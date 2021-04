L'Oroscopo del giorno 10 aprile è pronto a chiarire, almeno sulla carta, come andrà la partenza del nuovo weekend. In primissimo piano i sentimenti e il lavoro messi a confronto con i sei segni della seconda sestina, ossia quelli compresi da Bilancia a Pesci. Iniziamo a togliere il velo alle previsioni zodiacali di sabato del 10 aprile analizzando l'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 10 aprile

Bilancia: ★★★★. In base a quanto predetto dall'oroscopo del giorno, sarà un avvio di weekend buono su molti fronti.

Periodo da sfruttare dunque in quei settori della vita che più vi stanno a cuore. Cercate di essere un po' più aperti mentalmente e disponibili a considerare anche altre modalità di veduta. In coppia non lasciate che una piccola crisi momentanea rovini un lungo e stimolante rapporto. Basterà aspettare che il peggio sia passato per cercare di rimettere in sesto la situazione. Single, se avete deciso di cambiare la vostra vita affettiva, tranquilli, ci riuscirete alla grande. Attenti solo ai soliti vostri inopportuni tentennamenti. Nel lavoro da oggi inizierà una bella fase di recupero: d'ora in poi potrete contare sicuramente su nuove occasioni e possibilità.

Scorpione: ★★. L'oroscopo del giorno indica che partirà sotto i poco graditi auspici del "ko" questa parte finale della settimana.

Sabato quindi, abbastanza sommesse le relazioni, soprattutto in ambito familiare. Abbastanza buoni invece, i rapporti interpersonali con colleghi e amici. Da considerare però che quest'ultimi saranno vissuti ancora a distanza "di sicurezza" visto il perdurare della situazione che tutti conosciamo. In amore l'oroscopo invita a cercare di non drammatizzare eventuali incomprensioni col partner, soprattutto se vivete da sempre un rapporto di coppia stabile e discretamente sereno.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che potrebbe essere una giornata un po' opaca. Forse sarà la stanchezza o forse l'eccessiva mole di impegni che da un pezzo a questa parte stanno convergendo su di voi. Fatto sta che non riuscite più a vivere con serenità il periodo. Nel lavoro potrebbero esserci dei disaccordi tra colleghi.

Quindi, iniziando già da adesso, cercate di risolvere ogni questione approfittando della vostra buona capacità di mediazione.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 10 aprile al Sagittario indica che la giornata evolverà in gran parte sulle linee della positiva seppur scontata normalità. Anche se il periodo non dovesse essere proprio "da urlo", alla fine riuscirete ugualmente a tirare quell'agognato e positivo sospiro di sollievo. In amore cercate di dare priorità alla famiglia, perché ci sono questioni da affrontare e risolvere al più presto. Altresì, sforzatevi nel chiudere quei problemi che sapete: si trascinano da troppo tempo e rischiano di diventare cronici. Single, smusserete alcuni lati del vostro carattere e lascerete spazio alle richieste di qualcuno che vorrebbe entrare nella vostra vita.

La forma fisica e psicologica sarà buona, darete ottime performance in ogni occasione. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede che sarete al meglio delle vostre capacità. Senz'altro riuscirete a brillare di luce propria senza lasciare nulla al caso.

Oroscopo e stelle di sabato 10 aprile

Capricorno: ★★★. Questo sabato probabilmente dovrete affrontare delle scelte sentimentali non da poco conto insieme ad alcuni problemi più impegnativi del solito. La partenza del weekend è stata classificata dagli astri con la sigla del "sottotono", e già questo non lascia spazio a dubbi: Venere in quadratura al vostro Plutone collaborerà ben poco. In amore, a volte mettere alla prova la persona che condivide la vostra vita, magari per sentirvi più sicuri del suo amore, è davvero sbagliato.

Cercate di non esagerare con le supposizioni: se proprio avete dubbi, parlate, chiedete e sarete esauditi. Single, sarete nervosi e stressati. In massima parte questa giornata potrebbe risultare per molti abbastanza deludente, impegnata da piccoli problemi di difficile risoluzione. In ambito lavorativo non vi sembra di pretendere troppo da voi stessi? Concedevi qualche pausa e, se la giornata dovesse accompagnarsi a qualche ritardo, a intralci o fastidi, non lasciatevi prendere dal nervosismo.

Acquario: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato contempla, almeno sulla carta, un fine settimana più che confortevole. Lo stress dei giorni scorsi potrebbe essere finalmente acqua passata: qualcuno potrebbe addirittura essere tentato dall'iniziare qualcosa di importante per sé o per la famiglia.

In amore, questo sabato una richiesta del partner non potrà essere elusa facilmente. Single, è vero, siete sempre impegnati e il tempo per l'amore non è mai abbastanza. Ma quando il cuore chiama, bisogna lasciare tutto il resto e lasciarsi trasportare dai sensi. Sappiate intanto che sarà più facile del solito inserirsi in nuovi ambienti, ricevere inviti, essere ascoltati dalle persone vicine: divertitevi come non facevate da tempo. Nel lavoro invece, la giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza garantiranno traguardi insperati nelle faccende pratiche. L'energia stagnante si risveglierà e potrete buttarvi a capofitto in un'impresa avventurosa, come piace a voi.

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo del giorno, di sabato 10 aprile, preannuncia una giornata apprezzabile, anche se non pienamente soddisfacente. Il quadro astrale si presenterà discreto con Plutone in sestile a Nettuno ma con la Luna nel segno sotto quadratura da Marte. Come si evince, momento non male, ma da tenere sotto osservazione in quanto non potete permettervi di fare passi falsi. In amore occorrerebbe dare una bella spinta al rapporto, oppure una svolta, per poter tornare a sorridere. Intanto, gli ostacoli non vi preoccupano dato che in mente avete già un obiettivo che volete raggiungere a tutti i costi. Se ne vale la pena, coraggio! Voi single invece, come impegno ce la state mettendo davvero tutta. Ora dovete soltanto incontrare la persona giusta e tutto il resto verrà da sé.

In ambito lavorativo, se doveste prendere una decisione importante, evitate di fare di testa vostra, anche perché ci sono in mezzo altre persone. Non peccate di presunzione, insomma: ve ne pentireste molto presto.

Classifica 10 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 10 aprile è pronta per essere analizzata da voi lettori. In primissimo piano spicca il segno dell'Ariete, meritatamente al primo posto. In seconda posizione troviamo questo inizio weekend quattro segni super-fortunati: Gemelli, Leone, Vergine e Acquario. Ansiosi di scoprire di più? A seguire la scaletta completa per tutti i segni.

Le stelline di sabato 10 aprile: