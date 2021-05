L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 maggio è pronto a sindacare sulla bontà o meno da attribuire ai prossimi sette giorni in calendario. Oggetto di osservazione da parte dell'Astrologia del periodo, la seconda settimana dell'attuale mese. Come sempre prima di iniziare a valutare i prossimi sette giorni, in questo caso interessanti esclusivamente la seconda tranche zodiacale, ci piace dare una prima anticipazione sull'andamento generale del periodo. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? Ovvia la risposta affermativa, quindi come al solito prima di iniziare a decantare il grado di positività/negatività dei singoli segni, d'obbligo dare qualche piccola anticipazione sul quadro generale.

In questo contesto a gongolare saranno di certo gli amici interessati dall'ingresso della Luna in Bilancia (voto 8), insieme a quelli del Sagittario (voto 7) e del Capricorno (voto 7), tutti in periodo positivo. Invece ad avere giornate discrete, seppur immerse nella solita tediosa routine, saranno coloro dello Scorpione (voto 6) e dell'Acquario (voto 6). Intanto, volendo indicare a chi toccherà confrontarsi con un periodo poco performante (per non dire "negativo"), le previsioni astrologiche da lunedì a domenica annunciano qualche difficoltà in arrivo per Pesci (voto 5). Andiamo a scoprire qualcosa di più.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8.

In evidenza una settimana considerata più che ottima, supportata da giornate super fortunate specialmente ad inizio periodo. L'Astrologia prevede momenti di riflessione: è il momento di prendere alcune decisioni e il consiglio è di approfittare della favorevole Luna che vi sostiene. In programma quindi una splendida giornata, senz'altro la migliore, sabato 22 maggio, valutata al "top del giorno" grazie al passaggio della Luna nel segno.

Senza quasi alcun tipo di problema, almeno per quanto concerne quelli cosiddetti irrisolvibili, le giornate coincidenti in calendario con lunedì 17, martedì 18 e domenica 23, tutte e tre super-positive classificate a cinque stelle. Per le altre giornate, in primis per quelle reputate negative (mercoledì e giovedì), l'invito è a seguire i nostri consigli e le dritte rilasciate giorno per giorno dal nostro oroscopo.

A voi il resoconto condensato:

sabato 22 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 17, martedì 18, domenica 23;

★★★★ venerdì 21 maggio;

★★★ mercoledì 19 maggio;

★★ giovedì 20 maggio 2021.

♏ Scorpione: voto 6. Settimana al limite della sufficienza, tuttavia non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare: vediamo la qualità dei prossimi sette giorni relativa al vostro segno. Momenti di serenità per chi è sposato o fidanzato. I single invece sono sempre alla ricerca di qualcosa, ma fate attenzione, rischiate di non vedere lo splendore del momento che state già vivendo! Per quanto riguarda la parte buona del periodo, giovedì 20 e venerdì 21 porteranno in seno cinque ottime stelle da sfruttare nelle cose di un certo valore.

Martedì 18 invece è preventivato da tre stelle, quindi una giornata improntata al "sottotono". Di male in peggio: lunedì 17 maggio le stelle hanno riservato una sorpresa, valutando il periodo con solo due stelline da "ko". Calma e sangue freddo, presto vi rifarete, ok? Intanto cercate di recuperare qualcosa di buono da mercoledì 19, sabato 22 e domenica 23 maggio, indicate con le quattro stelle dei periodi routinari.

La scala con le stelle di competenza:

★★★★★ giovedì 20, venerdì 21;

★★★★ mercoledì 19, sabato 22, domenica 23;

★★★ martedì 18 maggio;

★★ lunedì 17 maggio.

♐ Sagittario: voto 7. Abbastanza in linea con le attese quasi tutto il periodo sotto analisi, anche se alcune giornate non porteranno i frutti sperati.

Gratificante a lavoro dove ci saranno interessanti nuove idee: finanze che respirano dopo un po’ di tempo. In amore avete bisogno di essere ascoltati e compresi. Prendete nota delle giornate migliori e state alla larga da quelle poco positive, ok? Allora, tanto per cominciare c'è da dire che la "top del giorno" per voi del segno arriverà martedì 18 maggio. Ottime altresì da vivere a massimo anche quelle cadenti lunedì 17 e mercoledì 19 del mese, entrambe considerate a cinque stelle. Abbastanza sfruttabile, anche se in parte, le giornate di giovedì e domenica, valutate come di routine e quindi non negative. Poco da fare e molto da stare attenti invece sia venerdì che sabato, indicati in scaletta rispettivamente con il "sottotono" (tre stelle) e il "ko" (due stelle).

