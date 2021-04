Secondo l'oroscopo del 22 aprile 2021 i nati sotto il segno del Toro potrebbero essere spiazzati da alcuni cambiamenti. Per quanto riguarda i Pesci, invece, ci sono delle novità, mentre gli Acquario devono essere temerari.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: attenzione ai cambi di programma inaspettati. In questo periodo potrebbero verificarsi dei colpi di scena volti a stravolgere completamente le vostre abitudini. Cercate di essere flessibili e di adattarvi alle novità.

11° in classifica Gemelli: se non riuscite ad emergere come sperate o come vi eravate immaginati, forse dovete modificare qualche aspetto del vostro modo di fare.

Accettate le critiche, ma solo quelle costruttive e non siate troppo arroganti.

10° in classifica Cancro: l'Oroscopo del giorno 22 aprile 2021 denota una giornata un po' sottotono. Specie la mattinata potrebbe cominciare in modo fiacco, ma dal pomeriggio ci sarà una ripresa. I rapporti di coppia potrebbero diventare monotoni, inventatevi qualcosa.

9° in classifica Scorpione: alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti. Se c'è qualcosa che non va nel rapporto di coppia è meglio chiarire le cose a breve tempo. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, lavorate sodo e otterrete dei risultati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8°in classifica Sagittario: i numerosi impegni vi distolgono un po' dalle faccende private.

Cercate di non trascurare il partner o potreste incorrere in problemi. Anche i rapporti familiari vanno curati e gestiti con cautela.

7° in classifica Leone: il vostro temperamento potrebbe essere reputato aggressivo da alcune persone con le quali vi rapporterete. Specie in campo professionale potrebbero nascere dei disguidi dovuti proprio a questo aspetto.

In amore è bene essere prudenti.

6° in classifica Ariete: buon momento per cimentarvi in nuove conoscenze. Per quanto riguarda i rapporti stabili, invece, non siate troppo taciturni. Le difficoltà vanno prese di petto ed affrontate, smettete di rimandare.

5° in classifica Pesci: l'oroscopo del 22 aprile 2021 vi esorta a mettervi in gioco.

Sia per quanto riguarda l'amore sia il lavoro è opportuno non abbattersi e tentare sempre il tutto per tutto. Alcuni incontri fatti nell'ultimo periodo potrebbero rivelarsi molto interessanti su più fronti. Siate audaci.

Oroscopo 22 aprile primi quattro segni

4° in classifica Vergine: in campo professionale tutto procede in modo abbastanza tranquillo. Non impelagatevi in questioni o mansioni troppo più grandi di voi. Nella vita non bisogna strafare, altrimenti si corre il rischio di fare qualche gaffe.

3° in classifica Bilancia: coltivate i rapporti d'amicizia. Talvolta potreste trovarsi a scontrarvi con le persone perché le trascurate. Anche il partner potrebbe sentirsi un po' messo da parte, pertanto, è opportuno non trascurare nessun aspetto della vostra vita.

2° in classifica Capricorno: novità in campo professionale potrebbero generarvi il buon umore. Specie se siete dei liberi professionisti potrebbero venirsi a creare delle opportunità molto interessanti. Sul fronte amoroso, invece, fatevi avanti con la persona che vi piace.

1° in classifica Acquario: prima posizione per i nati sotto questo segno secondo le previsioni dell'oroscopo del 22 aprile. Mettetevi in gioco e siate più temerari. Ad ogni modo, non perdete mai di vista la realtà e tenete i piedi ben saldi per terra, specie se si tratta di affari.