Per la stagione estiva del 2021 l'Oroscopo segnerà un'ottima impronta fortunata per i segni di acqua, in particolar modo per il segno dei Pesci, in cima alla classifica. Giove in questa costellazione infatti darà maggior slancio alla situazione lavorativa, ma anche l'Ariete, i Gemelli e il Sagittario saranno molto produttivi.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni con la classifica.

Pesci in cima

1° Pesci: finalmente arriverà anche per voi una stagione densa di amore e passionalità. La fortuna di Giove sarà di enorme aiuto sia per gli incontri che per consolidare una relazione che non conoscerà altro che miglioramenti.

Sul lavoro sarà il momento di avviare quanti più progetti possibili.

2° Cancro: la fortuna vi abbraccerà sia da una parte che dall'altra. Giove e Venere daranno al vostro segno la spinta necessaria per poter eccellere nelle questioni finanziarie e lavorative, per non parlare del grande romanticismo che sprigionerete in modo sempre più travolgente.

3° Ariete: farete parte dell'aspetto più bello e produttivo di questa estate, soprattutto sul piano lavorativo che non farà altro che diventare sempre più armonioso e redditizio. Le energie saranno a disposizione quasi interamente del partner, ma ci sarà molto tempo e disponibilità anche per le amicizie.

4° Gemelli: la focalizzazione sull'amore sarà quella che vi creerà maggiori soddisfazioni e sorprese.

Ci sarà un giro di vite con il partner che potrebbe far pensare ad un passo avanti molto significativo. Sul piano lavorativo ci sarà una grande dose di fortuna a sostenervi nei momenti più critici.

Sagittario equilibrato

5° Sagittario: ci sarà un equilibrio perfetto fra amore e lavoro, quindi non ci saranno eccessi da nessuna delle sue parti.

Però sarà opportuno anche prendervi del tempo per voi stessi e per dedicarvi a qualche hobby che ultimamente avete dovuto abbandonare.

6° Scorpione: ci sarà una ripresa, seppure lenta, di tutto ciò che riguarderà la sfera umorale. Questo incremento della positività farà bene anche all'aspetto lavorativo, perché comincerete ad osare di più nei progetti e negli affari.

Il mese di luglio in particolare avrete la fortuna a portata di mano.

7° Toro: questa potrebbe essere una estate abbastanza buona, ma comunque piuttosto instabile. Le posizioni planetarie che creano due schieramenti opposti fra Saturno da una parte e Marte e Giove dall'altra. Però avrete dalla vostra parte tanta disponibilità dalle amicizie ma anche dal partner.

8° Bilancia: questa estate avvertirete la sfera sentimentale e privata farsi sempre più affabile e stabile, ricca di emozioni piacevoli e che potrebbero portare a qualcosa di più. Però dovrete far fronte a situazioni che non potranno più essere procrastinate.

Giove in opposizione per Vergine

9° Leone: la situazione astrale potrebbe presentare qualche piccola lacuna che però per voi sarà difficile colmare, soprattutto per quel che riguarda la sfera professionale.

Dovrete fare attenzione alle divergenze familiari che potrebbero trovare terreno fertile per diventare ancora più forti.

10° Vergine: se non fosse per questo Giove in opposizione, le cose potrebbero andare letteralmente a gonfie vele. Troppi ostacoli si frapporranno fra voi e gli obiettivi che vi siete prefissati, ma allo stesso tempo potreste rendere l'atmosfera familiare molto più unita dello stato attuale.

11° Acquario: sicuramente avrete a che fare con una relazione in netto miglioramento, ma ci sarà molto da rivedere sul piano professionale, non esattamente in linea con i vostri desideri. Cercate di sfruttare al meglio la fortuna che arriverà piano piano.

12° Capricorno: si prospetta una stagione abbastanza produttiva, ma comunque molto faticosa.

Raccoglierete qualche successo, ma alla fine rischierete molto stress proprio a causa del lavoro. Sicuramente l'ambito amoroso potrebbe vivere un periodo poco armonioso.