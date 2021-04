La terza settimana del mese di aprile è iniziata. Vediamo come cambiano le situazioni astrali per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra il 12 e il 18 aprile. Ecco l'Oroscopo per quel che riguarda la sfera sentimentale, professionale e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: la settimana inizia in modo interessante per il lato sentimentale, potrete infatti risolvere delle problematiche in sospeso. Nel lavoro, in particolare nella parte centrale del periodo dovrete cercare di riequilibrare la situazione finanziaria. Possibile stanchezza nel weekend.

Toro: il periodo parte con la luna nel segno, potrete recuperare fiducia in campo sentimentale; non mancherà energia, sarà meglio sfruttarla. Con il concludersi della settimana vi sentirete più forti anche a livello salutare. Nel lavoro potrebbero arrivare delle risposte.

Gemelli: è un buon momento per il lato sentimentale, in questa settimana potrete vivere delle belle emozioni. Nel lavoro, giornate di ripresa, con i diversi pianeti dalla vostra parte, non mancheranno opportunità e collaborazioni professionali.

Cancro: le prime giornate del periodo vi vedono sottotono in campo sentimentale, un risvolto interessante giungerà con il weekend. Nel lavoro non mancheranno delle buone idee, sarà meglio sfruttarle.

Leone: le coppie in crisi in queste giornate potranno chiarire o mettere ancor più in discussione il proprio rapporto. Nella parte centrale della settimana, è possibile che ci siano delle complicazioni. Potreste sentirvi stanchi, nel lavoro si va comunque verso una situazione di miglioramento.

Vergine: nella parte centrale del periodo Venere tornerà favorevole nel segno, potete sfruttare questa situazione per chiarire delle complicazioni amorose.

A inizio del weekend, con la luna dissonante, risulterete però polemici nel lavoro a causa di alcune situazioni non semplici da gestire. Sarà possibile recuperare con l'arrivo della prossima settimana.

Astrologia della settimana per i segni zodiacali

Bilancia: il periodo inizia con la luna in opposizione, vi sentite poco energici; situazione che potrebbe riversarsi anche a livello psicofisico, sarà meglio cercare del tempo per voi senza agitazioni.

Nel lavoro se ci sono stati dei cali, non sarà semplice recuperare nell'immediato.

Scorpione: possibili difficoltà lavorative per il segno, anche in campo amoroso non sarà semplice gestire dei rapporti. Nella parte centrale del periodo, sarà meglio non stancarsi troppo. Attenzione al rapporto con il partner, in particolare nel weekend.

Sagittario: nelle prime giornate della settimana con Venere favorevole potrete sfruttare il vostro fascino e sarà possibile anche fare nuovi incontri. Nel weekend, con la luna in opposizione, ci sarà un lieve calo a livello relazionale. Per quel che riguarda il lato lavorativo sarà meglio riordinare le idee per poter portare a termine i propri progetti.

Capricorno: nelle giornate centrali della settimana Venere non sarà più contraria e insieme alla luna dalla vostra parte potrete chiarire alcune situazioni in sospeso a livello amoroso.

Giornate interessanti anche quelle del weekend. Nel lavoro, sarà meglio evitare conflitti.

Acquario: possibili nervosismi in ambito sentimentale, siete in cerca di maggior equilibrio. I single del segno con l'arrivo del weekend potranno pensare a nuovi amori. Per quel che riguarda il lato lavorativo attenzione a eventuali imprevisti, cercate di recuperare forza ed energia per poterla sfruttare nel raggiungimento dei vostri obiettivi.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la terza settimana di aprile sarà caratterizzata da giornate promettenti all'inizio del periodo, soprattutto in amore. Non mancherà, infatti, buona energia per poter chiarire possibili conflitti. Nel lavoro, potrebbero esserci ritardi, ma non mancheranno le occasioni per poter esprimere le vostre idee.