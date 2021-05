L'oroscopo della giornata di lunedì 24 maggio prevede un Toro decisamente provocatorio dal punto di vista sentimentale, tanto che dovrà fare attenzione alla reazione degli altri, mentre per Bilancia sarà un ottimo momento in ambito sentimentale. Complicazioni sentimentali per il Toro, complice la Luna in opposizione, mentre Pesci potrebbe avere delle occasioni d'oro al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 24 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 24 maggio 2021 segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì che vedrà un inizio di settimana un po' tormentato per voi nativi del segno.

Questo cielo non sarà di grande aiuto, e in amore sarà meglio mettere in chiaro fi da subito i vostri problemi, se non volete arrivare a litigare con il partner. Siate sinceri e la vostra anima gemella potrebbe essere comprensiva. Se siete single dovrete cercare di vedere le cose dal loro lato positivo, sempre. In ambito lavorativo non sarete tra i primi della classe, ma i risultati che otterrete non saranno così male. Voto - 7-

Toro: sfera sentimentale che non sarà così entusiasmante in questa giornata. Svegliarsi con la Luna storta può capitare a tutti, ciò nonostante essere provocatori con il partner o con le persone che amate potrebbe essere controproducente, anche per voi single. Molto bene invece nel lavoro, dove energie e creatività non mancheranno.

Voto - 6,5

Gemelli: ritroverete il desiderio di amare in questa giornata secondo l'oroscopo, soprattutto voi single, con quella voglia di rimettervi in gioco e trovare una persona speciale. Se avete una relazione stabile godetevi questo bel periodo finché dura. Settore professionale che prevede alcuni imprevisti, ma fortunatamente saprete mettere in moto la mente e trovare un rimedio in tempi brevi.

Voto - 7,5

Cancro: settore professionale che va a gonfie vele nell'ultimo periodo per voi, ciò nonostante mettervi in competizione non vi aiuterà ad essere ancor più produttivi. Limitatevi a fare bene quello che fate. In amore la Luna sarà favorevole, e vi darà un grande aiuto per esaltare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single potrete riuscire a sorprendere più di una persona in questa giornata. Voto - 8,5

Leone: configurazione astrale sottotono in questa giornata, complice la Luna in quadratura. Certo, Venere rimarrà ancora favorevole, ma nel vostro rapporto potrebbe riaprirsi una vecchia ferita che farete meglio a richiudere in fretta. I single dovranno cercare di rimettersi in forma in vista del prossimo periodo. Per quanto riguarda il lavoro dovrete affrontare i problemi con lo spirito giusto se volete trovare una soluzione e andare avanti. Voto - 7-

Vergine: sfera sentimentale in lieve miglioramento grazie alla Luna in sestile secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia sarà più tranquilla, dove sarà possibile trovare il dialogo con il partner.

Se siete single forse potreste provare ad aprirvi con qualcuno. In ambito lavorativo gli obiettivi da raggiungere sono troppo ambiziosi al momento. Meglio aspirare a qualcosa più alla vostra portata. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo della giornata di lunedì 24 maggio piuttosto gradevole per voi. Certo, la Luna lascerà il vostro segno, ciò nonostante potrete ancora fare affidamento a Venere, che non farà mancare fascino e una discreta armonia tra voi e il partner. Se siete single tenderete a essere teneri e romantici con chi amate. Per quanto riguarda il lavoro un periodo di pausa ci vorrebbe, considerato anche che Marte è in quadratura. In ogni caso, cercherete di fare bene il vostro lavoro. Voto - 7,5

Scorpione: previsioni astrali che vedranno una bella Luna entrare nel vostro segno secondo l'oroscopo.

In ambito sentimentale il vostro legame con il partner, o con una persona conosciuta da poco, potrebbe diventare più profondo, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo ci tenete a fare bene il vostro lavoro, ragion per cui terrete alta la concentrazione, evitando di commettere errori. D'altronde, avrete un bel cielo a sostenervi, dunque non mollate. Voto - 8

Sagittario: periodo nel complesso stabile rispetto alle precedenti giornate, piuttosto altalenanti. In ambito sentimentale questa volta potrete fare affidamento alla Luna, che potrebbe essere di grande aiuto in questa giornata. Se siete single avere l'occasione di parlare con un amico dei vostri problemi sarà importante.

In ambito professionale dovrete cercare di metterci più cura nelle vostre mansioni, soprattutto i nati nella prima decade. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di lunedì che vedrà un inizio di settimana positivo per voi. La Luna si troverà in sestile rispetto al segno dello Scorpione, e con il partner ci sarà una discreta armonia tra voi. Se siete single i vostri sentimenti sono forti, ciò nonostante sarebbe opportuno fermarsi un momento a riflettere per cercare di fare colpo. Nel lavoro sarete decisi con i vostri progetti, ma attenzione perché da soli potreste non farcela, meglio chiedere aiuto se necessario. Voto - 7,5

Acquario: predizioni astrali positive dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in trigono.

Secondo l'oroscopo, in amore godrete di momenti intensi con il partner, che daranno una scossa alla vostra relazione di coppia. Se siete single sarà un buon momento per le attività sociali. In ambito professionale avere una mentalità aperta sarà utile per cercare di portare qualche miglioramento nei vostri progetti. Voto - 8

Pesci: giornata semplicemente incantevole per voi secondo l'oroscopo con la Luna e Giove che vi sostengono. In ambito sentimentale ci sarà maggior armonia nel vostro rapporto, e dovrete fare in modo che sia sempre così. Se siete single date maggior importanza alla vostra vita sentimentale, soprattutto in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro avrete progetti importanti al momento, che potrebbero richiedere degli investimenti, per cui studiate per bene la situazione.

Voto - 8+