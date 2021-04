L'Oroscopo di domani 10 aprile è pronto a svelare come sarà la giornata di inizio weekend. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del giorno, in questo contesto interessanti i segni dello zodiaco dall'Ariete a Vergine. Il cielo astrale del periodo analizzato vede brillare la Luna nel segno dell'Ariete, nel frangente in congiunzione a Mercurio. Il Sole, nel campo dell'Ariete, si presenta sotto aspetto trigono con Giove e Marte. Nettuno in Pesci continua a subire la pressione da parte di Marte, in questo periodo in quadratura al segno. Vediamo di dare un seguito alle previsioni astrologiche del 10 aprile, subito aver svelato la scaletta di sabato.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Cancro;

4° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 10 aprile, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 10 aprile al segno dell'Ariete predice una giornata perfettamente in linea con quanto sperato. A qualcuno del segno intanto una situazione intrigante potrebbe stuzzicare una certa curiosità, magari invogliando ad assaporare il gusto del proibito. In amore quindi, sarà una giornata speciale. I rapporti con la famiglia si annunciano molto buoni, sarete più disponibili e comprensivi anche riguardo alle loro esigenze. Se siete felicemente in coppia, vi sentirete attraversare da una corrente di straripante energia: coinvolgere il partner in nuove iniziative oppure in intriganti variazioni su un tema a voi caro, sarà così facile come non mai.

Single, il rilancio della vostra vita è in corso, direte così addio ad alcune preoccupazioni che in passato vi hanno fatto spesso arrovellare le meningi! Grazie alla Luna che vi porterà un fresco vento di novità e di emozioni a cui non potrete davvero resistere. Nel lavoro, sarà una giornata appagante su molti fronti ed aspetti, cosa che vi condurrà beatamente in estasi, senza farvi allontanare però da quelli che sono i vostri compiti abituali.

Qualsiasi cosa accada sarete sempre ligi al dovere: complimenti!

Toro: ★★★. Un sabato poco efficace, sia sul piano sentimentale che su quello professionale. In base alle direttive evidenziate nelle previsioni zodiacali di domani, potrebbe essere necessario, parlando di amore e sentimenti, affinare l'arma della seduzione. In amore infatti, Saturno in aspetto di quadratura vi renderà un po' malinconici: avrete la testa tra le nuvole e nel cuore avvertite sentimenti e desideri un po' contrastanti.

Per evitare fastidi col partner converrà mostrarsi disponibili ad oltranza e non intavolare argomenti pungenti. Single, il cielo sembra avercela con voi, forse un problema tornerà a galla in famiglia, ma voi non tergiversate, affrontate la situazione e ricordatevi che la verità è sempre la cosa migliore. Nel lavoro, vi sentirete un po' strani, tutto sta succedendo all'improvviso dentro e fuori! Non fatevi impressionare dalla confusione, dall'instabilità di questo momento, ma approfittate della fase astrale per fare il punto della situazione, comprendere cosa non va e non vi soddisfa, per trovare così la soluzione giusta.

Gemelli: ★★★★★. In previsione una giornata più che soddisfacente, sicuramente da vivere al meglio ed ai massimi livelli.

Pronti a sorridere? Certo che si, anche perché sarà in risalita netta il quasi tutto il periodo, favorito da buone opportunità da sfruttare in ambito affettivo e, in parte, anche in alcune situazioni di lavoro e nella professione. In amore, il partner rimarrà molto contento delle vostre idee o proposte, insieme a voi scoprirà finalmente nuove ed inaspettate sfaccettature del vostro carattere. Avrete così tanta serenità e tranquillità, vivendo con la persona amata momenti idilliaci, naturalmente indimenticabili. Single, in questo periodo siete proprio contenti e rilassati, grazie al buon aspetto di Marte sarete pronti per una grande conquista amorosa, anche perché i corteggiatori non mancheranno di certo.

Nel lavoro, giornata davvero allegra, simpatica e molto produttiva. Qualcuno vi troverà simpatici, altri apprezzeranno le vostre proposte lavorative. I recenti miglioramenti garantiranno vantaggi anche a livello economico.

Oroscopo e stelle di sabato 10 aprile

Cancro: ★★★★. La giornata di sabato, secondo gli astri del periodo, non sarà troppo male. Però urge concretezza: mettete in campo le vostre intenzioni, ma fatelo a piccoli passi purché in modo continuato. Consigliata tanta sana capacità di comunicazione. In amore, il cielo sarà favorevole ed avrete così un'intesa ottima. I desideri si esaudiranno magicamente dando un valido contributo agli amori appena nati. Vi sentirete sicuri e padroni del vostro cuore, grazie a transiti astrali piuttosto generosi.

L'umore sarà in recupero dopo i recenti fatti, in parte responsabili nei giorni scorsi di disagi o piccoli contrasti tra voi ed il partner. Single, la Luna in aspetto armonico vi incoraggerà a sognare il grande amore. Anche se le situazioni esterne sembrano non favorire grandi incontri, le cose belle arriveranno proprio quando meno ve lo aspettate. Nel lavoro, salutate eventuali scaricabarile e andate dritti per la vostra strada: non dovete sentirvi obbligati a sopportare chi vi stressa quotidianamente. L'autostima vi permetterà di svolgere con maggior profitto il lavoro.

Leone: ★★★★★. Si preannuncia una giornata dalle grandi potenzialità: sarete in una "botte di ferro" su molti fronti, in primis in campo sentimentale.

Il merito andrà tutto alla Luna (specularità positiva al 98%) e soprattutto al vostro splendido ascendente (nel caso appartenesse ai segni indicati positivi), instancabili promotori di tutti i migliori successi in campo affettivo. In amore, la Luna vi aiuterà a dissipare un po' le nuvole dei giorni scorsi. Tornerà quindi il sereno dalle vostre parti ma non solo: ci sarà un evento inatteso che vi regalerà tante emozioni da condividere con la vostra dolce metà. Single, le stelle porteranno magia alla vostra giornata e vi renderà in grado di realizzare non soltanto i vostri desideri, ma anche quelli delle persone che vi stanno vicino ed a cui volete molto bene. Nel lavoro, ecco dei nuovi orizzonti che si aprono; avete conosciuto delle persone davvero speciali e tramite loro, i vostri interessi si stanno allargando.

Seguite i loro consigli, imparate quello che vi possono insegnare, tanto da rendere questo giorno molto gratificante.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 10 aprile, predice che le stelle del periodo saranno particolarmente attive, propense a concedere l'aiuto necessario. Gli astri, in questo caso la Luna e Sole (speculari positivi al 85%) saranno pienamente operativi e dalla vostra parte: sfruttateli a dovere! In campo sentimentale, le stelle vi daranno un piccolo tocco di malizia che farà accrescere il desiderio del vostro partner. Avrete così una giornata appassionante, con qualche piccola evoluzione positiva riguardante una situazione relativa al vostro rapporto. Single, ogni dubbio legato al passato andrà scomparendo lasciando spazio a nuove certezze e maggiori consapevolezze.

Il benessere interiore che provate vi aiuterà a prendere delle decisioni in maniera sicura e serena verso il futuro sentimentale. Nel lavoro, sarà una giornata in perfetto equilibrio. Secondo le stelle, riuscirete a conciliare un gran numero di attività con un'armonia sorprendente per voi stessi ed anche per le persone che vi stanno vicino.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 10 aprile.