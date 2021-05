L'oroscopo di venerdì 28 maggio annuncia momenti di bilancio per i nativi Gemelli, che dopo una stagione lavorativa più che soddisfacente, dovranno organizzarsi per la prossima. Il Capricorno riscoprirà il piacere di essere corteggiato e amato grazie alla Luna in congiunzione, mentre per la Vergine questa Venere negativa sta per fare le valige, e dovrà resistere ancora un po’. Il Cancro sarà deciso e combattivo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 28 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 28 maggio segno per segno

Ariete: il weekend inizia male per voi nativi del segno, considerato che la Luna andrà a mettersi in quadratura.

Bisognerà sempre dimostrare ciò che provate per il partner, anche se a volte potrà sembrare difficile. Se siete single ci sarà un po’ d'agitazione nei vostri cuori. Forse perché siete innamorati, ma non volete ammetterlo. Settore professionale invece piuttosto discreto, dove riuscirete a dimostrare tutto il vostro valore, anche se dovrete faticare un po’. Voto - 7-

Toro: oroscopo di venerdì che vedrà una luminosa Luna al vostro fianco, pronta a donarvi amore e belle emozioni con il partner, esaltando al meglio il vostro rapporto, come non succedeva da tempo. Per quanto riguarda i cuori solitari, sarà il momento di fare qualcosa che possa migliorare la vita sociale. In ambito lavorativo forse non avrete subito la soluzione adatta ad un progetto, ma se vi fermerete un momento a riflettere, troverete quello che state cercando.

Voto - 7,5

Gemelli: giornata importante per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo del 28 maggio. Sarà tempo di bilanci, di capire come siete andati nell'ultimo periodo, e di organizzarsi per nuove iniziative. In amore Venere continua a rendere stabile il vostro rapporto, e voi non potrete che essere felici di tutto ciò.

I single adoreranno la compagnia di chi farà stare loro bene. Voto - 8-

Cancro: previsioni astrali di venerdì poco soddisfacenti dal punto di vista sentimentale. Purtroppo per voi la Luna si troverà in opposizione, e cercare di vivere un rapporto armonioso con il partner non sarà affatto facile. I cuori solitari dovranno cercare di non dare adito alle chiacchiere.

Situazione differente in ambito lavorativo, dove con Giove e Marte in buon aspetto, sarete decisi e combattivi, sempre pronti a dare il meglio di voi. Voto - 7-

Leone: oroscopo di venerdì che vedrà un cielo un po’ anonimo ma comunque sereno per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale Venere in buon aspetto non farà mancare emozioni e romanticismo, oltre che darvi lo spunto per iniziare nuovi progetti di coppia. Se siete single quello che vi serve in questo periodo è un po’ di compagnia, per cui non siate contrari agli incontri. In ambito lavorativo vi sentirete in forma, carichi, con la voglia di provare a fare qualcosa di buono. Voto - 7,5

Vergine: finalmente un po’ di respiro per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono dal segno del Capricorno.

Venere inoltre sta per lasciare questa posizione scomoda, per cui in amore potrebbe essere il momento di far valere i vostri sentimenti, anche se siete single. In ambito lavorativo ancora dovrete faticare un po’, anche perché questo cielo non sembra migliorare. In ogni caso, voi cercate di dare il meglio che avete. Voto - 6,5

Bilancia: un po’ giù di morale per via di questa Luna in quadratura secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 28 maggio. In amore mancherà quella voglia di confidarsi con il partner. Attenzione però perché il vostro rapporto potrebbe risentirne. Se siete single potrebbero esserci degli imprevisti da considerare, che potrebbero influenzare un rapporto. In ambito lavorativo vorreste un po’ di pace, prendervi del tempo per voi, ma per il momento dovrete far valere le vostre capacità.

Voto - 6+

Scorpione: situazione astrologica positiva in amore secondo l'oroscopo. La Luna in sestile capita al momento giusto per voi. In amore infatti, che siate single oppure no, potrebbe essere la giornata giusta per dimostrare alla persona che vi piace i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo questa routine vi piace al momento, considerati gli ottimi risultati che state ottenendo. Voto - 8,5

Sagittario: intravedete una piccola luce in fondo al tunnel, dopo un periodo decisamente poco promettente. Questa Luna favorevole nei giorni scorsi vi ha fatto capire quanto sia importante avere un rapporto sano, e con Venere che sta per spostarsi, potrebbe essere il momento adatto per agire, anche voi single innamorati.

Sul fronte lavorativo ci sarà ancora molto da fare per recuperare, per cui meglio non addentrarsi in progetti più grandi di voi. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo di venerdì grandioso per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione, che dal punto di vista sentimentale assicurerà bei momenti insieme al partner. Se siete single riscoprirete il piacere di sentirvi amati e corteggiati. Potrebbe essere infatti l'inizio di una nuova storia d'amore. In ambito lavorativo ci saranno delle interessanti offerte che non andranno sottovalutate. Voto - 8,5

Acquario: periodo favorevole per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con Venere in buon aspetto, la vostra relazione di coppia sarà molto affiata, piena d'amore ma anche di tante cose da fare.

Per quanto riguarda i single il periodo sembra interessante per provare a cercare l'amore. Molto bene anche nel lavoro, dove sarete in grado di cimentarvi bene anche nei lavori più complessi. Voto - 8

Pesci: Luna in sestile che si rivelerà molto utile in ambito sentimentale per cercare di recuperare terreno. Ciò nonostante l'oroscopo consiglia di non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner e non rischiare troppo. Se siete single mostrerete una maggior disponibilità e gentilezza un po’ con tutti. In ambito lavorativo invece continuerete a mostrarvi al top, grazie anche ad un ottimo cielo che vi assiste. Voto - 7-