Sta per prendere il via la giornata di Pasqua, un momento importante per tutti i segni zodiacali.

Approfondiamo quindi le previsioni astrologiche e l'Oroscopo del 4 aprile 2021 dei segni, provando a capire quali cambiamenti arriveranno in amore e nel lavoro.

Le previsioni astrologiche di Pasqua per la prima sestina zodiacale

Ariete: in amore, se si è single da tempo, non ci si deve abbattere, infatti parte ora un momento migliore. Nel lavoro riuscite a recuperare dopo un momento di calo.

Toro: nei sentimenti con la Luna favorevole potrete mettere a punto qualche incontro interessante.

Nel lavoro siete in attesa di alcune risposte: arriveranno presto notizie positive.

Gemelli: a livello sentimentale, se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, dovete evitare di pensare troppo al passato. Una storia potrà diventare importante. Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più in questi giorni.

Cancro: in amore, se una relazione non sta andando come vorreste, fate attenzione a non innervosirvi troppo. A livello lavorativo non mancherà qualche buona notizia, per questo motivo occorre sfruttare il periodo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale diversi pianeti saranno favorevoli e porteranno maggiori emozioni. Vi sentite più forti in questo momento. Nel lavoro se siete in attesa di una risposta, presto arriveranno buone notizie.

Vergine: per i sentimenti ci sono diversi progetti con la persona amata che dovete portare avanti, per questo motivo non arrendetevi. Nel lavoro i prossimi giorni saranno interessanti, potrebbe arrivare una conferma.

Previsioni e oroscopo del 4 aprile 2021: la giornata per la seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, nei sentimenti se alcune storie non vanno potreste innervosirvi.

Evitate però possibili complicazioni. Nel lavoro sarà importante gestire tutte le scelte con calma.

Scorpione: a livello sentimentale è un momento interessante, soprattutto se avete una relazione con una persona del Capricorno. A livello lavorativo sarà importante portare avanti solo quello che vi interessa, vi sentite meglio.

Sagittario: per i sentimenti ci possono essere tensioni e le stelle sembrano non supportarvi, per questo motivo dovete stare attenti. A livello lavorativo dovete prendere alcune decisioni importanti, ma sempre facendo attenzione.

Capricorno: a livello amoroso c'è tanta voglia di fare, la Luna nel segno porta qualche emozione in più e le storie che vanno avanti nel tempo sono particolarmente forti. Non lavoro cercate di non fare troppo.

Acquario: a livello sentimentale la situazione è interessante, le storie che nascono adesso sono importanti. Nel lavoro è un periodo non esaltante, dovete cercare di dedicarvi solo a quello che vi interessa.

Pesci: in amore la giornata di Pasqua porta una maggiore energia, Venere che non è più in opposizione e ciò migliora la situazione.

Nel lavoro evitate di fare qualcosa di eccessivo, non dovete stressarvi troppo.