Vediamo come sono state inserite le stelline giornaliere:

martedì 18 maggio; ★★★★★ lunedì 17, mercoledì 19;

★★★★ giovedì 20 maggio e domenica 23;

★★★ venerdì 21 maggio;

★★ sabato 22 maggio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Cercate di non abusare delle finanze e mantenete un profilo basso! Almeno fino a quando non sarà concluso il ciclo siate concentrati: presto si prevedono gratificazioni economiche. Si preannuncia intanto un periodo in linea con le normali aspettative, escludendo i soli lunedì e martedì: proprio all'inizio del periodo non ci voleva! Pazienza, sappiate comunque che per "i sogni", quelli veri, ce ne vorrà ancora ma saprete aspettare, vero?

Bene, intanto l'Astrologia del periodo invita a godere l'adorabile giornata di domenica valutata al "top del giorno", in arrivo proprio alla chiusura del weekend. La positività quotidiana poi vi sarà senz'altro servita dagli astri su un piatto d'argento anche giovedì e sabato, due giorni classificati a cinque stelle. Intanto rilassati e nel contempo anche concentrati, nelle giornate di mercoledì e venerdì, in questo caso valutate a quattro stelle.

Le stelline giornaliere relative all'intera settimana:

domenica 23 maggio; ★★★★★ giovedì 20, sabato 22;

★★★★ mercoledì 19, venerdì 21;

★★★ lunedì 17 maggio;

★★ martedì 18 maggio.

♒ Acquario: voto 6. Attenzione a non tirare troppo la corda in amore, cercate di rimanere con i piedi per terra e a chiedere cose che realmente possono esservi date.

Il lavoro probabilmente vi lascerà un momento di tregua. Cercate di rilassarvi, le vacanze sono vicine e finalmente potrete ricaricare le batterie. Le giornate sotto osservazione in questo momento intanto annunciano un giovedì e un mercoledì decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Infatti, giovedì avrà i colori spenti del "sottotono" mentre il giorno coincidente con il giro di boa settimanale, mercoledì, si profila abbastanza complicato e perciò valutato con il segno di spunta relativo ai periodi da "ko". Ottime intanto quelle di sabato 22 e domenica 23 maggio, entrambe classificate a cinque stelle.

Vediamo quindi cos'altro riserveranno le stelline quotidiane applicate ai singoli giorni del periodo:

★★★★★ sabato 22, domenica 23;

★★★★ lunedì 17, martedì 18, venerdì 21;

★★★ giovedì 20 maggio;

★★ mercoledì 19 maggio.

♓ Pesci: voto 5.

Secondo l'oroscopo settimanale questo in arrivo non sembra essere un momento troppo brillante: in amore il desiderio è in calo a causa della tensione che avete accumulato ma tranquilli, il partner è pronto a prendersi cura di voi. A lavoro l’aria è pesante: limitatevi ad obbedire. Parlando in generale, il periodo vedrà l'alternarsi di fasi positive ad altre abbastanza impegnative a cui dovrete senz'altro adeguarvi. Intanto mettete in gioco le vostre necessità più importanti nella giornata di sabato, troverete senz'altro supporto da parte degli astri, quindi approfittate. Meno farete e meglio sarà, invece, sia mercoledì che domenica entrambi classificati con il sottotono, dunque segnati da tre stelle.

Peggio ancora il giorno precedente, ossia martedì, classificato a massima negatività: calma!

Il condensato astrologico da lunedì a domenica:

★★★★★ sabato 22 maggio;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20, venerdì 21;

★★★ mercoledì 19, domenica 23;

★★ martedì 18 maggio.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Questo nuovo incontro con l'Astrologia è pronto a dare motivo di gioia oppure portare un pochino di delusione. Come da scontata routine, anche adesso a dare modo di organizzare al meglio le sette giornate che stanno per arrivare, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dalle effemeridi ad ogni simbolo astrale, è compito della nostra classifica della settimana da lunedì 17 a domenica 23 maggio, valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà la Vergine, con al seguito il simbolo astrale dei Gemelli. A fare da fanalino di coda invece sarà Pesci, in questo frangente indicati con probabili difficoltà emergenti.

Andiamo a scoprire la scaletta punto per punto:

1° posto - Vergine , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Gemelli, voto 9;

3° posto - Leone e Bilancia, voto 8;

4° posto - Toro, Sagittario e Capricorno, voto 7;

5° posto - Ariete, Cancro, Scorpione e Acquario, voto 6;

6° posto - Pesci, voto 5.

Il riscontro astrale espresso dall'oroscopo settimanale dal 17 al 23 maggio, dunque incentrato sulla penultima settimana del mese attuale è arrivato a fine. Il prossimo appuntamento con le stelle e la classifica interesserà il periodo dal 24 al 30 di maggio.