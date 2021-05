Secondo le previsioni dell'oroscopo del 4 maggio 2021 i nati sotto il segno della Vergine devono essere pazienti. Gli Ariete sono sottotono, mentre i Pesci sono in grande forma. Belle soddisfazioni anche per Bilancia.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: se siete in attesa di una promozione in campo professionale, è il caso di aspettare. Non siate troppo irruenti e cimentatevi in nuove opportunità e avventure senza essere troppo puntigliosi.

11° in classifica Ariete: giornata un po' sottotono per i nati sotto questo segno.

Qualche piccolo disguido in campo professionale potrebbe incupire il vostro umore. Non date peso alle critiche cattive e, soprattutto, ai pettegolezzi. La gente ama parlare, più non sa e più parla.

10° in classifica Toro: l'Oroscopo del 4 maggio vi esorta ad essere forti. Questo non è per voi un periodo semplice, ad ogni modo, siete dei grandi combattenti e sicuramente riuscirete a rialzarvi anche questa volta.

9° in classifica Gemelli: curiosi e pieni di voglia di fare, i nati sotto questo segno sono alla ricerca sempre di cose nuove. La monotonia non fa per voi, pertanto, siete alla costante ricerca di quel qualcosa in più che colori le vostre giornate. Se non riuscire a trovarlo, però, potrebbe incupire il vostro stato d'animo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: non è il caso di crearsi problemi anche laddove essi non ci sono. Tra le caratteristiche di questo segno c'è, sicuramente, l'essere molto ansiosi, per tale motivo, cercate di non lasciar prevalere tale aspetto del vostro carattere.

7° in classifica Sagittario: il lavoro procede bene, ma verso metà settimana potrebbe presentarsi qualche piccolo nodo da sciogliere.

Non lasciatevi prendere dallo sconforto oppure dal panico in quanto tutto può essere risolto con calma e impegno.

6° in classifica Acquario: momento curioso per le coppie appena nate. Se avete da poco cominciato una relazione, l'oroscopo del 4 maggio vi esorta a non darvi per vinti e a stuzzicare un po' il partner allo scopo di conoscerlo meglio.

Sul lavoro non siate troppo polemici.

5° in classifica Leone: le previsioni astrali per i nati sotto questo segno rivelano che questo è il momento dei nuovi inizi e delle grandi soddisfazioni. Arrivare al successo è un'impresa alquanto difficile e ardua, ma voi siete dei combattenti, quindi, sicuramente riuscirete a raggiungere gli obiettivi.

Oroscopo 4 maggio segni più fortunati

4° in classifica Scorpione: periodo pieno di impegni e di cose da fare, la maggior parte delle quali, però, sono belle. Pertanto, prendete con entusiasmo il momento che state vivendo e non createvi i problemi anche laddove non ci sono.

3° in classifica Bilancia: la battuta d'arresto vissuta nel fine-settimana è da considerarsi superata.

In campo sentimentale potrete tornare a sorridere e a guardare con entusiasmo al futuro. Dal punto di vista professionale, invece, sono favoriti i liberi professionisti.

2° in classifica Capricorno: il lavoro procede a gonfie vele per molti di voi. Chi, invece, non si sente ancora perfettamente appagato, dovrà darsi da fare perché il momento è propizio. Per quanto riguarda l'amore, invece, l'oroscopo del 4 maggio premia i più coraggiosi e audaci.

1° in classifica Pesci: inizio giornata molto promettente. Cercate di svolgere in mattinata tutte le faccende burocratiche e noiose, in modo da dedicarvi ai vostri cari e alle vostre passioni nel pomeriggio. In questo periodo è favorito anche il lavoro, pertanto, ci sono le basi per pensare al futuro.