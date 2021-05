L'Oroscopo di domani 21 maggio cosa porterà di interessante ai primi sei segni dello zodiaco? Intanto, in bella evidenza per l'Astrologia applicata al periodo, la presenza di una specialissima Luna in Vergine nel contempo in trigono al Sole ed anche a Plutone. Altresì, spicca la semplice positività generata in questo periodo da Venere, in trigono a Saturno nonché da Nettuno in trigono a Marte. Detto ciò, vediamo di fare una breve analisi sul prossimo 21 di maggio con l'intento di rilevare i segni positivi e meno nel periodo indicato. Ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti in amore e nel lavoro? Sotto indagine in questo contesto la parte dello zodiaco relativa ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Diciamo subito che questo finale di settimana nascerà e si concluderà positivamente per coloro i quali hanno nel proprio Tema Natale il simbolo astrale del Toro: al segno di Terra è stato pronosticato un venerdì al "top del giorno", pertanto massima positività e fortuna in arrivo. Invece, parlando di Astrologia applicata ai segni meno fortunati, le previsioni astrologiche del 21 maggio mettono in preventivo momenti abbastanza impegnativi per i nativi dell'Ariete, nel periodo valutati con il segno di spunta del "ko".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro;

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Leone;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 21 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★.

L'oroscopo del 21 maggio al segno dell'Ariete preannuncia una giornata di chiusura della settimana lavorativa quasi tutta all'insegna della scarsissima positività. In amore sarete decisamente fuori fase con il partner che potrebbe risultare alquanto insoddisfatto. Tanti di voi stanno insieme da una vita (quasi) e ancora non conoscono a fondo il carattere del proprio partner.

Se così non fosse avreste capito che qualcosa non va non rapporto... Calma, rimediare è ancora possibile. Se in casa c'è tensione cercate di prendere le dovute precauzioni prima di spingere sconsideratamente sul pedale dell'acceleratore: sappiate che le congiunture astrali non sono troppo propizie, quindi vi converrà trovate una soluzione che soddisfi non solo voi...

Single, sarebbe buona regola fermarsi un attimo e osservare da una distanza di sicurezza eventuali persone/situazioni in grado di generare stress o tensione. Potreste subire provocazioni da parenti o persone di famiglia: siate forti, evitate di cedere a piccoli ricatti emotivi! Nel lavoro, le ambizioni professionali potranno essere soddisfatte solo se v'impegnerete, dando fondo a tutte le vostre risorse d'organizzazione. Potreste trovarvi in una situazione imbarazzante, fate attenzione!

Toro: top del giorno. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano una giornata al massimo delle possibilità. Ovviamente, tutto o quasi sarà da investire in campo sentimentale e il perché lo abbiamo già anticipato in apertura: la possibilità di poter contare su benevoli influssi senz'altro in grado di influenzare positivamente non solo la sfera affettiva.

In campo sentimentale questo è un momento buono per brillare, per salire su un palcoscenico e per mostrare al mondo ogni vostra buona intenzione. La Luna infatti vi farà percepire la voglia di essere visibili e apprezzati da tutti i vostri familiari a cominciare dal vostro partner. Single, state maturando e l'effetto di questo processo interiore comincia ad essere ben visibile anche all'esterno. In molti sarete così pronti a cogliere ogni occasione, soprattutto nei prossimi tre o quattro giorni. Nel lavoro, il cielo di questo giorno è praticamente un invito: infatti vi mostrerete più decisi, organizzati e ambiziosi che mai. Le carte che avete in mano sono buone, giocate dunque la partita con accortezza e rilanciate pure all'occorrenza!

Gemelli: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì svelano un periodo sicuramente felice in molti campi. Pertanto non vi saranno "effetti collaterali" ma solo belle novità e buone sorprese a fine giornata. In amore, le stelle vi faranno sentire incredibilmente forti e coraggiosi: sapete di avere un grande potere, quello delle vostre emozioni. Infatti per voi è assolutamente naturale entrare in empatia con le persone che vi stanno vicino, soprattutto con la vostra dolce metà. Avrete così la possibilità di divertirvi con il vostro partner e godere di tutto ciò che la vita senz'altro non mancherà di elargire. Single, gli astri vi sorridono e la vostra favola sentimentale potrebbe realizzarsi proprio all'inizio della giornata.

