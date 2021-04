Per il segno dei Pesci, questo maggio 2021 presenterà un Oroscopo non del tutto congeniale ad una situazione amorosa che potrebbe non essere soddisfacente e che potrebbe portare ad una separazione o comunque ad un periodo molto freddo. L'ambito professionale certamente andrà meglio, e nonostante le spese dettate dal pianeta Saturno arriveranno gratificazioni interessanti e opportunità grazie al pianeta Giove.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dei Pesci.

Amore

Questo mese sarà caratterizzato da una quadratura importante, quella di Venere, dunque andrete incontro a situazioni per nulla romantiche, si direbbe quasi che questo mese non sia proprio congeniale per voi sotto il profilo del romanticismo.

Nella coppia potreste avere molta sintonia e concordia, ma non quella che riguarderà l'aspetto più sentimentale. Se ci sono casi in cui la vostra relazione sembrerà non funzionare più sotto ogni aspetto, allora dovrete necessariamente riflettere su una eventuale rottura. Non sarà neanche il caso di avviare una relazione, nemmeno se avete una persona che vi piace e che vorrebbe frequentarvi. Dovrete pensare prima a quel che volete in questo momento, magari rivendendo le vostre priorità.

Lavoro

In ambito lavorativo ci sarà Giove a darvi qualche opportunità in più, a sostenervi in quei momenti in cui il gioco si fa più duro e a darvi la giusta direttiva al momento opportuno, soprattutto se siete alla ricerca di un impiego.

Questo Saturno indicherà una posizione di rilievo che comporterà qualche responsabilità, ma che allo stesso tempo vi dia il segnale che la vostra carriera stia progressivamente migliorando. Se doveste focalizzarvi sulle responsabilità familiari, c'è da dire che le spese potrebbero imbattersi in un rialzo, quindi fate attenzione a come spendete il denaro e tendete verso il risparmio.

Potrete rimandare shopping e altri investimenti al mese successivo oppure preferibilmente in estate.

Fortuna e salute

La fortuna sarà uno strumento che vi aiuterà tantissimo e in modo molto significativo, come praticamente non succedeva da tanto tempo. Questa stabilità di Giove nei confronti della vostra costellazione vi porterà molto lontano anche per quel che riguarda determinate problematiche legate al mondo burocratico.

Non sarà facilissimo risolverle, ma allo stesso tempo potreste trovare meno difficoltà di quello che pensate.

Marte dal canto suo sarà in trigono dal segno del Cancro. Dunque sarete attivi e vitali, avrete a portata di mano tutte le forze necessarie per buttarvi nelle faccende lavorative e private senza sentire troppa stanchezza nell'immediato.