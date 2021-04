Le stelle e l'Oroscopo del giorno sono disponibili a svelare le proprie previsioni per tutti i segni zodiacali: approfondiamo come andrà la giornata di giovedì 15 aprile 2021 e come le diverse posizioni astrali modificheranno la sfera sentimentale, lavorativa e salutare di ciascun segno zodiacale.

La prima sestina

Ariete: in questa giornata, con la Luna favorevole, potrete fare degli incontri interessanti. È un buon momento per il campo sentimentale, potrete vivere belle emozioni. Nel lavoro possibili nuove strategie da attuare.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di giovedì 15 aprile sarà caratterizzata da possibili soddisfazioni in campo amoroso.

Vi sentite più forti, anche a livello lavorativo.

Gemelli: con la Luna nel segno, potrete chiarire delle situazioni in sospeso e ci sarà la possibilità di comprendere realmente il partner. Nel lavoro, nonostante le problematiche vissute negli ultimi tempi, potrete trovare delle soluzioni.

Cancro: Venere è in transito interessante nel segno, iniziate a guardare le cose con un'ottica diversa. Potrete anche superare possibili fastidi d'amore. Nel lavoro sarà meglio fare delle scelte organizzative.

Leone: dopo un periodo di crisi ci sarà un buon miglioramento a livello lavorativo. In amore non sarà semplice gestire il rapporto con chi amate. Cercate di essere meno polemici.

Vergine: la giornata inizierà in modo complicato in amore, ci saranno alcune questioni che potrebbero farvi perdere la pazienza.

In campo professionale evitate scontri diretti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: curate di più la vostra forma fisica, magari dedicandovi a nuove attività. In campo professionale potrete ricevere delle risposte, anche se alcuni progetti è possibile che subiscano dei rallentamenti. In amore - con Venere non più in opposizione - potrete ricercare un nuovo equilibrio.

Scorpione: in questa giornata potrete recuperare a livello sentimentale, in quanto la Luna non è più in opposizione. In campo professionale cercate di non innervosirsi.

Sagittario: giornata sottotono per il segno, avvertirete molta tensione soprattutto a livello professionale. In amore cercate comunque di mantenere la calma, anche se qualcuno non la pensa come voi.

Capricorno: se ci sono delle richieste lavorative che desiderate fare, questo è il momento ideale. In amore se ci sono state delle crisi, in queste giornate potrete provare a riappacificarvi.

Acquario: non manca l'energia per il segno, è un periodo interessante anche per gli incontri d'amore. In campo professionale, se ci sono delle questioni che non vi stanno bene, sarà meglio affrontarle.

Pesci: in questa giornata potrete vivere dei momenti sottotono. In amore, con la Luna dissonante, è possibile che vi sentiate nervosi. Anche in campo professionale vi sentirete poco energici.