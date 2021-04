Venerdì 23 aprile troveremo sul piano astrologico Marte viaggiare dal segno dei Gemelli (dove staziona il Nodo Lunare) ai gradi del Cancro, mentre Plutone sosterà in Capricorno. Giove assieme a Saturno proseguiranno il moto in Acquario, così come Urano, il Sole, Mercurio e Venere permarranno nell'orbita del Toro. Nettuno, infine, continuerà il transito in Pesci, nel frattempo la Luna risiederà in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. L'avvento di Marte nell'amico Cancro, il quale riceverà da subito il sostegno nettuniano, renderà presumibilmente bollente il clima sotto le lenzuola in casa Scorpione, col partner che apprezzerà di buon grado.

2° posto Pesci: volitivi. Il lassismo dei giorni scorsi potrebbe cedere il passo a un rinnovato mood volitivo per il terzo segno d'Acqua nella giornata che precede il weekend, soprattutto per i nati nella prima decade, i quali sembreranno essere pervasi dalla voglia di recuperare il tempo perduto.

3° posto Cancro: idee chiare. Sebbene il trigono Luna-Mercurio in settima dimora proverà a confonderli, i nati Cancro avranno buona chance di beneficiare del sestile tra Nettuno e Plutone in quinta casa che parrà schiarirgli repentinamente le idee.

I mezzani

4° posto Vergine: curiosi. I nati Vergine potrebbero trascorrere 24 ore ideali per immergersi in una nuova realtà che strizzi l'occhio al brivido o all'adrenalina.

Qualora ciò non fosse possibile per motivi logistici, i nativi potrebbero fare un viaggio mentale, ad esempio tramite la lettura di un buon libro di un genere diverso dal solito.

5° posto Leone: investimenti. Lo Stellium in Toro e Marte in Cancro, almeno sulla carta, non dovrebbero essere dei transiti benevoli al Sole di nascita di casa Leone.

Questo venerdì, invece, grazie alla Luna in Vergine i nativi dovrebbero investire tempo e denaro su sé stessi, magari incrementando le proprie conoscenze professionali con un corso d'aggiornamento.

6° posto Ariete: mattina top. La spiccata parlantina, che spesso contraddistingue i nati Ariete, sarà probabilmente a livelli record nel corso della mattinata, coi nativi che farebbero bene a concentrare le discussioni più importanti in quel lasso di tempo.

Tiepido, invece, il clima nel ménage amoroso.

7° posto Toro: pantofolai. La comfort zone domestica sarà, c'è da scommetterci, difficile da rinunciare per il primo segno di Terra in questa giornata primaverile, coi nativi che rinvieranno, ove possibile, ogni impegno pratico e lavorativo pur di starsene in panciolle in soggiorno.

8° posto Acquario: famiglia al centro. Il focus del venerdì di casa Acquario potrebbe essere orientato sulla famiglia, la quale reclamerà l'attenzione dei nativi per risolvere una problematica finanziaria. Il tempestivo supporto dato potrebbe riuscire a risolvere la questione in un batter d'occhi.

9° posto Gemelli: lavoro flop. Venerdì che avrà buone possibilità di risultare oltremodo faticoso sul fronte pratico per i nati Gemelli che, come se non bastasse, affronteranno il turno lavorativo con l'umore sotto i tacchi.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. La Bianca Signora di Terra e Nettuno d'Acqua sembreranno coalizzarsi per rendere complicata la comunicazione in coppia per i nati Sagittario, specialmente dal tardo pomeriggio in poi quando sarà facile che nasca una discussione per futili motivi con la dolce metà.

11° posto Capricorno: rancorosi. I nati Capricorno potrebbero legarsi al dito un presunto torto subito e, durante questo venerdì, rivangarlo serbando parecchio rancore alla persona interessata. Peccato, però, che il soggetto verso il quale punteranno il dito risponderà a tono, facendo comprendere ai nativi di aver preso un abbaglio.

12° posto Bilancia: check point. In queste 24 ore è meglio che il secondo segno d'Aria faccia il punto della situazione, in particolar modo sul fronte affettivo, in totale tranquillità senza aspettarsi di risolvere eventuali questioni amorose complicate in giornata.