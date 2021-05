L'Oroscopo di domani 4 maggio mette a disposizione di tutti voi lettori le ultime previsioni interessanti il secondo giorno dell'attuale settimana. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: le novità in arrivo dalla stelle per i nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In evidenza nel periodo l'ingresso di Mercurio in Gemelli: curiosi di sapere chi la spunterà in amore e nel lavoro? Diciamo subito che a meritare la posizione più ambita, in questo caso quella espressa dalle cinque stelline, saranno certamente coloro appartenenti a Gemelli e Vergine, pronti a gongolare soprattutto nei sentimenti.

Sotto le attese il periodo, invece, secondo le previsioni astrologiche del 4 maggio, per quelli aventi nel proprio tema natale il segno del Cancro, preventivati in giornata sottotono.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli (Mercurio nel segno), Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 4 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 4 maggio al segno dell'Ariete predice che partirà abbastanza bene questo martedì, consentendo di porre le basi per un cambiamento radicale, forse da tempo auspicato. Se il destino lo permetterà, non senza però quel pizzico di fortuna necessario, finalmente vedrete muoversi qualcosa di positivo nella vostra vita presente.

In amore, le vostre azioni in questa giornata saranno estremamente importanti per comprendere quale sia il possibile futuro, insieme alla persona che amate. Le coppie saranno sicuramente molto più aperte alle novità e questo permetterà di scoprire nuovi lati del carattere di ciascuno. Quindi, cercate di non reprimervi per paura del giudizio della vostra metà, ma accettatevi per quello che siete.

Single, nella giornata in esame qualcuno potrebbe mettervi alla prova: questo non influenzerà più di tanto il vostro modo di fare poiché siete sempre convinti che la spontaneità alla fine paghi ed è effettivamente quello che accadrà. Nel lavoro, gli influssi astrali saranno vostri alleati durante la giornata. Potreste ottenere risultati eccellenti per quanto riguarda la vita professionale.

Toro: ★★★★. Partirà e chiuderà i battenti in modo non proprio euforico questa parte della settimana, con un martedì abbastanza impegnativo a cui dover tenere testa. Valutata nelle predizioni con le quattro stelline riguardanti i frangenti legati alla routine più scontata, la giornata potrebbe regalare però una piccola soddisfazione in campo sentimentale. In amore, voi che siete degli specialisti siete anche molto sensibili alle emozioni altrui: sarà forse questo il vostro segreto? Ossia saper ascoltare ed agire di conseguenza. Gli astri vi spingono ad essere più curiosi, così sarete pronti a fare qualcosa di originale con l'aiuto del partner. Single, parlare dei vostri sentimenti ad un amico/a che vi incoraggia sarà un piacere a cui non potrete resistere: vuotare il sacco in questo momento vi farà davvero un gran bene!

In casa ed in famiglia ci potrebbe essere qualche tensione da tenere a bada, ma tranquilli, anche tanta complicità e tenerezza. Nel lavoro, avete un sacco di impegni lavorativi importanti in questo periodo e sarete ben determinati a portarli tutti a termine nella maniera migliore possibile.

Gemelli: ★★★★★. Martedì giornata straordinaria, valorizzata al top da cinque stelle grazie a Mercurio in ingresso nel segno e già da subito in trigono a Plutone in Capricorno. In teoria tutto o quasi vi sarà possibile, quindi gioite ma senza oltrepassare certi limiti: fidarsi è bene anche se il non farlo, a seconda dei casi, potrebbe essere una scelta decisamente sbagliata. In amore, le stelle promettono serenità assaporando ogni minuto di tempo trascorso con il partner, che si dimostrerà tenero e dolce.

Ci saranno tutte le circostanze favorevoli per conoscere a fondo la vostra metà: allora cogliete l'attimo senza esitare. Single, qualsiasi siano i vostri piani per la giornata, fate in modo che tutto sia perfetto e che niente possa urtare il vostro entusiasmo. Le persone care vi saranno vicine in particolare durante la seconda parte della giornata, proprio quando darete il meglio di voi e sarete al vostro massimo splendore. Nel lavoro, la Luna vi osserva con un certo interesse: vi sostiene anche nelle iniziative più spericolate. Fantasia ed intuito sono particolarmente stimolati, vi permetteranno di sfornare idee davvero geniali e di elaborare soluzioni innovative per qualunque problema.

