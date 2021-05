Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 maggio, i nati sotto il segno del Capricorno sono un po' giù di corda. I Bilancia sono preoccupati, mentre Vergine e Gemelli sono in netta ripresa.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: gli alti e bassi fanno parte della vita. In questo periodo siete un po' provati, pertanto, potreste fare una certa fatica a relazionarvi con le altre persone. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, siete un po' distratti.

11° in classifica Bilancia: la mattinata comincerà con qualche preoccupazione di troppo.

Se non sapete esattamente come fare per distogliere dalla vostra testa i pensieri negativi, cercate di cimentarvi a fare le cose che più vi piacciono.

10° in classifica Ariete: se state affrontando un cambiamento importante, è opportuno che siate oculati nelle scelte. L'Oroscopo del giorno 14 maggio vi esorta a mantenere la calma e a non sottovalutare nessun aspetto della vostra vita.

9° in classifica Toro: i rapporti di coppia vanno verso un graduale miglioramento. Ad ogni modo, cercate di non dare tutto per scontato. Apprezzate ogni singolo gesto fatto dalle persone a cui tenete e ricambiate allo stesso modo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: giornata decisamente migliore rispetto a quelle appena trascorse.

Oggi vi sentite un po' più ottimisti, pertanto, riuscirete a concentrarvi anche meglio a fare le cose che necessitano del vostro impegno e della vostra attenzione.

7° in classifica Sagittario: secondo le previsioni dell'oroscopo del 14 maggio 2021 i nati sotto questo segno potrebbero ricevere delle telefonate interessanti. Se siete alla ricerca di un impiego o di una svolta che sconquassi la vostra vita, dovete pazientare ancora un po' ma le soddisfazioni arriveranno.

6° in classifica Acquario: mantenete la calma in campo sentimentale. Oggi potrebbe nascere qualche dissapore, pertanto, cercate di essere cauti. Sul lavoro state facendo dei progressi, anche se sono graduali, godetevi le piccole soddisfazioni.

5° in classifica Cancro: buon momento per cominciare una nuova attività. In questo periodo sono favoriti i liberi professionisti e coloro i quali avranno la possibilità di cimentarsi in nuove avventure.

Anche in amore sono favorite le storie appena nate.

Oroscopo 14 maggio segni fortunati

4° in classifica Pesci: chi resiste conquista. Questo è il motto che contraddistingue questo periodo. Se avete in testa degli obiettivi, fate di tutto per riuscire a realizzarli. In ambito professionale sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

3° in classifica Leone: avere il controllo è una sensazione che vi piace parecchio. Ad ogni modo, cercate di essere cauti e di evitare di compiere scelte inconsulte. I giochi di potere possono funzionare in campo professionale, ma non certamente in amore. Pertanto, godetevi questi successi sul lavoro e non trascurate i sentimenti.

2° in classifica Gemelli: dopo aver passato dei giorni un po' intensi, l'oroscopo del 14 maggio 2021 denota una giornata di netta ripresa.

Chi in questo periodo non è stati molto bene fisicamente, a partire da oggi potrà riprendersi. Il fine settimana si prospetta promettente.

1° in classifica Vergine: ottimo momento per i rapporti di coppia. Oggi vi sentite ottimisti e pieni di voglia di fare. Il venerdì è una giornata che amate particolarmente, pertanto, cercate di concludere al più presto le faccende lavorative e burocratiche, in modo da concentrarvi di più sulle cose che vi piacciono.