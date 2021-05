L'Oroscopo di domani 29 maggio è pronto a fare la differenza tra i sei segni in analisi in questo contesto. Nel frangente in evidenza le nuove predizioni astrali in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati a fine settimana? In primo piano tra i sei segni in analisi nel contesto, senza dubbio, il Leone al "top del giorno". Ottimo periodo anche per l'Ariete, valutato nel presente percorso quotidiano con cinque stelline della buona fortuna. Male, invece, secondo le previsioni astrologiche del 29 maggio, il Cancro: gli astri hanno valutato 'sottotono' il sabato del predetto segno di Acqua.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

4° posto - ★★★: Cancro.

5° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 29 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 29 maggio al segno dell'Ariete predice un periodo abbastanza impegnativo. Diciamo che l'inizio del weekend, viste le effemeridi non troppo a favore, è previsto in linea generale "sottotono". In amore, sarà una giornata romantica, dove potrete permettervi di vivere trasognati con la testa tra le nuvole. Caldeggiare qualche fantasticheria insieme al partner sarà possibile, grazie soprattutto alle stelle che faranno il possibile per trasformare in realtà i vostri desideri amorosi.

Single, con un pizzico di fortuna e qualche merito, un piccolo sogno si avvererà e sarà il risultato di un grande impegno e di un faticoso lavoro. Potrebbe riguardare un nuovo stile di vita oppure un amore tanto atteso, ma la cosa fondamentale è che porterà un cambiamento nella vostra routine, dando vita ad un nuovo ciclo positivo.

Sul lavoro pensate a svolgere tutto quello che vi è stato commissionato, senza riflettere troppo e guardando preferibilmente l'orologio. La posizione di alcuni astri vi farà, infatti, apprezzare soprattutto per la vostra efficienza nel produrre risultati concreti in tempi ridotti.

Toro: ★★★★. L'oroscopo di sabato 29 maggio prevede una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa.

In campo generale, specie nelle relazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra lealtà. L'Astrologia quotidiana invita perciò alla calma e alla sincerità. In campo sentimentale, potrete continuare a fidarvi ciecamente della persona che amate e da cui siete amati. Nonostante gli inevitabili dubbi e le difficoltà della vita quotidiana sapete su chi potete contare e le stelle vi aiuteranno ad averne la conferma definitiva. Single, in questa giornata sarete abbastanza altruisti con le persone bisognose, specialmente verso coloro con cui provate un particolare interesse. Questa occasione potrebbe essere ottima non solo per farvi notare, ma anche per stabilire un legame e per creare un clima positivo e fertile per la successiva conoscenza.

Nel lavoro, sarà forte il sostegno delle stelle in questi giorni: tutto procederà senza intoppi e senza malumori provocati da noiosi contrattempi! Una marcia in più sarà a disposizione di quanti di voi lavorano nella vendita o nel settore dei trasporti.

Gemelli: ★★★★. In arrivo un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine. Dunque, periodo non male con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti delle persone che interessano. Se troppo ardue quindi improbabili da agguantare, rischiano di farvi fare una pessima figura. In amore, il cielo accenderà il vostro lato più ardente, quello che in pochi riescono a vedere in voi. Le vostre attenzioni passionali saranno, comunque, rivolte solo al vostro partner, che nel periodo si sentirà avvolgere da un caldo vortice da cui non vorrà più uscire.

Single, sarete allegri e il vostro spirito avrà voglia di esultare. Sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare la giornata. Se prima vi arrabbiavate per qualsiasi cosa adesso il vostro fare combattivo uscirà fuori solo per obiettivi importanti, dove la correttezza sarà sempre il vostro unico e solo interesse. Se si parla di lavoro, conviene guardare le situazioni con maggiore realismo e prendere le decisioni conseguenti. Se non avete raggiunto certi obiettivi, potrebbe essere anche perché non avete mirato bene o perché avete cercato di raggiungere qualche cosa che è al di fuori della vostra portata.

Oroscopo e stelle di sabato 29 maggio

Cancro: ★★★.

Convincetevi delle vostre buone qualità e scacciate via l'eventuale malinconia godendovi la vita col vostro partner alla faccia delle dissonanze planetarie. Raccomandato comunque di non fare passi o azioni azzardate: non serve pretendere l'impossibile, anche perché il supporto delle buone stelle non è garantito. Fate solo il necessario. Per i sentimenti, le cose purtroppo non girano sempre come si vorrebbe! Se vi sentite incerti nell'affrontare una questione fate leva sulla logica e sul buon senso. Cercate di non drammatizzare eventuali incomprensioni col partner, soprattutto se vivete un rapporto di coppia stabile e sereno. Single, la scenografia celeste odierna invita a staccare la spina, a fare mente locale, ad approfondire alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza e forse, incomprensioni con i familiari.

Giornata meno pimpante delle precedenti, ma senz'altro costruttiva: una lunga lista di questioni pratiche richiede oggi la vostra attenzione. Potreste trovarvi costretti ad un vero tour de force, badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere uno scambio d'idee sincere potrebbero diventare indispensabile per chiarire una questione sentimentale. Nel lavoro, fate attenzione a non lasciarvi incantare dalle belle parole di qualcuno che finge di tenere a voi ma in realtà vi sta solo utilizzando per arrivare ad un altro obiettivo.

Leone: 'top del giorno'. Cielo astrale sgombro da situazioni planetarie negative, quindi spazio alla felicità. In molti saranno in gran forma: parecchi di voi nativi non sono stati mai così brillanti, così appassionati e così fantasiosi come in questo periodo.

In amore, grazie agli influssi armonici dei pianeti sprizzerete energia da tutti i pori. Sarete creativi e pieni di voglia di vivere, garantendo a tutte la famiglia ma soprattutto al partner di trascorrere una giornata all'insegna dell'allegria e del romanticismo. Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi approva i vostri ideali. E' ora di dare ascolto agli amici veri, disposti ad aiutarvi ed a fornirvi tutte quelle informazioni che servono per prendere la decisione giusta. Qualunque cosa abbiate in mente non abbiate ripensamenti: sarete in ogni caso vincenti. Nel lavoro, le geometrie planetarie della giornata sono positive. La sfera professionale che sta registrando in questo periodo un momento fortunato, di espansione.

Tutto vi riuscirà benissimo e a tempo di record, tanto da farvi guadagnare gli elogi di tutti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 29 maggio, preannuncia un giorno in cui potrebbe essere d'aiuto un repentino cambio di marcia nelle relazioni. In alcune situazioni non potrete più rimandare eventuali decisioni già prese. Preparatevi intanto a dare il vostro "ok" oppure un deciso "no comment" a qualcosa che vi sarà richiesta o che sta per arrivare. In campo sentimentale, se c'è qualcosa da chiarire fatelo subito, visto che avete più tempo a disposizione e vi sentite più tranquilli. Anche perché il vostro partner ha bisogno di un dialogo sereno e sincero. Solo così la giornata scorrerà in modo assolutamente rapido e piacevole, la fortuna e le stelle saranno dalla vostra parte regalando tanta felicità.

Single, grazie alla simpatia e alla comunicativa che vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile. Il cielo vi aiuterà a mantenere la lucidità mentale, utilissima per giungere una chiara definizione della vostra condizione sentimentale. Nel lavoro, questa giornata promette nuove opportunità grazie agli influssi del periodo. Non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere ma di piccoli passi che potrebbero portarvi lontano ed a voi non manca certo la voglia di cominciare. La situazione economica non desta preoccupazioni, anche se potrebbe ancora migliorare.

