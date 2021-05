L'Oroscopo di domani 14 maggio è pronto a mettere in evidenza i segni fortunati e quelli con eventuali problemi in vista del prossimo venerdì. In primo piano in questa parte della settimana i sentimenti, con l'amore protagonista assoluto. Curiosi di sapere in anteprima quali saranno i segni più fortunati del 14 maggio? Certi della risposta affermativa, iniziamo pure a dare un brevissimo anticipo sulla situazione astrologica generale. Ovviamente, per chi non lo sapesse, in questo contesto parleremo dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Bene, iniziamo pure a mettere in rilievo i due simboli astrali più fortunati del momento, ovviamente presi dalla sestina in analisi: Bilancia e Cancro, quest'oggi al vertice della nostra scaletta con le stelline. Invece di ben altra natura si presentano i pronostici per gli amici nativi del Toro e della Vergine. Secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni astrologiche del 14 maggio, si prospetta un periodo sottotono per gli amici del Toro, mentre per quelli della Vergine la giornata è indicata con la spunta del "ko". I dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 14 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 14 maggio al segno dell'Ariete predice una giornata non troppo convincente anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. In amore, la presenza benefica delle stelle vi porterà a desiderare delle radici sempre più solide su cui potrete costruire un futuro radioso, per voi e la persona amata.

Il vostro romanticismo sarà sicuramente da ammirare anche perché si fonda su delle basi concrete, grazie al bellissimo rapporto che avete con la persona della vostra vita. Single, l'altra metà del cielo non è facile da incontrare ma potete star certi che esiste e che vi aspetta, nello stesso modo in cui voi la aspettate. Venere in questi giorni vi aiuterà a fare una conoscenza che potrebbe diventare molto importante per il vostro futuro sentimentale.

Nel lavoro, avrete grinta e determinazione e anche se di incombenze ne avrete parecchie. Vi darete un gran daffare e di certo non risparmierete energia per farlo, per finire comunque in tempo utile.

Toro: ★★★. Si profila per voi del segno una giornata fuori dalle attese: potresti sentirvi incompresi da persone che avete al fianco. Dunque la domanda è: sarà o no un venerdì "sottotono"? La risposta data dall'Astrologia in questo caso è affermativa: sì, il periodo avrà i colori spenti di una giornata abbastanza impegnativa, quindi cosa fare? Nulla, solo stare un po' più concentrati e aspettare che passi. In amore, le parole hanno sempre il loro peso ma in questa giornata dovreste fare attenzione soprattutto ai gesti.

Dite di essere dei grandi osservatori ma non è sempre così, poiché spesso lasciate chiusi gli occhi verso il partner per tendere soprattutto le orecchie al solo scopo di manifestare il vostro dissenso. Single, non avete più scuse per rimandare quel pochino di movimento che è necessario per tenersi in forma. Cercate di conservare la serenità, senza farvi distrarre dai bisticci quotidiani. Ritagliatevi degli spazi tutti vostri, anche in famiglia, per rilassarvi e rigenerarvi. Nel lavoro, sgobberete parecchio ma senza risultati incoraggianti. Le mansioni saranno noiose ed i colleghi non sempre collaborativi: portate pazienza!

Gemelli: ★★★★★. Il prossimo venerdì sarà una giornata perfetta e "affidabile" soprattutto per le cose d'amore.

Ci saranno sicuramente le basi per migliorare e crescere. Nuovi progetti e/o iniziative vantaggiose sono in arrivo per molti di voi. In generale diciamo che sarà un giorno particolarmente positivo per le risoluzioni di problemi o per eventuali decisioni da prendere. In merito ai sentimenti, specialmente parlando di coppia, la sintonia con chi si ama riprenderà finalmente quota. Basterà uno sguardo per capirsi al volo! In molti casi sarà molto bello ritrovare un po' di serena complicità data da quel gusto di chiacchierare appartenuto ad altri momenti. Allora tenetevi pronti a proiettarvi verso progetti, idee e desideri, magari iniziando di nuovo a viaggiare, come succedeva non molto tempo fa.

