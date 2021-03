L'ultima giornata del mese sta per prendere il via per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo come si conclude questo terzo mese dell'anno leggendo l'Oroscopo del 31 marzo 2021 con le previsioni sull'amore e sul lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore, grazie a Venere nel segno, il mese si concluderà in maniera positiva. Dovete solo evitare di pensare troppo. Nel lavoro ci saranno delle difficoltà da superare.

Toro: per i sentimenti dovete cercare di migliorare i rapporti nati da poco. Se una relazione non vi soddisfa a pieno potreste anche pensare di chiuderla. Nel lavoro dovete essere più attenti a come agire.

Gemelli: a livello sentimentale, con Marte nel segno, avrete la possibilità di lasciare da parte le difficoltà del passato. Vi sentite più forti. Nel lavoro diversi pianeti sono favorevoli, per questo motivo vi sentite meglio.

Cancro: in amore dovete cercare di porre rimedio ad alcune problematiche. Grazie a diversi pianeti favorevoli ora state meglio. A livello lavorativo, se ci sono delle richieste da fare, agite in questo momento.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale attenzione alla Luna in opposizione. In particolare i single del segno potranno risentire di un calo. Nel lavoro alcune persone non sono state del tutto veritiere con voi, per questo motivo potreste anche pensare di chiudere un rapporto.

Vergine: a livello sentimentale, se una storia nasce in questo momento, avrete maggiori opportunità.

Nel lavoro non è questo un momento ideale per iniziare qualche discussione. Non manca comunque qualche occasione.

Previsioni e oroscopo del 31 marzo: la seconda sestina

Bilancia: in amore questa sarà una giornata che potrà portare qualcosa in più. Potranno arrivare anche nuove proposte. Nel lavoro non manca qualche nuova opportunità e, se avete lasciato da poco una strada, potrete intraprendere un'altra.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale grazie alla Luna positiva sarà possibile affrontare bene le nuove relazioni. Nel lavoro evitate di fare troppo, concentratevi solo su quello che è effettivamente possibile fare.

Sagittario: per i sentimenti, con diversi pianeti favorevoli, le cose vanno meglio. Se siete alla ricerca di qualche nuova storia, fidatevi di più degli altri.

Nel lavoro potranno arrivare delle belle novità.

Capricorno: in amore, se la vostra storia non è ancora solida, potreste andare incontro a degli ostacoli. Nel lavoro ci sono diverse cose da dover gestire con attenzione, le polemiche sono da non sottovalutare.

Acquario: nei sentimenti ci saranno momenti conflittuali da dover gestire, fortunatamente non vi manca la voglia di fare. Nel lavoro potreste sentirvi maggiormente nervosi, gestite al meglio le nuove scelte.

Pesci: in amore cercate di gestire al meglio la storia che state vivendo. I nuovi incontri saranno promettenti. Nel lavoro ci sono diversi pianeti favorevoli che aiuteranno.