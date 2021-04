Prosegue il mese di aprile: scopriamo in particolare come andrà la giornata di venerdì 2 aprile per i segni dall'Ariete ai Pesci su lavoro e amore. I Gemelli saranno molto creativi, mentre per la Bilancia potrebbero arrivare alcuni imprevisti in amore.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avete voglia di fare molte cose in questa giornata, in particolare in amore potrete fare nuove conoscenze. In campo professionale non mancheranno intuizioni interessanti.

Toro: in questo periodo chi vuole chiudere una storia, deve pensare bene ai propri desideri.

Nel lavoro dopo un periodo di nervosismo, potrà iniziare una ripresa.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di venerdì 2 aprile inizia con la luna in opposizione. In campo sentimentale sarà meglio stare tranquilli ed evitare di agitarsi per nulla. Nel lavoro i pianeti sono dalla vostra parte, vi sentite molto creativi.

Cancro: è importante che riflettiate bene in questa giornata, in particolare per quel che riguarda il campo professionale. In amore se ci sono state delle problematiche tra le coppie, sarà meglio affrontare possibili chiarimenti.

Leone: a livello sentimentale potrete prendere delle decisioni per voi importanti. La giornata sarà comunque impegnativa. Nel lavoro arriveranno delle proposte, cercate di concludere le trattative in breve tempo.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata sarà particolarmente stancante. Nel lavoro non mancano però degli stimoli. A livello sentimentale possibili ripensamenti.

Astrologia del giorno dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nel lavoro la situazione è favorevole, cercate di badare al meglio al lato economico. A livello sentimentale possibili imprevisti.

Scorpione: sarà possibile recuperare energia in questo periodo. Nel lavoro non mancano opportunità, ma prima di prenderle in considerazione sarà meglio riflettere. In campo sentimentale possibile recupero.

Sagittario: con la luna nel segno, se ci sono dei chiarimenti da affrontare in campo sentimentale questo è il momento giusto per farlo.

L'opposizione di Marte vi rende nervosi, attenzione a saper cogliere eventuali occasioni professionali.

Capricorno: cercate di concentrarvi di più su ciò che vi interessa, ci saranno delle questioni importanti da affrontare nel lavoro. In amore le coppie che hanno avuto delle problematiche, potrebbero riuscire a risolvere la situazione.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale l'inizio del weekend vedrà nuove emozioni in campo sentimentale, possibili però anche le discussioni. Nel lavoro cercate di gestire al meglio la situazione finanziaria.

Pesci: la giornata inizierà in modo agitato, ma in serata riuscirete a trovare il giusto equilibrio sentimentale. Nel lavoro cercate di essere concentrati, potrete così recuperare le tensioni degli ultimi tempi.