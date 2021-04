Inizia un nuovo weekend per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo come andranno le giornate di sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 sul piano astrale, con le previsioni a livello lavorativo, sentimentale e di salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo della prima sestina

Ariete: in questo weekend non mancherà la forza, in particolare nella giornata di domenica. Con la Luna nel segno potrete fare progressi sentimentali. Recupero salutare nella giornata di sabato, riceverete notizie invece per il campo professionale.

Toro: situazione stabile in questo fine settimana di aprile.

In amore cercate di non innervosirvi, presto Venere sarà nel segno e potrete recuperare. Nel lavoro, in particolare sabato, con giovedì dissonante, non sarà semplice gestire alcune questioni.

Gemelli: weekend agitato per voi, domenica potreste comunque sentirvi meglio. Nel lavoro possibili opportunità. Con la Luna favorevole migliorano i sentimenti.

Cancro: a livello lavorativo alcuni risultati potrebbero non soddisfarvi, sabato comunque le vostre idee saranno particolarmente valide. In amore se qualcosa non vi convince sarà meglio voltare pagina.

Leone: Luna favorevole nella giornata di domenica, vi sentite più in forma rispetto le giornate precedenti. Nel lavoro sentite l'esigenza di maggiori garanzie.

Vergine: in questo fine settimana, i nati sotto il segno della Vergine, potranno approfittate di alcune situazioni interessanti per chiarire dei rapporti. Nel lavoro, domenica potrete iniziare a vedere i primi risultati di alcuni vostri progetti.

Astri e stelle del fine settimana per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: giornate di recupero quelle di sabato e domenica, cercate quindi del tempo per voi.

In amore potreste sentire una sensazione strana, cercate di prendere le cose con calma.

Scorpione: domenica sarà una giornata in cui vi sentirete particolarmente energici, ma cercate di tenere a bada alcuni sospetti d'amore. Nel lavoro, affrontate le questioni un passo alla volta.

Sagittario: la Luna non è contraria in questo weekend, a livello salutare potrete iniziare delle cure, se lo ritenete necessario.

Domenica, con anche sole e Venere potrete risolvere delle problematiche d'amore.

Capricorno: fine settimana all'insegna della stanchezza per voi, non mancheranno tensioni anche in campo amoroso. Nel lavoro evitate complicazioni.

Acquario: avete voglia di nuove emozioni, in questo weekend ritroverete energia nella giornata di domenica. Nel lavoro cercate di star lontano dalle polemiche.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale il weekend sarà caratterizzato da dei momenti sottotono in campo amoroso. Attenzione ad alcuni disagi che potreste vivere in ambito professionale.