Marte, Sole, Venere, vi fa tornare protagonisti. Se avete in mente qualche iniziativa, di cominciare un nuovo progetto, è il momento di agire e di trovare nuovi collaboratori. Vi sentite ottimisti e in forma: settimana da 10 e lode sia in amore che sul lavoro.

Cancro - Siete sottoposti a qualche tensione.

Mercurio in Ariete vi aiuta poco, anzi, potrebbe rendervi irritabili. Non cedete alle provocazioni: c'è da lavorare molto in ogni campo e ci sono delle attese che ancora dureranno. Le previsioni miglioreranno più in là: per ora pensate di più a voi stessi.

Leone - Questo è un periodo di grandi soddisfazioni se saprete giocare le vostre carte e adesso, con Mercurio in Ariete, super favorevole, sarete in grado di farlo.

Le previsioni per il vostro Segno vi favoriscono sia sul lavoro che in amore, solo il lato economico risente un po' del periodo di crisi, ma è comunque in miglioramento.

Vergine - Mercurio esce dall'opposizione al vostro Segno, si mette in posizione neutra e vi lascia respirare. Le previsioni per voi dicono che non ci sono in vista grandi cambiamenti, ma almeno non ci saranno le problematiche pratiche che finora vi hanno condizionato le giornate. Riposatevi.

Oroscopo della seconda sestina: bene la Bilancia

Bilancia - Tanti pianeti sono in opposizione, ma questo vi porterà a concentrarvi maggiormente sul rapporto di coppia. Sono favoriti i nuovi contratti e le collaborazioni in campo lavorativo.

Le previsioni della settimana per voi sono, quindi, positive, nel senso che avrete modo di agire positivamente in ogni campo.

Scorpione - Inizia per voi Scorpione un periodo di riposo, non ci sono in vista particolari novità. Al momento, però, dovete affrontare gli influssi dei pianeti importanti, Giove e Saturno, che vi stanno mettendo alla prova in campo economico.

Sagittario - Ottime notizie per voi del Sagittario; arriva anche Mercurio in posizione favorevole e tornate a sorridere, a pianificare qualcosa di nuovo per voi e per le persone che vi sono care. La settimana scorrerà in modo sereno e voi sarete sempre più carichi!

Capricorno - Per voi la settimana potrebbe essere impegnativa, ma non negativa.

Mercurio vi porta novità e saranno situazioni per voi un po' insolite, ma che è bene affrontare, perché più in là porteranno molte soddisfazioni. Agite in funzione del futuro.

Acquario - Nel vostro cielo ci sono tantissimi pianeti che vi stanno stimolando. Molti hanno già preso qualche decisione importante di cambiamento e per altri che non lo hanno fatto Mercurio in Ariete sarà un ottimo aiuto. Saturno vi fa guardare le situazioni con molta lucidità: è davvero un bel dono da parte di questo pianeta.

Pesci - Perderete l'appoggio di Mercurio che passa in Ariete, ma non sarà un male, perché almeno avrete meno cose a cui pensare. La settimana è piuttosto anonima per voi, fate sempre attenzione a Marte che vi potrebbe spingere ad andare oltre le vostre forze.