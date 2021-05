Durante l'ultima settimana del mese i caldi influssi della Luna Nuova accendono l'Ariete di sensualità e passione, riavvicinando le coppie e favorendo gli incontri. E' un momento di grande produttività per il Toro e il Capricorno, che grazie alla loro determinazione e voglia di fare possono ottenere molto negli affari e in campo lavorativo. Gemelli sotto pressione. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 24 a domenica 30 maggio 2021, per tutti i segni.

Oroscopo settimanale fino al 30 maggio 2021

Ariete: gli influssi della Luna Nuova rendono il segno seducente e sensuale, innescando nella sua mente tutta una serie di pensieri e fantasie proibite che potrebbero portarlo ad uscire dalla sua corazza per conquistare il cuore della persona amata.

Bene le questioni lavorative e gli affari, meglio però evitare di lasciarsi condizionare dalla fretta e muoversi con attenzione.

Toro: l'oroscopo dell'ultima settimana del mese lascia presagire un inizio intenso e produttivo per il lavoro e la sfera pratica. Poi da mercoledì 26 maggio il Plenilunio riscalda il vostro cuore e vi aiuta a concentrarvi sull'amore o sulla ricerca di questo. Per qualcuno potrebbe anche presentarsi un ritorno dal passato. Alti e bassi per il fisico.

Gemelli: le stelle lasciano presagire una settimana impegnativa per quanto riguarda la sfera professionale e gli affari, qualcuno potrebbe sentirsi particolarmente sotto stress per via di una scadenza da rispettare o una presentazione da tenere.

Il weekend al contrario si presagisce più sereno, ideale per dedicarsi alla famiglia e all'amore.

Cancro: questa settimana conclusiva del mese permette al segno di recuperare le energie e la forza fisica, di rallentare un po' i ritmi per quanto riguarda il lavoro, che già nelle settimane precedenti è stato fonte di grandi soddisfazioni e organizzare qualcosa di speciale per il partner.

Leone: l'oroscopo della settimana consiglia al segno di tenere sotto controllo il fisico, qualcuno potrebbe risentire di fastidi e dolori, soprattutto ai denti. Per gli affari e un momento di grandi soddisfazioni, ideale per avanzare delle proposte o presentare la propria candidatura. Amore romantico.

Vergine: la settimana inizia con grandi ambizioni e sogni da realizzare, il Plenilunio vi rende forti e determinati.

E' il momento di pianificare e realizzare! Anche in amore si può ottenere molto, la passione si riaccende nei rapporti di coppia e aiuta nelle nuove conquiste.

Bilancia: gli influssi della Luna affascinano il segno, è un momento di grane ottimismo e positività, ideale per mettersi in mostra in ambito lavorativo ed esporsi in amore. Le vostre competenze non passano in osservate e potrebbero portarvi lontano, qualcuno potrebbe ricevere una proposta dall'estero o da un'altra città

Scorpione: il segno è pronto a rialzarsi, è il momento di rimboccarsi le maniche e tornare in carreggiata. Sono giornate favorevoli per concludere un affare o avviare un investimento, le vostre doti diplomatiche e persuasive avranno la meglio e potranno avvicinarvi a risultati interessanti.

Weekend romantico e passionale.

Sagittario: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate sottotono per il segno, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri e la sfera lavorativa dove potrebbero nascere accesi contrasti e rivalità. Amore sereno.

Capricorno: è la settimana ideale per entrare in azione, in particolare nel lavoro, dove con la giusta strategia e i giusti collaboratori, ci si può avvicinare a grandi traguardi. Il vostro fascino risulta irresistibile e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Acquario: il consiglio delle stelle per quest'ultima settimana di maggio è quello di essere realisti e mantenere sempre vivo il contatto con il mondo intorno a voi.

Nel lavoro tutto procede per il meglio, soprattutto chi lavora in team può avere delle soddisfazioni. Plenilunio passionale, anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: l'ultima settimana del mese può portare grandi soddisfazioni al segno secondo l'oroscopo. Chi lavora nel campo del web o dei social media può ottenere grandi soddisfazioni. Il Plenilunio di mercoledì 26 però potrebbe mettere il segno k.o. obbligandolo a prendersi una pausa. Weekend di recupero.