Secondo le previsioni dell'oroscopo del 20 aprile 2021 i nati sotto il segno dei Pesci devono essere cauti. I Toro hanno bisogno di novità, mentre Acquario e Sagittario sono fortunati in amore.

Approfondiamo di seguito le predizioni astrologiche di tutti i segni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 20 aprile denotano una giornata un po' sottotono per certi versi. In questo momento vi sentite un po' stanchi e demotivati, specie sul fronte lavoro. Avete bisogno di nuovi stimoli e nuove collaborazioni.

11° in classifica Leone: non è il momento giusto per intavolare discussioni e polemiche. La Luna è opposta, pertanto, è opportuno prestare attenzione a tutto quello che farete o direte in questo momento. Non siate troppo rigidi nel relazionarvi con il prossimo.

10° in classifica Bilancia: mantenete l'equilibrio e cercate di non perdere la pazienza per questioni futili. Dal punto di vista professionale sono in arrivo delle novità, ma è opportuno avere pazienza e soprattutto, riuscire ad emergere in una giungla di competitor.

9° in classifica Capricorno: se le cose non sono andate esattamente come avevate sperato in amore, questo non è il momento giusto per abbattersi. Cercate di lottare e di non darvi per vinti.

Guardate avanti con maggiore ottimismo.

Previsioni astrali per le posizioni centrali

8° in classifica Cancro: buon momento per cominciare un nuovo rapporto. Se, invece, siete in coppia, cercate di essere un po' più presenti con il partner. In campo professionale si stanno smuovendo delle opportunità. Tenete gli occhi ben aperti.

7° in classifica Gemelli: non siate troppo frettolosi nel prendere delle decisioni. L'oroscopo del 20 aprile 2021 vi esorta ad essere cauti e a non demordere. Inseguite i vostri obiettivi, anche se questo implica il dover fare dei sacrifici e delle rinunce. La soddisfazione poi sarà grande.

6° in classifica Toro: le previsioni astrali per la giornata denotano una certa voglia di cimentarsi in nuove avventure.

Siete un po' stanchi della solita routine, pertanto, potreste essere desiderosi di cimentarvi in nuove esperienze. Cogliete l'attimo.

5° in classifica Scorpione: nuove opportunità in campo professionale. Siate pronti a tutto e versatili, queste sono le chiavi per il successo. Dal punto di vista sentimentale, invece, siate più accondiscendenti e flessibili con il partner.

Oroscopo dei primi quattro segni

4° in classifica Pesci: l'emotività continuerà a dominare il vostro segno ancora per un po' di tempo. Sfruttate questo aspetto caratteriale in modo positivo. Tale caratteristica, infatti, vi renderà maggiormente abili nel comprendere i bisogni e i desideri altrui. Pertanto, potreste avere la capacità di decifrare quello che pensano gli altri.

3° in classifica Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 20 aprile denotano una giornata energica. Siate pronti a mettervi in gioco e a cimentarvi in esperienze nuove. Sul lavoro ci sono delle interessanti novità all'orizzonte. A partire dal prossimo mese ci potrebbero essere dei cambiamenti importanti.

2° in classifica Acquario: la Luna è dalla vostra parte e questo vi renderà dei perfetti amatori. Se siete single, questo è il momento giusto di darsi da fare. Se, invece, siete legati ad un rapporto sentimentale, diventerete irresistibili. Molto carismatici anche sul lavoro.

1° in classifica Sagittario: giornata piena di soddisfazioni per i nati sotto questo segno. Gli impegni lavorativi vi terranno impegnati ma, allo stesso tempo, si riveleranno anche molto produttivi.

In amore farete faville.