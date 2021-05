Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 maggio i nati sotto il segno dello Scorpione sono al top. Buone notizie anche per i Gemelli, mentre Ariete e Vergine sono un po' turbati.

Oroscopo 25 maggio ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: giornata un po' controversa. Se state vivendo un momento burrascoso, oggi le cose potrebbero diventare un po' più pesanti del previsto. Cercate di non scoraggiarvi e di non perdere mai la voglia di lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

11° in classifica Vergine: le coppie in crisi potrebbero trovarsi ad affrontare qualche momento di confronto importante.

Non tergiversate sulle decisioni da prendere. Se ci sono delle cose da chiarire, meglio farlo subito e non aspettare.

10° in classifica Bilancia: l'Oroscopo del 25 maggio 2021 esorta i nati sotto questo segno a non battere la fiacca. In campo professionale siete distratti da altri problemi e preoccupazioni, quindi potreste essere portati a commettere qualche errore.

9° in classifica Toro: giornata significativa per quanto riguarda le emozioni. I nati sotto questo segno stanno attraversando qualche piccola turbolenza. Ad ogni modo, verso la metà della settimana vedrete che la situazione migliorerà.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: attenti ai cambi d'umore repentini.

Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è meglio mantenere la calma ed evitare di dare luogo a scenate. Meglio mantenere un profilo basso, almeno per i prossimi giorni.

7° in classifica Capricorno: a volte avete come la sensazione che il mondo stia facendo di tutto per remare contro di voi. Ad ogni modo, non perdete mai la forza e la voglia di lottare.

Ricordate che le soddisfazioni migliori si ottengono dopo lunghi sacrifici.

6° in classifica Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 maggio denotano una certa luce nei vostri occhi. Il vostro cuore, forse, dopo tanto tempo tornerà a battere e questo vi rende estremamente agitati. Non lasciatevi prendere dal panico.

5° in classifica Cancro: buon momento per intraprendere una nuova relazione. Naturalmente, il tutto dipenderà dalla circostanza nella quale vi trovate. Ad ogni modo, la cosa importante è non perdere mai di vista la vostra individualità.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Acquario: dopo aver vissuto alcuni giorni un po' turbolenti, oggi ritroverete il sorriso. Circondatevi dell'affetto delle persone care. Per natura siete portati ad essere molto fedeli in amicizia. Ricevere il loro affetto vi farà sentire appagati.

3° in classifica Sagittario: le stelle sono dalla vostra parte soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Se non sapete esattamente in che direzione andare allora è il caso di fermarsi a riflettere.

Buon momento anche per quanto riguarda i cuori solitari.

2° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 25 maggio denota una certa indecisione per quanto riguarda l'amore. Potreste passare dal sentirvi soli al non sapere come dividervi, pertanto, cercate di non commettere passi falsi. Il periodo è molto positivo per i sentimenti, ma non siate troppo impavidi.

1° in classifica Scorpione: i nati sotto questo segno porteranno dentro di sé il sole. Siete pieni di luce e di ottimismo, specie per quanto riguarda la mattina. Starvi accanto sarà un vero toccasana per l'umore, pertanto, approfittatene per irradiare il più possibile la vostra luminosità.