Oroscopo e stelle di martedì 4 maggio

Cancro: ★★★. Martedì 4 maggio giornata da dedicare alla piena concentrazione, astenendosi dal fare scelte poco oculate. No assolutamente a svarioni, intrallazzi e sforamenti non messi in preventivo, dunque altamente a rischio, ok? In amore tutto procederà per il meglio: cercate di dare tempo al tempo e non correre troppo dando per scontato alcune cose, specialmente nel rapporto di coppia. Ricordate sempre che fiducia e complicità dovranno essere sempre al primo posto, per far si che tutto proceda senza intoppi. Single, muovetevi con molta cautela, questo se non volete mettervi nei guai. E soprattutto evitate di seguire l'istinto, perché al momento non sarà un buon consigliere.

Sbalzi di umore e sbadataggine saranno i vostri attuali nemici; fronteggiateli con calma e lucidità. Nel lavoro, con la Luna dissonante l'impazienza potrebbe giocare brutti scherzi. All'orizzonte più di qualche contrattempo: cercate di mostrarvi lucidi, perché mantenere la concentrazione non sarà certamente facile.

Leone: ★★★★. In arrivo un martedì abbastanza buono per voi nativi. Diciamo pure che la giornata di questa parte della settimana risulterà decisamente nella norma. Non aspettatevi però grandi cose anche perché oggi e domani, come spesso si suol dire, vi dovete accontentare di ciò che offre il convento. In amore, dedicherete energie alla vita privata al solo scopo di ravvivare i rapporti: ci saranno decisioni da prendere ma riuscirete a mantenere serenità e razionalità.

Se state affrontando una questione o un problema iniziato da poco tempo, cercate di sorvolare sulle piccole incomprensioni e puntate soprattutto a migliorare l'intesa. Single, giornata molto propizia per il campo sentimentale. Le stelle vi regaleranno entusiasmo, allegria ed una spiccata voglia di avventura. Non date retta alle invidie derivanti dalle vostre decisioni ma pensate alla vostra riuscita personale. Grazie al fascino e alla comunicativa potrete conquistare qualsiasi persona, anche quella che vi sembra irraggiungibile. Nel lavoro, trascorrerete tutta la giornata a pensare se sia giusto o meno intraprendere una certa attività. Senza riflettere tuttavia, con il passare del tempo perderete l’occasione di vedere realizzato il vostro progetto.

Un consiglio: prendete coraggio ed agite!

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 4 maggio, indica che partirà senz'altro molto positivamente questa parte della settimana, certamente in modo molto vivace. Anche se avrete astri a favore, evitate di ricorrere a manovre azzardate e/o sotterfugi per ottenere quello che più desiderate o ciò che vi farebbe comodo: rischiate di finire in una ragnatela da cui non sapreste come uscirne. In campo sentimentale, la Luna regalerà una giornata magica: il momento sarà perfetto per cogliere quella fortuna che da tempo desidera ardentemente aiutarvi. Gustatevi quindi tutti i bei momenti che avrete l'occasione di vivere, insieme al partner che vi adora e vi sostiene.

Single, vi sembrerà più facile del solito entrare in sintonia con le persone che vi sono vicine ed il merito sarà vostro ma anche della presenza della Luna in aspetto armonico. Cercate di sfruttare al meglio questi influssi positivi godendo la giornata serenamente. Nel lavoro i pianeti vi sono amici, sostengono ogni vostra iniziativa, vi spianano la strada e vi permettono di iniziare la giornata nel migliore dei modi. Non farete fatica né a trovare nuovi spunti da utilizzare professionalmente in modo proficuo e redditizio, né ad architettare qualcosa di speciale per il vostro lavoro.

