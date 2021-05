Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 maggio 2021, i nati sotto il segno del Leone dovrebbero attivarsi per cambiare alcuni aspetti della propria vita. Gli Scorpione, invece, vivranno momenti molto positivi.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni di tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: la forza decisionale vi contraddistinguerà nella giornata odierna. Molte persone potrebbero prendervi come punto di riferimento, tuttavia, talvolta siete voi ad avere bisogno del supporto altrui per superare degli ostacoli e non sempre trovare gli alti predisposti quanto lo siete voi.

11° in classifica Capricorno: giornata contraddistinta dai ricordi. La domenica non è mai un giorno troppo piacevole per voi, particolarmente oggi potrebbe essere contraddistinto da un po' di malinconia. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, dovete essere un po' più accondiscendenti.

10° in classifica Bilancia: l'Oroscopo del 23 maggio 2021 denota una giornata all'insegna dei rapporti sociali. Ci sono buone opportunità di fare nuove conoscenze. Spesso tendete ad uscire anche per evadere dalla realtà che vi circonda. Ad ogni modo, non serve a nulla allontanarsi dai problemi.

9° in classifica Vergine: non lasciatevi condizionare dai consigli altrui, specie se essi non sono stati richiesti.

Spesso le persone tendono a parlare anche quando non sono state chiamate in causa e questo potrebbe portare un po' di problemi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: lasciatevi andare un po' di più nei rapporti di coppia. Spesso tendete a gettarvi a capofitto nelle relazioni appena nate e, invece, in quelle durature vi mostrate titubanti.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, non è il momento di mollare la presa.

7° in classifica Leone: se state aspettando un cambiamento, forse è ora che vi diate da fare. Le cose non si modificano da sole. Spesso è necessario un intervento diretto per cambiare leggermente la direzione di certe situazioni.

6° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 23 maggio 2021 vi esorta a lasciarvi il passato alle spalle.

Questo è il momento di guardare avanti. Siate maturi e responsabili, specie sulle questioni lavorative e, soprattutto, non rimandate sempre al domani le faccende più scoccianti.

5° in classifica Pesci: il lavoro promette abbastanza bene, specie per quanto riguarda i mesi più caldi. Le stelle vi assistono, pertanto, è bene approfittare di questa positiva congiunzione astrale. Le persone più audaci potrebbero raggiungere anche degli obiettivi inaspettati.

Oroscopo 23 maggio segni fortunati

4° in classifica Ariete: la pazienza è la virtù dei forti e voi, solitamente, ne avete da vendere. Ad ogni modo, anche per voi c'è un limite. Oggi sarà una giornata all'insegna dei rapporti umani, sentite il bisogno di circondarvi delle persone care.

3° in classifica Cancro: i rapporti di coppia stabili potranno vivere un momento di grande soddisfazione. Non siate troppo orgogliosi e ricordate, in amore non vince il più forte, ma chi è in grado di amare al 100% senza remore e paletti.

2° in classifica Acquario: l'oroscopo del 23 maggio denota un quadro molto favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Quello che fino a pochi giorni fa vi poteva sembrare un problema insormontabile, a partire da oggi potrebbe essere risolto con maggiore tranquillità. La vita è questione di prospettive.

1° in classifica Scorpione: buon momento per cominciare nuove relazioni. Se siete single, cercate di uscire il più possibile in quanto questo è il momento giusto per darvi da fare.

In campo lavorativo, invece, il periodo è molto fruttuoso.