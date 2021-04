Inizia il primo weekend del mese di aprile 2021. Come andrà il periodo compreso tra sabato 3 e domenica 4 aprile? Scopriamo come affrontare al meglio il fine settimana di Pasqua. Di seguito le stelle l'Oroscopo con lavoro, salute amore per tutti i segni zodiacali.

Astri del weekend per i segni

Ariete: possibile stanchezza per il segno, sarà meglio riuscire a comprendere ciò che realmente si desidera per poter decidere quale strada percorrere. Nella giornata di domenica provate a trovare maggiore tranquillità e tempo per voi.

Toro: il weekend inizia con la luna attiva nel segno, in amore sarà meglio evitare discussioni.

Domenica qualcuno potrebbe ricevere buone notizie in campo lavorativo.

Gemelli: nel weekend di Pasqua la luna non sarà più in opposizione, potrete proseguire il vostro percorso sentimentale senza tensioni. Nel lavoro, in particolare domenica, potrete pensare a qualcosa di importante.

Cancro: la giornata di sabato sarà caratterizzata do possibili tensioni amorose, potreste infatti non sentirvi troppo in forma. Domenica, potrete recuperare, arriveranno anche delle novità in campo professionale.

Leone: nel primo fine settimana di aprile potrete vivere un momento di recupero. Diversi sono i pianeti favorevoli, non mancheranno delle belle emozioni da vivere.

Vergine: in campo sentimentale chi ha vissuto dei momenti problematici negli ultimi tempi, in questo fine settimana festivo potrà trovare delle soluzioni.

In particolare domenica vi sentirete più forti.

Astrologia del fine settimana per i segni zodiacali

Bilancia: vi sentirete agitati nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 aprile. Cercate di evitare complicazioni sentimentali, anche nel lavoro sarà meglio non correre inutili rischi.

Scorpione: nella giornata di sabato 3 aprile la luna sarà favorevole, potrete passare del tempo con le persone che amate.

Domenica sarà una giornata interessante, le soddisfazioni non mancheranno.

Sagittario: ci saranno delle buone occasioni per il segno in questo fine settimana. In particolare in amore, cercate però di non essere troppo polemici, soprattutto a Pasqua.

Capricorno: il weekend inizia giù di corda, Ma domenica con la luna nel segno potrete recuperare in campo amoroso, se ci sono state negli ultimi tempi delle discussioni con il partner.

Nel lavoro prima di accettare le condizioni, studiate bene la situazione.

Acquario: situazione favorevole per il weekend, diversi i pianeti dalla vostra parte. Cercate di trovare del tempo per voi in queste giornate festive, per ritrovare l'energia.

Pesci: Luna nel segno, potrete recuperare in particolari in amore. Domenica potrete vivere belle emozioni.