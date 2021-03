Inizia il nuovo mese per i segni zodiacali. Vediamo in particolare come andrà la giornata di giovedì 1 aprile 2021. Stelle e previsioni su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: con Venere nel segno, bel momento in campo sentimentale: riuscirete a superare le discussioni degli ultimi giorni. Per quel che riguarda il lato lavorativo è possibile che sorgano piccole difficoltà.

Toro: Venere entra nel segno, potrete recuperare in campo sentimentale e cercate di fare chiarezza nel rapporto con il partner. In campo professionale potreste ottenere una riconferma.

Gemelli: in questa giornata di giovedì 1 aprile 2021 la luna sarà in opposizione, cercate di riuscire a gestire al meglio il lato sentimentale. Presto arriveranno delle occasioni nel lavoro, cercate di essere più concentrati.

Cancro: l'inizio del mese non sarà semplice da gestire in campo sentimentale, cercate di essere il più possibile prudenti e cauti. Nel lavoro potrete affrontare in modo decisivo alcune questioni non ancora risolte.

Leone: le problematiche vissute fino ad oggi vanno affrontate, solo in questo modo potrete trovare delle soluzioni per riottenere equilibrio in campo amoroso. Nel lavoro, alcune vostre proposte non sono state apprezzate, potrete ottenere di più nei prossimi giorni.

Vergine: a livello professionale potrete rinnovare degli accordi, cercate di valutare ciò che vi viene proposto. In amore è probabile che dobbiate affrontare alcune questioni rimandate fino ad oggi.

Astrologia dei segni per la giornata dell'1 aprile

Bilancia: vi sentite un po' affaticati in questo inizio mese, in amore bisognerà cercare di arginare degli imprevisti.

Nel lavoro situazione favorevole, cercate di controllare al meglio la questione economica.

Scorpione: l'inizio del mese sarà interessante per le coppie che vogliono portare avanti progetti importanti. Nel lavoro, Giove e Saturno conflittuali potrebbero causarvi qualche pensiero di troppo.

Sagittario: cercate di curare al meglio la vostra salute.

Nel lavoro ci sono delle buone situazioni, ma dovrete risolvere qualche questione. Periodo buono in campo sentimentale con il Sole favorevole.

Capricorno: vi sentite particolarmente in forma in questo periodo, in amore il cielo è dalla vostra parte, ma cercate di evitare polemiche. In campo professionale sarà meglio affrontare con maggiore attenzione le situazioni che si presenteranno.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale, il mese di aprile inizia con qualche confusione in campo amoroso. Nel lavoro dovrete riuscire a comprendere quali sono le cose realmente importanti per voi.

Pesci: siete particolarmente concentrati in campo lavorativo, riuscirete in questo periodo ad affrontare situazioni interessanti.

In amore le storie nate nell'ultimo mese possono consolidarsi.