Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 29 maggio 2021, i nati sotto il segno dell'Acquario sono in pole position. Buon momento anche per i Pesci, mentre Cancro e Vergine devono stare attenti.

Scopriamo le previsioni astrali nel dettaglio di tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo dei segni, parte bassa della classifica

12° in classifica Cancro: Marte nel segno non rappresenta uno dei presagi migliori. In questi giorni, infatti, siete particolarmente suscettibili. Spesso tendete ad avere delle reazioni estreme anche dinanzi alle critiche più stupide.

Cercate di mantenere la calma onde dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

11° in classifica Vergine: meglio non intavolare discussioni nella giornata odierna. Se ci sono delle cose che non vi stanno bene, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale, meglio rimandare a dopo il fine settimana i chiarimenti.

10° in classifica Bilancia: il lavoro procede senza troppi intoppi, tuttavia, dal punto di vista sentimentale vi sentite un po' indecisi. Coloro i quali hanno più situazioni in ballo andranno in confusione. Forse è meglio allontanarsi da tutti per un momento e capire cosa si voglia davvero.

9° in classifica Capricorno: in questo periodo siete portati a lasciar prevalere la ragione.

L'Oroscopo del 29 maggio vi esorta a lasciare spazio nella vostra vita anche per le cose più frivole. Non siate troppo rigidi e schematici, specie nei rapporti interpersonali.

Previsioni astrali e posizione fino al quinto posto

8° in classifica Toro: siete tra i segni più forti, e talvolta austeri, dello zodiaco. In certe situazioni, però, la forza non è tutto.

Per affrontare al meglio i problemi della vita, bisogna anche seguire il proprio cuore e non smettere mai di inseguire la felicità. Qualche piccolo sogno nel cassetto vi aiuterà a sentirvi più vivi.

7° in classifica Ariete: fase discendente per i nati sotto questo segno. L'Oroscopo del 29 maggio 2021, infatti, vi esorta a tenere i denti stretti.

La vita è fatta di alti e bassi. In mattinata potrebbe sorgere qualche disguido, cercate di non dargli molto peso.

6° in classifica Scorpione: meglio non stuzzicare il can che dorme. La cosa migliore da fare in questo periodo è di tenere un profilo basso e lasciarvi scivolare le cose addosso. Se state lavorando ad un nuovo progetto è necessario impegnarsi un po' di più nella fase di pianificazione.

5° in classifica Leone: le coppie stabili possono pensare anche in grande. In questo periodo sono favorite le scelte importanti e i trasferimenti. Dal punto di vista professionale, invece, siete molto ambiziosi, tuttavia, cercate di non diventare troppo cinici.

Oroscopo 29 maggio, le prime posizioni

4° in classifica Pesci: siete dei grandi sognatori e mai come in questo periodo, questo vi è concesso. Giove nel vostro segno vi rende particolarmente empatici e altruisti. Tendete a dare subito confidenza alle persone con cui vi relazionate ed instaurate immediatamente dei rapporti di fiducia reciproci.

3° in classifica Sagittario: se state pensando di cambiare lavoro, cercate di tastare prima il terreno. Non fate scelte affrettate. Le stelle sono dalla vostra parte, ma questo non vuol dire che saranno premiati comportamenti troppo avventati. In amore si ritrova una serenità interiore.

2° in classifica Gemelli: il Sole è nel vostro segno e questo vi rende particolarmente interattivi.

Questo è il momento dello scambio e delle emozioni forti. Lasciatevi travolgere dalla passione e non ponete limiti alla provvidenza. L'Oroscopo del 29 maggio vi annuncia che presto ci saranno novità entusiasmanti anche sul lavoro.

1° in classifica Acquario: Saturno è schierato dalla vostra parte e questo sarà un aspetto estremamente positivo per quanto riguarda il lavoro. Specie se ricoprite ruoli di leadership, in questo periodo sarete molto autorevoli. In amore, invece, lasciatevi andare alle emozioni e non abbiate paura di mettervi in gioco.