L'oroscopo di venerdì 2 aprile sarà caratterizzato da grandi novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni riusciranno a padroneggiare bene le loro emozioni, mentre altri dovranno affrontare momenti più difficili. Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare i transiti planetari principali. Tra essi spiccheranno:

Sole in trigono a Luna e in congiunzione a Venere

Luna in trigono a Venere

Mercurio in congiunzione a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, la Vergine e l'Acquario cercheranno di ritrovare se stessi, mentre il Cancro si sentirà pronto ad approfittare di nuove occasioni lavorative.

Il Leone aprirà il suo cuore all'amore e lo Scorpione preferirà dare poca confidenza agli altri.

Di seguito tutti gli elementi dell'Oroscopo del 2 aprile 2021.

Previsioni zodiacali di domani 2 aprile: Toro testardo, Gemelli poco empatici

Ariete: deciderete di dedicare questa giornata allo shopping. Avrete voglia di gratificarvi con qualche acquisto. Non si tratterà di qualcosa di valore, ma di piccoli regali che vi faranno sentire speciali. In amore, potrebbero esserci alcune incomprensioni a causa di punti di vista differenti. Per risolvere, sarà necessario affidarvi a un dialogo sano e produttivo.

Toro: trasformerete la vostra testardaggine in un punto di forza. Non vi arrenderete davanti a niente e saprete infondere coraggio anche alle persone care.

Vi impegnerete al massimo sul lavoro perché sarete intenzionati a migliorare la vostra posizione. La maggior parte dei colleghi di lavoro vi stimerà, ma potrebbe esserci chi non apprezzerà il vostro modo di fare.

Gemelli: non sarete molto empatici verso il partner. Tenderete a chiudervi in voi stessi e a concentrarvi solo sui vostri problemi.

Non sarà una questione di egoismo, ma di nervosismo eccessivo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare una valvola di sfogo efficace. L'isolamento non si rivelerà una soluzione molto efficace.

Cancro: verrete investiti da un'energia travolgente. Finalmente, potrete lasciarvi alle spalle le preoccupazioni e dedicarvi solo al vostro successo.

Sarete fieri di voi stessi, ma non abbasserete mai la guardia. La vostra gentilezza vi farà apparire dolci agli occhi degli altri e vi permetterà di inserirvi in situazioni sorprendenti. Potreste avere sotto gli occhi un'occasione molto importante.

Oroscopo di venerdì 2 aprile: Leone innamorato, dolcezza per Bilancia

Leone: finalmente, vi sentirete sulla stessa lunghezza d'onda del partner. Sarete pronti a rivelargli tutti i vostri sentimenti e a renderlo partecipe di ogni aspetto della vostra vita. Farete molte cose assieme e darete modo al rapporto di coppia di crescere. Le differenze non faranno altro che fortificare le vostre rispettive personalità.

Vergine: avrete bisogno di dedicare un po' di tempo alla ricerca di voi stessi.

Ci saranno aspetti del vostro carattere che non capirete e che sentirete il bisogno di modificare. Non sarà un processo rapido, ma in questo percorso potrete contare sull'affetto delle persone care. La loro vicinanza vi permetterà di vedere oltre alla quotidianità.

Bilancia: la dolcezza sarà uno dei vostri principali punti di forza. Sarete empatici verso gli altri e non vi tirerete indietro se ci sarà la necessità di aiutare. Gli amici ameranno la vostra vicinanza e il partner parlerà molto bene di voi. Purtroppo, sul lavoro, le cose non andranno altrettanto bene. Avrete bisogno di un po' di tempo per riorganizzarvi.

Scorpione: farete fatica a fidarvi ancora delle altre persone. Tenderete a essere sospettosi e ad approfondire bene le conoscenza prima di rivelare qualcosa di importante.

Anche con il partner avrete lo stesso atteggiamento. Dovrete concedervi il giusto tempo per guarire dalle sofferenze passate e per tornare ad aprirvi con gli altri.

Astrologia del 2 aprile: Capricorno romantico, Acquario concentrato

Sagittario: momenti sereni e divertenti si alterneranno ad altri tristi e poco produttivi. Dovrete sfruttare tutte le vostre risorse per riuscire a realizzare qualcosa di utile. Forse, a fine giornata non sarete del tutto soddisfatti di voi stessi, ma una persona speciale riuscirà a tirarvi su di morale. Attenzione, però, a non darla per scontata.

Capricorno: sarete stranamente romantici verso il partner e vi impegnerete per fare qualcosa di bello per lui. Non vorrete deluderlo e punterete su azioni originali e non banali.

La persona amata sarà molto felice delle premure che gli riserverete, ma avrà bisogno di sentirvi dire anche certe parole. Starà a voi trovare il giusto linguaggio.

Acquario: non sarà semplice ridefinire i vostri obiettivi, ma avvertirete la necessità di farlo. Non vedrete l'ora di affrontare nuove sfide, soprattutto sul lavoro. Le vostre emozioni verranno messe alla prova dai comportamenti di alcune persone. Per fortuna, saprete mantenere il controllo e sfruttare ogni occasione che vi verrà offerta.

Pesci: saprete vedere oltre la superficie. Darete le giuste sfaccettature alle situazioni che affronterete e non permetterete agli altri di influenzarvi con i loro pettegolezzi. Sarete interessati solo alla verità e questo vi farà guadagnare punti agli occhi del partner.

L'oroscopo consiglia di incoraggiare approcci non desiderati.