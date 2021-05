Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 maggio, i nati sotto il segno del Cancro vivranno una giornata un po' difficile. I Capricorno sono invece in grande forma, mentre gli Ariete potrebbero mostrare una certa malinconia.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni.

Oroscopo 24 maggio ultimi quattro segni

12° in classifica Cancro: giornata un po' difficile. Siete turbati e agitati e, forse, non sapete riconoscere neppure voi il vero motivo. Siate cauti nei rapporti di coppia in quanto incorrere in inattese discussioni potrebbe essere più facile del previsto.

11° in classifica Vergine: vi sentite un po' agitati. Coloro i quali sono in attesa di una risposta potrebbero mostrare una certa insofferenza. Cercate di apparire quanto più calmi possibili, specie nel lavoro, in quanto c'è chi potrebbe approfittarne della vostra debolezza.

10° in classifica Leone: la Luna dissonante potrebbe crearvi qualche problema dal punto di vista delle relazioni. L'Oroscopo del 24 maggio vi esorta a mantenere la calma, specie per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, siate più attenti alle esigenze del partner.

9° in classifica Toro: i rapporti familiari potrebbero tornare ad essere un po' più turbolenti del solito. Per quanto riguarda le questioni di cuore, invece, non dovete essere troppo puntigliosi.

Meglio agire con maggiore razionalità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: alti e bassi per quanto riguarda le faccende di cuore. Uscite da un fine settimana abbastanza positivo sotto questo punto di vista, pertanto, non rovinate tutto per qualche piccolo momento di agitazione.

7° in classifica Ariete: se siete in coppia non dovreste avere grossi problemi sul fronte sentimentale.

I single, invece, potrebbero provare un po' di malinconia in questi giorni. Cercate di concentrarvi sul lavoro e non siate distratti.

6° in classifica Scorpione: l'oroscopo di lunedì 24 maggio annuncia una giornata alquanto positiva. L'inizio settimana sarà abbastanza tranquillo, le cose da fare e gli impegni, poi, aumenteranno gradualmente a partire dai giorni seguenti.

5° in classifica Sagittario: gli impegni della vita quotidiana spesso vi tengono distanti dai vostri affetti. Specie per quanto riguarda i rapporti di coppia, però, è opportuno non sbagliare proprio in questo periodo. In campo professionale guardatevi bene dagli "amici".

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Acquario: non trascurate i vostri affetti. Questo è un momento favorevole, ma non dovete essere troppo distratti. Sul lavoro sono in arrivo delle belle notizie. Chi stava tribolando da un po', potrà ottenere risposte positive.

3° in classifica Pesci: interessanti risvolti in amore. In questa giornata le emozioni torneranno favorevoli, pertanto, approfittate di questo per ricucire dei rapporti in crisi.

Sul fronte del lavoro, invece, bisogna prendere delle decisioni.

2° in classifica Gemelli: buone opportunità per quanto riguarda il lavoro. Coloro i quali sono in cerca dovrebbero approfittare di questo momento per mettersi all'opera. Sono favoriti soprattutto i liberi professionisti.

1° in classifica Capricorno: la settimana comincerà nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno. L'oroscopo di lunedì 24 maggio, infatti, annuncia un certo cambiamento nel vostro stato d'animo. Se finora siete stati un po' cupi, adesso è il momento di guardare avanti.