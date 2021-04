Una nuova giornata è in arrivo per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà martedì 27 aprile a livello lavorativo, salutare e sentimentale per tutti i segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

Astri e stelle del 27 aprile: la prima sestina

Ariete: possibile recupero amoroso in questa giornata, nella quale non mancheranno novità. Nel lavoro sarà possibile fare dei progetti interessanti per il futuro.

Toro: nella sfera professionale è possibile che nascano dei dubbi, sarà meglio cercare delle soluzioni. Con la Luna in opposizione ci sono delle possibili intolleranze in amore da dover gestire, in particolare nella seconda parte della giornata.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale, la giornata di martedì 27 aprile sarà caratterizzata da buone prospettive sentimentali. Le coppie che lo desiderano potranno ufficializzare la propria relazione. Nel lavoro, con Giove e Saturno favorevoli, sarà possibile esporsi e ottenere consensi.

Cancro: a livello lavorativo gestite le situazioni con calma, non mancherà energia. Per quel che riguarda il lato amoroso, se possibile, fate dei progetti con la persona che amate.

Leone: nel lavoro vi sentite nervosi e stanchi, ma potreste pensare a nuovi progetti. Possibili polemiche in campo sentimentale.

Vergine: recupero psicofisico in particolare in campo amoroso, dove vi sentite pronti dare qualcosa in più.

Con Marte favorevole, sarà possibile vivere qualcosa di nuovo anche a livello lavorativo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in questa giornata - con la Luna nel segno - non mancheranno vantaggi a livello sentimentale. In campo professionale sarete favoriti, ma evitate situazioni rischiose.

Scorpione: siete in cerca di maggiore serenità sentimentale e alcune cose non vi sono chiare. A livello lavorativo avete voglia di rimettervi in gioco.

Sagittario: nel lavoro alcune situazioni potrebbero rivelarsi interessanti. Nella giornata del 27 aprile recupererete energia e potrete anche fare chiarezza in campo amoroso.

Capricorno: con la Luna contraria potreste dover affrontare piccole tensioni in campo sentimentale, ma non mancheranno emozioni positive con l'appoggio di Venere. Nel lavoro sarà possibile portare avanti i vostri progetti.

Acquario: possibili disagi per le coppie, soprattutto quelle nate da poco tempo. Con Giove e Saturno contrario, cercate di fare le cose con maggior calma. Per quel che riguarda il lato lavorativo alcune situazioni non saranno semplici da gestire.

Pesci: se desiderate fare chiarezza nel vostro rapporto questa è la giornata giusta. Cercate di evitare conflitti che potrebbero crearvi stress. A livello lavorativo è un momento interessante, potrete sfruttare delle occasioni.