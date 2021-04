L'Oroscopo settimanale dal 26 aprile al 2 maggio annuncia una ventata di cambiamenti. Aprile lascerà il posto a un maggio piuttosto diverso e dei cambiamenti o novità si paleseranno. Le stelle parlano di un periodo di ascesa per i nati del Cancro e del Pesci. La primavera entrerà nel vivo e sbocceranno nuove sensazioni e progetti. C'è chi avrà voglia di rimettersi in carreggiata e chi finalmente farà pace con i proprio dolori interiori. Amore, salute, lavoro, famiglia, soldi, tutti questi aspetti saranno al centro dell'attenzione e a rivelarlo sono proprio le previsioni della settimana prossima.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Siete in fase di stallo, non vi sentite né carne né pesce. Avete bisogno di una pausa di riflessione, di prendere le distanze dal solito tran tran che vi sta logorando lentamente. Le stelle rivelano che, in vista di un maggio di rinascita, quest’ultima parte del mese di aprile vi condurrà a un cambiamento. Sul fronte finanziario e lavorativo dovrebbero esserci dei movimenti particolari.

Toro - Settimana di novità, spostamenti e decisioni da prendere. Coloro che sono giunti a un bivio dovranno cercare di darsi una mossa, perché è meglio incamminarsi in una strada piuttosto che rimanere fermi al punto di partenza. Pulizie di primavera in vista, ma attenzione ai movimenti bruschi e pesanti.

Non è il periodo migliore per esporsi troppo, anzi: sarà meglio fare attenzione ai cambiamenti di temperatura. Amore di coppia stabile, ma si respira aria di noia.

Gemelli - I conti cominceranno a quadrare, finalmente vi sbloccherete. Avete vissuto un periodo molto pesante e soprattutto faticoso. Alcune vostre certezze o sicurezze si sono sbriciolate e qualcuno o qualcosa ha preso le distanze da voi.

Ci sono state delle incomprensioni e ancora ne pagate lo scotto. Le stelle invitano i single a rimettersi in gioco e a fare più vita sociale. Anche se sono tempi difficili è possibile fare di tutto, ma cercando di prestare attenzione alla propria incolumità.

Cancro - Alcuni sogni nel cassetto, in settimana, potrebbero sbocciare: ha inizio un periodo in crescendo.

Siete dotati di tanta buona volontà, ma a volte cedete alla pigrizia, perché strafate e vi stancate velocemente. Chi lavora in proprio ha bisogno di battere cassa, poiché servono i soldi per sostenere una certa spesa. Novità per chi è single o separato. Cercate di non chiudervi troppo in casa o in voi stessi, come fa l’amore a trovarvi se siete irreperibili? Denaro in uscita, possibili colloqui o richieste particolari sul fronte lavorativo.

Previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone - Aprile uscirà di scena lasciandovi un po' confusi. Avrete un po' di faccende da sistemare tra lunedì e venerdì, mentre nel weekend ritroverete spazio e respiro. Dei progetti verranno lanciati o ripristinati, specialmente se c'è stato uno stop.

Il peggio sta per passare, perciò non dovrete fare altro che continuare a usare la massima cautela possibile e stringere i denti. Dentro di voi custodite un segreto o un dolore e non riuscite a voltare pagina.

Vergine - Avrete a che fare con una settimana carica di studio/lavoro. Forse dovrete sostenere una prova oppure effettuare un certo pagamento entro luglio e tutto ciò vi sta causando stress e agitazione. Prendetevi cura di voi stessi, queste saranno le giornate migliori per aprirsi al nuovo e rimettersi in gioco. Il cielo comincerà a scaldarsi e le nuvole inizieranno a diradarsi restituendovi finalmente la serenità. Chi lavora potrebbe anche avere difficoltà con il proprio capo o con un certo cliente.

Bilancia - Le stelle parlano di stanchezza, forse siete stufi di questo modo di vivere oppure in amore/famiglia qualcosa non va come dovrebbe. I tempi sono destinati a cambiare, niente tornerà come prima, perciò non rimanete ancorati al passato ed evolvetevi. Aggiornatevi, imparate e fate dei nuovi progetti. Se sfruttata bene, questa potrà rivelarsi la settimana della svolta. In arrivo una certa chiamata o email importante.

Scorpione - L'oroscopo settimanale al 2 maggio apre la porta alle novità più disparate. Qualcosa di nuovo comincerà a germogliare e chi ha seminato potrà finalmente raccogliere i meritati frutti. Avrete a che fare con le faccende domestiche e il lavoro potrebbe risultare un po' più difficile del solito.

Tuttavia, le previsioni rivelano che riuscirete a superare ogni ostacolo. Spese e denaro in uscita, qualcuno porterà il proprio mezzo di trasporto a fare una revisione o dal meccanico.

L'oroscopo settimanale dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Delle difficoltà vi sono piovute addosso in quest'ultimo periodo, ma il sereno tornerà a illuminare la vostra esistenza. Siete un po' stanchi di combattere, non ne potete più degli ostacoli e delle difficoltà. Il vero cambiamento arriva quando si è pronti a cambiare: niente capita per caso. Anziché attendere che le cose si aggiustino da sole, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Tirate fuori il dolore e il disagio, in tal modo, dopo esservi sfogati, sarete più che pronti a ricominciare da capo.

Capricorno - C'è da evidenziare che dentro di voi provate un moto di sfiducia nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Le stelle premono affinché superiate questo problema prima dell'arrivo dell'estate. A inizio anno nutrivate delle aspettative, ma poi c'è stato un cambio di programma e vi è piombato il mondo addosso. In settimana dovrete sistemare la vostra vita e riprogrammare la quotidianità. Lunedì e martedì saranno le giornate migliori per iniziare la dieta o un programma di remise en forme.

Acquario - Il vostro è un segno sensibile e pieno di aspettative, ma è proprio a causa di queste attese esagerate che dentro di voi vi sentite scoraggiati e disillusi. Nei prossimi giorni qualcuno vi tenderà la mano, qualcosa di bello vi aprirà gli occhi.

Coloro che hanno il cuore infranto credono di non riuscire più a riprendersi, in realtà il tempo sistemerà ogni cosa: dovete solo pazientare. Entro l'estate ci saranno più interazioni sociali e tante novità.

Pesci - Qualcosa bolle nel vostro pentolone e nella prossima settimana ne vedrete delle belle. Così come al Cancro, le stelle prevedono un periodo di ascesa. Sarete invasi da un'ondata di energia e ispirazione: guai a lasciarsi sfuggire questa occasione d'oro. Qualche pesciolino sta mettendo da parte del denaro per acquistare una casa, un'auto o qualcosa d'importante. Novità in amore o in famiglia. Anche se state stringendo la cinghia, concedetevi uno sfizio per premiare il vostro duro e costante impegno.