L'Oroscopo del 21 maggio è pronto a valutare la giornata di venerdì. In primo piano il quinto giorno dell'attuale settimana, messo sotto analisi nei riguardi dell'amore e del lavoro. Iniziamo immediatamente a dare un breve anticipo su quali sono i segni fortunati del momento, logicamente scelti tra quelli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere cosa prevede l'Astrologia al proprio segno di nascita? Iniziamo subito con l'indicare tre simboli astrali ritenuti, a ragione, al massimo della positività nel periodo esaminato.

In primo piano spiccano senz'altro i nativi dello Scorpione ai quali gli astri hanno messo in conto un periodo valutato a cinque stelle. Tra gli altri segni ritenuti positivi, in questo caso segnato con quattro stelle, quest'oggi troviamo l'Acquario favorito da Venere in trigono a Saturno, pianeta presente nel proprio settore. In decisa apprensione intanto, secondo quanto svelato nelle previsioni zodiacali del 21 maggio, gli amici del Sagittario: i nativi nei segno di Fuoco purtroppo dovranno scontrarsi con un periodo valutato con le tre stelle del "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 21 maggio

Bilancia: ★★★★. L'Astrologia del giorno in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica una giornata parzialmente buona. Diciamo che il venerdì prima della partenza del nuovo weekend non sarà dei migliori, poi però, man mano che la giornata prenderà vigore inizierete una lenta ma progressiva ascesa verso la positività e la buona voglia di fare.

In amore, potrebbero esserci desideri amorosi impellenti ma difficili da esaudire: dice il saggio, "chi la dura la vince!". In alcuni casi, parlando di coppie, potrebbero continuare quelle piccole incertezze riscontrate nei giorni precedenti, comunque quasi tutte in via di risoluzione. Il consiglio per cercare di alzare l'indice di complicità con il partner è quello di stare calmi e sereni.

Single, che dolcezza velata in quegli sguardi ammiccanti, simpatici o allusivi che ogni tanto vi arrivano: alcuni fanno sorridere, altri sognare... Ritrovarsi in bilico tra amicizia e amore, cercando di mantenere l'equilibrio per non cadere in facili delusioni è arduo, e lo sapete bene! Senza prendere subito una posizione, con calma decidete il da farsi... Nel comparto lavoro, il vostro cielo presenterà diverse prospettive, alcune delle quali anche abbastanza serene. Se sarete in grado di avviare nuovi progetti, alcuni senz'altro si riveleranno redditizi.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano una giornata capace di portare tanta positività nelle cose previste dalla routine, non escludendo in qualche caso anche un pizzico di buona fortuna.

In amore, bene il rapporto con il partner; per quelli con problematiche aperte, buone possibilità di concluderle in modo convincente. Le piccole cose fanno una grande differenza: ricordate, la gentilezza che immettete nell'Universo, senz'altro tornerà verso di voi con molteplici effetti. Diciamo che potrebbe essere davvero così: la giornata potrebbe portare con sé anche la promessa di una gioia, di belle risate ed un pizzico di follia. Single, l'atmosfera sarà molto tranquilla e priva di circostanze impegnative: chi vi circonda di certo sarà rassicurato nel vedervi così soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Allora lasciatevi andare in serenità e fiducia. Amare e semplicemente farsi amare, questo è quello che conta, sappiatelo fin da subito.

Nel lavoro, si presenteranno nuove sollecitazioni oppure buone offerte da prendere seriamente in considerazione. Con una spinta decisa verso le situazioni che più vi stanno a cuore crederete più in voi stessi, raggiungendo mete desiderate.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di venerdì 21 maggio al Sagittario indica l'arrivo di una giornata simulata sulla carta astrologica con l'odioso segno relativo ai periodi "sottotono". Pertanto, questo vostro lunedì non promette nulla di interessante. Non fatevi vincere dall'inquietudine o dall'ansia. Anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte sappiate che la stessa vi esorta, spronandovi a credere che il meglio debba ancora venire. In amore, la giornata inizierà con qualche contrattempo: puntate sulle cose positive, le uniche in grado di far vivere al meglio ogni cosa.