La persona che vi attira potrebbe dedicarvi qualche sguardo in più, nel caso sfruttate l'occasione e buttatevi alla conquista del suo cuore senza alcun timore. Nel lavoro, venerdì delizioso per il vostro segno: fronteggerete le varie situazioni con abilità, destreggiandovi in modo da conservare l'appoggio di persone influenti che hanno fiducia in voi. Il vostro desiderio di novità troverà sfogo in un'interessante occasione che non vi lascerete scappare di certo; avete così delle buone occasioni che vi permetteranno di incrementare il fatturato.

Oroscopo e stelle di venerdì 21 maggio

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede l'arrivo di un periodo molto generoso ed a tratti anche splendidamente fortunato per tantissimi di voi del segno.

Insomma, si presume possa essere una gradevolissima giornata, tutta all'insegna dei desideri o delle aspettative messe in agenda. In generale, l'Astrologia è convinta della buona riuscita del periodo e senz'altro vi sosterrà a piene mani e ve lo dimostrerà. Per i sentimenti sarà una giornata estremamente positiva grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Se ciò che desiderate è più complicità, la giornata sarà vostra alleata per aiutarvi a far esplodere quella passione che alberga nel vostro cuore da tempo. Single, sarete in armonia con voi stessi e orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale. Grazie all'influenza delle stelle, in amore saprete dimostrarvi intraprendenti; questo vi permetterà di raggiungere un discreto successo.

Sappiate che siete solo voi gli arbitri del vostro destino: afferratelo, senza indugiare! Nel lavoro, datevi da fare e otterrete esattamente quello che desiderate. Forse non avete le idee chiarissime sulle priorità da raggiungere ma potrete supplire con la determinazione e la volontà, sicché alla fine tutto andrà per il meglio.

Leone: ★★★★. Si prevede che il prossimo giorno in calendario sarà abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti voi nativi. Secondo i vostri astri, per quanto riguarda la parte legata alle attività quotidiane generiche, questo periodo potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi messi in agenda, riguardanti la famiglia, gli hobby o qualsiasi altra cosa di vostro interesse.

In amore, organizzate qualcosa di significativo e romantico per voi e il partner, sarà un modo piacevole per ridare slancio al rapporto e ravvivare l'intesa di coppia in tutti i suoi molteplici aspetti. Single, basta arrovellarsi la mente con mille problemi, a volte anche inutili: rilassatevi ed apprezzate le piccole cose liete della quotidianità. Per alimentare il buonumore, coltivate di più le amicizie, soprattutto quelle che vi sono più preziose. Nel lavoro, non alimentate le competizioni, otterreste molto di più con un atteggiamento complice, comprensivo e collaborativo. Sappiate che la fortuna vi sorride, soprattutto in ambito finanziario dove si prospettano buone performance sugli investimenti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 21 maggio, annuncia una giornata senz'altro più che ottima, questo è poco ma sicuro. Qualche tentennamento potrebbe esserci a fine periodo: basterà tenere un po' più alta la concentrazione. Prendete atto intanto che più di qualcuno tra voi nativi potrebbe non avere le idee troppo chiare: agite d'istinto ma fatelo velocemente. In campo sentimentale per alcune coppie si preannuncia una maggiore vivacità nei rapporti. Senz'altro sarete in grado di stupire la persona amata mettendo in campo una rinnovata vena passionale, il che susciterà senz'altro desiderio da entrambe le parti. Potrete rinvigorire la voglia di intimità sfruttando quel pizzico di trasgressione capace di sbloccare anche i caratteri più chiusi o timidi.

Single, credete di più in voi stessi e guardate oltre le prospettive attuali; non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione in ambito sentimentale. Alcuni problemi al momento potranno preoccuparvi, ma ben presto sarete in grado di superarli. Quindi, sorridete di più alla vita! Nel lavoro, per chiudere, potrete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti. Basterà giocare bene le vostre carte: impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancare.

