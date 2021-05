Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 maggio, questa sarà una giornata promettente per gli Ariete. Gli Acquario non devono smettere di credere ai propri sogni, mentre i Bilancia devono prestare attenzione sul lavoro.

Oroscopo del 28 maggio ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: giornata fatta di alti e bassi. Specie la mattinata potrebbe cominciare con qualche faccenda scocciante da sbrigare. Per arrivare a fine giornata al meglio, cercate di risolvere quanto prima le faccende burocratiche, in modo da rilassarvi un po' di più nel pomeriggio.

11° in classifica Gemelli: l'Oroscopo del 28 maggio vi esorta a non scoraggiarvi. Se avete ricevuto qualche brutta notizia, specie sul fronte lavorativo, non demordete. Le cose possono cambiare, quanto meno lo si crede, in quanto la vita è una ruota.

10° in classifica Bilancia: attenti sul lavoro. Ci sono delle difficoltà nel riuscire a portare a compimento tutti i vostri obiettivi. Se siete indecisi, cercate di ascoltare il consiglio, ma solo se proviene da una persona cara. Sul fronte dell'amore, invece, meglio non esporsi troppo tra oggi e domani.

9° in classifica Toro: oggi potrebbe essere un po' più difficile sbrigare le faccende di cuore. Cercate di rimandare all'inizio della prossima settimana la risoluzione di alcuni conflitti.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, vi conviene mantenere la calma.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: con l'avvicinarsi del fine settimana il vostro umore sarà decisamente migliore. Ad ogni modo, potreste risentire ancora degli strascichi di una Luna dissonante. Per tale ragione, cercate di stare lontano dai conflitti.

7° in classifica Capricorno: buon momento per dare il via a un nuovo progetto. Se avevate in cantiere un'attività, che siete stati costretti a fermare per ragioni esterne, adesso è giunto il momento di ridarci una bella spolverata.

6° in classifica Pesci: l'oroscopo del 28 maggio 2021 vi spinge a sognare. Questo è un momento molto favorevole per quanto riguarda la realizzazione dei desideri.

Ad ogni modo, la cosa migliore è cercare sempre di mantenere un equilibrio e di capire quale sia il momento di fermarsi.

5° in classifica Cancro: ottime probabilità di fare nuovi incontri. Specie nel fine settimana potrebbero presentarsi delle occasioni molto interessanti per fare delle conoscenze. Cercate di essere più flessibili e aperti ad ogni tipo di confronto.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Acquario: non ponete limiti alla provvidenza. Inseguite i vostri obiettivi e non siate portati a credere che alcune cose siano irraggiungibili. Se avete un sogno nel cassetto, provate a realizzarlo. Tentare non nuove. L'importante è averci provato.

3° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 28 maggio 2021 vi esorta a riconciliarvi con una persona cara.

Se per alcune ragioni vi siete allontanati da un vostro affetto, questo potrebbe essere il momento giusto per recuperare. Ne sarete felici.

2° in classifica Sagittario: buono l'amore. Entro la fine di questa settimana potrebbero essere recuperate o rispolverate delle relazioni. Non è escluso un colpo di fulmine, pertanto, se siete single cercate di tenere gli occhi ben aperti.

1° in classifica Ariete: prima posizione per i nati sotto questo segno, che oggi avranno una giornata molto promettente. Cercate di sfruttare al meglio le stelle favorevoli. Siate propositivi e pieni di spirito d'iniziativa, specie sulle questioni professionali.