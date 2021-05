L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 maggio mette a disposizione il responso restituito dagli astri in merito alla penultima settimana del mese in corso. Sotto "torchio" in questa sede, i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire cosa prevedono le stelle per il proprio simbolo astrale? Senz'altro il periodo si tingerà d'oro in particolare per i nati in Vergine, valutati meritatamente al "top della settimana". A favorire il predetto segno l'ingresso della Luna nel comparto.

Invece a dare un grosso sostegno ai tre simboli astrali di Aria, senz'altro il transito del Sole in uno di questi: parliamo ovviamente dei Gemelli. Tra i migliori da annoverare soprattutto il Leone, favorito anch'esso dal nuovo transito lunare: ottime le prospettive sia in amore che nel lavoro. Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica vedono in ribasso le quotazioni per coloro dell'Ariete e del Cancro.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di svelare le nuove previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 17 a domenica 23 maggio, ci preme dare risalto ai prossimi transiti astrali, in particolare quelli messi in conto al satellite terrestre. Il frangente in analisi conta nel complesso solo tre tappe, ovviamente programmate per i prossimi sette giorni.

A dare avvio alla settimana la splendida presenza della Luna in Leone, nel segno di Fuoco lunedì 17 maggio alle ore 14:43. L'astro della Terra osserverà un nuovo cambio di segno mercoledì 19 maggio, precisamente alle ore 22:59, facendo segnare sul taccuino astrologico l'entrata della Luna in Vergine. L'arrivo della Luna in Bilancia prevista per sabato 22 maggio chiuderà il giro dei passaggi lunari nei vari segni.

In primissimo piano oltre si transiti della Luna c'è in programma un passaggio astrologico molto interessante: l'arrivo del Sole in Gemelli. L'ingresso della stella terrestre nel simbolo di Aria appena citato avverrà giovedì 20 maggio alle ore 19:37 della sera.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6.

Arriverà e terminerà anche questa nuova settimana, come sempre, ma forse questa volta le stelle non saranno proprio tutte dalla vostra parte. Non per niente, i prossimi sette giorni per voi nativi si annunciano in media sulla linea della discreta sufficienza, pertanto non del tutto negativi. Il periodo vede l'amore ancora piuttosto sfuggente: non avete voglia di discutere col partner, la famiglia e gli amici. Siete dinamici però a lavoro, che diventa la vostra ancora di salvezza: vi sentite padroni della situazione e guardate con ottimismo al domani. Intanto il consiglio è di staccare da tutto e da tutti venerdì 21 maggio ("ko") come anche giovedì 20 ("sottotono"), magari non pensate a niente di impegnativo da mettere in gioco se non solo cose relative a voi stessi.

In questo periodo, godetevi al meglio ogni momento offerto dalle giornate di lunedì 17 e domenica 23 di questo mese, davvero super-positive.

Detto questo, prendete pure nota dal riepilogo posto a seguire:

★★★★★ lunedì 17 e domenica 23;

★★★★ martedì 18, mercoledì 19 e sabato 22;

★★★ giovedì 20 maggio;

★★ venerdì 21 maggio.

♉ Toro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica abbastanza positivi i prossimi sette giorni interessanti la penultima settimana piena di maggio. Il generale comunque il periodo è buono nonostante alcune opposizioni non troppo favorevoli: in amore sarete magnetici e carismatici. Amici, partner e nuove conoscenze vi cercheranno per uscire: lasciatevi corteggiare e godetevi questo momento di serenità.

Anche a lavoro la concentrazione e gli stimoli vi incoraggiano a dare il meglio. Diciamo che potrebbero portare in misura uguale sia eventuali difficoltà che momenti sicuramente molto efficaci. Ottime le performance nei rapporti interpersonali, come anche nelle affettività strette garantite dalla giornata di venerdì, merito di una splendida giornata al top, quindi pronta a favorire abbastanza: positività assicurata.

Il responso delle stelline:

Top del giorno venerdì 21 maggio;

venerdì 21 maggio; ★★★★★ mercoledì 10 e sabato 22;

★★★★ martedì 18 e giovedì 20;

★★★ domenica 23 maggio;

★★ lunedì 17 maggio.

♊ Gemelli: voto 9. L'oroscopo settimanale annuncia una settimana altamente performante, ottima in moti comparti. Le giornate evolveranno come dalle vostre attese, in parte nel lavoro ma soprattutto in ambito dei rapporti affettivi.

Di certo sarà una settimana particolarmente fortunata, grazie al Sole in entrata nel segno, il che vi darà la giusta carica. Sarete disponibili e socievoli, particolarmente allegri in vista delle prossime vacanze e del riposo che (forse) vi state già godendo. Molti di voi nativi avrete ottime probabilità di fare centro in amore anche nelle giornate di martedì, venerdì e sabato. Pronti a gongolare in amore? Bene, andiamo pure a dare voce alle stelline in analisi e scopriamo come sono stati soppesati i prossimi sette giorni a venire.

La scaletta da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 20 maggio - Sole nel segno;

giovedì 20 maggio - Sole nel segno; ★★★★★ martedì 18, venerdì 21 e sabato 22;

★★★★ mercoledì 19 e domenica 23;

★★★ lunedì 17 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana svela nel periodo ancora un po' di incertezze per tanti di voi nativi. Questa penultima settimana del mese di maggio vi vedrà ancora un po' indaffarati con le solite questioni di lavoro e, per qualcuno, anche in quelle sentimentali. Interessanti novità attendono invece coloro con ascendente valutato ai primi posti in classifica generale, svelata nell'oroscopo settimanale degli ultimi sei segni. Riposo e relax vi giovano, pertanto in amore farete faville! Ma anche a lavoro sono previsti importanti cambiamenti: nove entrate finanziarie? Diciamo che la parte centrale della settimana non sarà delle migliori: due stelle e relativo "ko" mercoledì e, anche se meno peggio, martedì porterà solo tre stelline da "sottotono".

Poi tutto filerà per il meglio: cinque stelle arriveranno sia lunedì che venerdì mentre discretamente buone saranno quelle di giovedì 20, sabato 22 e domenica 23 segnate da quattro stelle.

Scopriamo in profondità i singoli giorni a partire da quelli migliori:

★★★★★ lunedì 17 e venerdì 21;

★★★★ giovedì 20, sabato 22 e domenica 23;

★★★ martedì 18 maggio;

★★ mercoledì 19 maggio.

♌ Leone: voto 8. La settimana sotto analisi in questo contesto non sarà affatto spiacevole per il segno, anzi. L'Astrologia, a conferma di quanto appena detto, annuncia sette giorni mediamente più che positivi: una su tutte, quella di lunedì supportata dalla Luna nel segno. Invece le uniche giornate "no" saranno quella di sabato 22 maggio (sottotono) e a seguire quella di domenica 23 maggio (ko).

Nel periodo suindicato non prendete iniziative poco sicure o ritenute eventualmente a rischio, ok? Durante queste due giornate dovete osservare una singolare staticità di azione, per il resto andate pure a ruota libera (se le circostanze saranno opportune). Scopriamo adesso insieme come sono state distribuite le stelline giornaliere giorno per giorno.

Il resoconto finale:

Top del giorno lunedì 17 maggio - Luna nel segno;

lunedì 17 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20;

★★★★ venerdì 21 maggio;

★★★ sabato 22 maggio;

★★ domenica 23 maggio.

♍ Vergine: voto 10. In arrivo un periodo da considerare davvero come "super-fortunato" per tutti voi nativi. Questa parte di maggio è ben espressa da giornate quasi tutte al top.

L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 maggio prevede che a dare una marcia in più, specialmente in amore, sarà una meravigliosa Luna nel segno, seguita da tre giornate a cinque stelle spalmate sul resto del periodo, seppur in modo alternato con quelle a quattro stelline. Pertanto giovedì 20, venerdì 21, domenica 23 e soprattutto mercoledì 19maggio si presume possano essere frangenti ben disposti a favorire rapporti e/o iniziative a carattere sentimentale, interpersonale e professionali. Andiamo al resoconto astrologico di vostra competenza e traete le conclusioni.

La scaletta con le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 19 maggio - Luna nel segno;

mercoledì 19 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 20, venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17, martedì 18 e sabato 22.