Single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali: sarete dotati di un modo di fare intrigante, in molti casi genuino e spontaneo. Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno che sappia apprezzare il dialogo. Nel frattempo godetevi appieno i momenti di libertà che arriveranno. Nel lavoro, degli aspetti astrologici vi tireranno un po' su, a cominciare dal morale, portandovi tante soddisfazioni soprattutto di natura economica. Quando le cose si fanno dure voi dovete giocare d'anticipo, esponendovi in prima persona per ottenere ciò che desiderate realmente.

Oroscopo e stelle di venerdì 14 maggio

Cancro: ★★★★★. In linea di massima si presume possa essere uno splendido venerdì di fine settimana per voi del segno.

Un'aurea preziosa quanto invisibile vi irradierà donando infinita gioia, serenità e benessere interiore. In amore, una sostanziale identità di vedute con la persona amata sarà il piedistallo più saldo su cui collocare il rapporto di coppia. I pianeti dell'amore vi trascineranno sull'onda dell'armonia facendovi ritrovare il piacere di vivere in serenità il rapporto sentimentale. Serata ideale tra amici per organizzarvi il prossimo weekend e stavolta lo trascorrerete in montagna. Single, ottimo giorno per prendervi cura dell'aspetto esteriore e mantenere tutti i buoni propositi elencati nella vostra agenda della bellezza o del benessere. Questo per voi sarà un momento di forte ripresa, fisica e psicologica.

Gli influssi armonici delle stelle vi stanno aiutando a concretizzare molto in questo periodo: vedere realizzati alcuni dei vostri progetti, vi metterà istantaneamente di buonumore. Nel lavoro, se vi sembra di essere a bordo di un veicolo spaziale, proiettati verso gli spazi siderali, non avrete tutti i torti. Il giorno infatti si annuncia formidabile: vi darà energie eccezionali e un'abilità strategica senza pari.

Leone: ★★★★. Questo quinto giorno della attuale settimana, per tutti voi appartenenti al segno non si annuncia troppo negativo, anche se sarà da vivere con una certa accortezza. Il posizionamento poco felice di Saturno e Nettuno (specularità negativa al 30%), scombussolerà in parte alcuni equilibri in corso nella vita privata.

In base a questo, l'Astrologia invita auna normale prudenza, specialmente nelle situazioni di un certo interesse. In amore, se fino a ora avete rimandato un chiarimento perché non vi sentivate pronti ad affrontarlo, adesso potrete finalmente dire tutto quello che vi passa per la testa. Dite grazie alle stelle, propense ad aiutare a essere sinceri e onesti, in primis con voi stessi e poi con il vostro partner. Single, gli influssi positivi delle stelle non potranno fare altro che caricarvi a mille! In questo finale di settimana avrete tantissimo entusiasmo e l'ottimismo vi aiuterà a fare progetti importanti per il futuro, perché qualcuno sarà pronto sicuramente a condividerli con voi. Nel lavoro, più che alle situazioni del momento sarete interessati a quelle del futuro: preferirete concentrarvi su prospettive e opportunità di evoluzione che la vostra vita professionale vi presenterà a breve.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 14 maggio, predice una giornata poco piacevole al segno relativo ai periodi da "ko". Dunque una giornata valutata con solo due stelle, il che potrebbe rivelarsi abbastanza difficile da sbarcare con momenti anche stressanti. Vi sarà d'impaccio dialogare spigliati, perciò cercate di aprirvi il più possibile allo scopo di favorire i rapporti interpersonali. In campo sentimentale, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Forza, non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti avviate nelle scorse settimane. Non dovrebbero esserci dubbi sull'amore della persona che vi sta accanto, dunque non createveli.

Single, esporsi troppo potrà essere pericoloso, ma non farlo certe volte potrà essere anche peggio. Avete la tendenza a non farlo poiché avete paura del giudizio altrui, senza però dare peso ai risultati che potreste ottenere. Non negatevi delle opportunità, perché nuove esperienze potrebbero arricchire notevolmente la vostra personalità. Nel lavoro, un venerdì da archiviare nel file delle giornate no. Sappiate che in questo giorno diffiderete delle soluzioni troppo facili: non lasciatevi sedurre da quelle situazioni che in apparenza sembrano potersi risolvere immediatamente e senza resistenza alcuna. Fidatevi solo dell'istinto e del vostro fiuto.

