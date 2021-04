Mercoledì 21 aprile troveremo sul piano astrale la Luna stazionare nel domicilio del Leone, nel frattempo Saturno e Giove sosteranno nel segno dell'Acquario. Plutone, invece, proseguirà l'orbita in Capricorno, così come Urano, Mercurio, Venere ed il Sole resteranno stabili in Toro. Marte assieme al Nodo Lunare, infine, permarranno in Gemelli come Nettuno continuerà il moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Leone ed Ariete.

Sul podio

1° posto Vergine: lavoro top. La seconda e terza decade di casa Vergine potrebbe trascorrere un mercoledì particolarmente benevolo sul fronte professionale, grazie al duetto Urano-Mercurio nel loro Elemento che gli suggerirà le mosse migliori da compiere.

2° posto Toro: briosi. 24 ore dove non ci sarà probabilmente avversità o provocazione che possa urtare la briosità dei nati Toro, i quali affronteranno qualsiasi accadimento col sorriso stampato sulle labbra.

3° posto Acquario: nemici segreti. L'opposizione lunare al loro Sole di nascita, perlopiù quadrata ad Urano in seconda dimora, avrà buone chance di far rendere conto al quarto segno Fisso del vero volto di alcune persone. Tale presa di coscienza, sebbene a primo acchito disturberà non poco la tranquillità giornaliera, risulterà parecchio utile per comprendere appieno su quali figure relazionale fare affidamento.

I mezzani

4° posto Capricorno: passionali. La tiepidezza nel ménage amoroso lascerà, con ogni probabilità, spazio ad una ritrovata passionalità in casa Capricorno, coi nativi che stupiranno il partner con dei veri e propri fuochi d'artificio in camera da letto.

5° posto Cancro: indaffarati. Malgrado le incombenze pratiche e professionali potrebbero essere più numerose rispetto al solito in questo mercoledì, i nati Cancro non dovrebbero tirarsi indietro arrivando a fine giornata stanchi ma soddisfatti dei risultati ottenuti.

6° posto Pesci: semi da piantare. Il dodicesimo segno zodiacale farà, c'è da scommetterci, l'errore di etichettare questa giornata primaverile come routinaria, mentre il sestile Nettuno-Plutone e Giove al giro di boa intimeranno ai nativi di cominciare a piantare i primi semi dei progetti esistenziali che hanno in mente.

7° posto Sagittario: perplessi. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto al lavoro, col terzo segno di Fuoco che desidererà qualche certezza professionale in più mentre potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un ambiente troppo confusionario e poco rassicurante in tal senso.

8° posto Scorpione: serata top. Dopo un giornata piuttosto faticosa, specialmente sul fronte mentale a causa di Mercurio e Venere opposti, i nati sotto il segno dello Scorpione dovranno presumibilmente pazientare sino a sera per trarre i migliori frutti quotidiani.

Dall'ora di cena in poi, difatti, il secondo segno d'Acqua potrà lasciarsi coccolare dal partner e tutte le ansietà svaniranno in un batter d'occhi.

9° posto Gemelli: vecchie conoscenze. Che sia per telefono, di persona od online i nati Gemelli avranno ottime chance, durante questa giornata, di entrare in contatto con una vecchia conoscenza amicale che avevano perso di vista. Purtroppo, però, la conversazione potrebbe virare su qualche argomento indigesto per i nativi.

Ultime posizioni

10° posto Leone: cambio di rotta. La seconda casa sarà illuminata dalla Luna nel segno opposta a Saturno e quadrata a Toro e ciò, in questa occasione, potrebbe parlarci di un secondo segno di Fuoco che cambierà d'improvviso aspirazioni e prossimi obiettivi lavorativi.

Col Grande Benefico agli sgoccioli dall'amico/nemico Acquario, però, sarebbe bene ponderare con dovizia tali stravolgimenti perché il rischio di fare il passo più lungo della gamba sarà alto.

11° posto Ariete: impazienti. Un vecchio proverbio diceva "L'impazienza siede sempre con i piedi sui carboni ardenti" mentre la fretta di giungere al risultato, questo mercoledì, dovrebbe essere bandita dal modus operandi di casa Ariete. Un atteggiamento morigerato ed una doverosa attesa delle tempistiche adeguate, malgrado non facenti parte del loro corredo astrologico, sarebbero due caratteristiche che il primo segno zodiacale dovrebbe fare sue in queste 24 ore.

12° posto Bilancia: fuori giri. Tutto ciò che riguarderà il nido domestico, figli in primis, potrebbe arrecare un'elevata mole di stress per i nati Bilancia in questa giornata.

Sarebbe bene, invece, che i nativi chiedano il supporto di una persona fidata o, se ciò non fosse possibile, rinviino le attività meno impellenti a data da destinarsi.