I legami solidi invece non vacilleranno, se dovessero vacillare avrete solamente qualche piccolo battibecco con cui misurare la vostra pazienza. Per i single, sarebbe il caso di mettere da parte la ricerca di un partner a favore di una rimessa in sesto della forma fisica e mentale. Ultimamente, vi siete un po' troppo auto-isolati e questo non ha giocato a vostro favore. La parte riguardante il lavoro invece, le stelle vi invitano a correggere il tiro in alcuni campi, in modo da evitare il ripetersi dei soliti errori. Non lasciatevi schiacciare dagli eventi, sforzatevi di cavalcarli!

Oroscopo e stelle del giorno 21 maggio

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo preannuncia a voi nativi tanta calma e abbastanza serenità su cui puntare.

Avrete garantita anche una discreta positività, ovviamente da quattro stelle, buone e già pronte da sfruttare. Dunque, terminale della settimana a tutto tondo con la normale routine, soprattutto nelle amicizie: previste uscite pomeridiane alla ricerca di qualche capo d'abbigliamento o qualche altro "non-so-che" in grado di saziare la vostra "arretrata" fame da shopping. In merito agli affetti, anche se il vostro morale non sarà alle stelle, tutto sommato sarà una buona giornata. I sentimenti voleranno discretamente in alto e ci saranno anche piccoli ma interessanti progetti da gestire in ambito di coppia. In qualche caso un po’ di nervosismo potrebbe creare tensioni: per fortuna la Luna in Vergine, parzialmente favorevole, senz'altro è già pronta a mitigare eventuali conseguenze.

Single, una vita di relazione più intensa potrebbe dare la possibilità di intavolare rapporti interessanti, magari far sortire anche qualche bella nuova conoscenza. Cedete alla tentazione, non chiudetevi per paura o per orgoglio: vale sempre la pena provare, piuttosto di avere dei rimpianti. Nel lavoro, vi attende una giornata positiva e decisamente produttiva, specialmente se avete un'attività autonoma.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del momento indicano che partirà discretamente bene il periodo, risultando per molti di voi nativi abbastanza vivibile. Pochi i contro e abbastanza invece i pro. Parlando in generale, diciamo che avete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete spiegare neppure voi cosa desiderate effettivamente.

Tranquilli, i traguardi desiderati sono abbastanza a portata di mano. In campo sentimentale, gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata accettabile sotto tutti i punti di vista. Quasi ogni cosa o aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti del partner. Single, qualunque ostacolo o intoppo abbiate incontrato finora, si risolverà brillantemente dandovi il via libera a tutti i vostri sogni. Non ostinatevi su persone che alla fine potrebbero rivelarsi sbagliate, ma cercate chi è in grado di regalare solo affetto sincero. Nel lavoro, con molta probabilità dovrete analizzare il vostro operato cercando di mettere in pratica i buoni consigli che vi arriveranno.

Preparatevi a rendere di più...

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 21 maggio, indica una giornata nel complesso interessante. In generale sarete accomodanti e ricettivi ma non pensate a storie passate o a qualcuno che davvero non vi merita. La buona Astrologia aiuterà i rapporti nuovi di zecca a divenire stabili e importanti. Se siete all'inizio di un rapporto di coppia potrete fare affidamento su una Venere e su una altrettanto ottima Luna, entrambi molto generosi. Parlando di sentimenti in generale, potrebbe finalmente essere molto più facile di prima poter riprendere le redini della propria vita sentimentale nelle proprie mani. Favoriti i nuovi contatti e magari anche nuovi spostamenti in altre città per coloro in stato single.

Per coloro ancora solitari infatti, è proprio in questi giorni che dovrebbero iniziare nuove conoscenze. Intanto, con alcuni parenti potreste dover rimettere a posto alcune questioni riguardanti la famiglia. Il lavoro andrà come sempre. Per qualcuno, diciamo pure che sarà un momento discreto per trovare nuovi sbocchi all'attività. Forse anche per creare diversivi professionali in grado d'incrementare i guadagni (si spera!).

Classifica 21 maggio, le stelle dei dodici segni

Gli astri sono pronti a fare la cernita relativa ai segni fortunati e quelli con periodo in salita: target la giornata di venerdì. A tale scopo, come sempre, è già disponibile alla consultazione la nuova classifica stelline completa interessante appunto il giorno 21 maggio.

Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura, adesso è giunto il momento di dare piena luce all'intero prospetto attraverso il resoconto dettagliato, segno per segno.

Le stelline di venerdì 21 maggio: