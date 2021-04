Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 aprile 2021 i nati sotto il segno dei Gemelli e dell'Ariete saranno un po' sottotono. Cancro, Sagittario e Vergine, invece, risultano in netta ripresa.

Approfondiamo di seguito l'astrologia quotidiana per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: la settimana comincerà con qualche scocciatura sul fronte lavoro o impegni. Restate sempre in guardia. Ci sono delle questioni burocratiche da risolvere, pertanto non aspettate troppo. In amore dovete capire cosa volete davvero prima di agire.

11° in classifica Ariete: ciò che è giusto non sempre si concilia con ciò che desiderate. Cercate di trovare il giusto compromesso tra questi due ambiti. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, l'Oroscopo del 19 aprile esorta a essere meno intransigenti e critici.

10° in classifica Leone: buon momento per l'amore, tuttavia, la vostra mente è occupata da altri pensieri, che fanno capo principalmente alla sfera professionale. Non siate troppo distratti dal partner o dai vostri affetti o potreste pentirvi.

9° in classifica Capricorno: le preoccupazioni che avete avuto in questi giorni potrebbero ripresentarsi a inizio settimana. A ogni modo, a partire dalle prossime ore ci sarà un leggero miglioramento.

Concentratevi un po' di più nel lavoro.

Previsioni astrali per le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: giornata tranquilla per i nati sotto questo segno. In questo periodo stanno scarseggiando le emozioni forti e forse è per questo che vi sentite un po' spenti. Cercate di fare qualcosa per ravvivare una fiamma.

7° in classifica Acquario: siate un po' più attenti alle vostre finanze.

In questo periodo c'è stato un esborso di denaro alquanto elevato, pertanto, è opportuno darsi una regolata. Da punto di vista sentimentale, invece, Venere è dalla vostra parte.

6° in classifica Bilancia: in amore è opportuno essere chiari sin dal primo momento. Non lasciate nulla al caso e, soprattutto, non credete che gli altri capiscano tutto quello che avete nella vostra testa.

Non sempre siete così leggibili.

5° in classifica Pesci: non è il caso di farsi strane illusioni. Siate maggiormente attenti alle esigenze del partner e non lasciatevi intimidire da chi proverà a mettervi i bastoni tra le ruote in amore. Siate sicuri di voi e intraprendenti.

Oroscopo dei segni più fortunati

4° in classifica Sagittario: settimana alquanto interessante per quanto riguarda gli affari. Se state per cominciare un nuovo progetto professionale, l'oroscopo del 19 aprile vi esorta a rischiare il tutto per tutto e inseguire sino in fondo i vostri obiettivi.

3° in classifica Toro: non datevi per vinti. Questo è un periodo molto positivo per quanto riguarda la sfera professionale. Delle occasioni che sembravano essere perdute, potrebbero ripresentarsi, pertanto, siete fortunati.

I treni non passano quasi mai due volte.

2° in classifica Cancro: buon momento per cominciare una nuova storia d'amore. Se siete single siete molto propensi a cimentarvi in nuove relazioni. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, le cose stanno tornando gradualmente al loro posto.

1° in classifica Vergine: prima posizione per i nati sotto questo segno. Dopo aver passato un paio di giorni alquanto altalenanti, a partire da queste ore ci sarà un netto miglioramento. La settimana è promettente dal punto di vista sentimentale.