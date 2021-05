Per tutti i vari segni zodiacali sta per iniziare una nuova giornata che porterà cambiamenti dal punto di vista astrologico in amore e nel lavoro. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo dell'11 maggio 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è un momento positivo per le relazioni. Le emozioni che vivete ora sono importanti. Nel lavoro è meglio sfruttare i progetti a lungo termine, non mancherà comunque una notizia positiva.

Toro: per i sentimenti Venere non è più un aspetto positivo, per questo motivo non mancheranno potenziali disagi. Nel lavoro vi sentite più forti e riuscirete a superare un problema.

Cercate di fidarvi di più degli altri.

Gemelli: a livello sentimentale sentite di poter ritrovare una passione perduta. Attenzione a qualcuno che potrebbe farvi perdere la pazienza. Nel lavoro i nuovi progetti sono favoriti, avrete la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo.

Cancro: in amore questo momento vi vede un po' agitati. Cercate di gestire al meglio le parole. A livello lavorativo è un momento migliore, attenzione solo dal punto di vista economico.

Leone: attenzione ad alcune parole di troppo, siate prudenti visto che non mancheranno alcune tensioni. Nel lavoro sarà meglio evitare complicazioni.

Vergine: a livello sentimentale la Luna favorevole aiuta. Se avete vissuto una separazione ora si potrà ricominciare.

Nel lavoro state lontani da alcuni problemi e fate attenzione ad alcune difficoltà nel rapporto con gli altri.

Previsioni e oroscopo dell'11 maggio per la seconda sestina

Bilancia: in amore ci sono diversi pianeti favorevoli, per questo motivo sono favoriti anche i single del segno. Nel lavoro ci sono buone prospettive in vista del futuro.

State recuperando lentamente.

Scorpione: nei sentimenti è meglio evitare di strafare nei rapporti, perché si potrebbero creare alcuni fastidi. Nel lavoro alcune questioni sono da chiarire, per questo motivo meglio rimandare quello che non potrete fare ora

Sagittario: giornata positiva per l'amore, attenzione soltanto ad alcune scelte che dovrete fare.

Nel lavoro sentite uno stato di maggiore stanchezza perché state facendo troppo ultimamente.

Capricorno: a livello sentimentale la Luna favorevole vi aiuterà nei rapporti con gli altri. Se una storia non va come vorreste parlatene subito. Nel lavoro ci sono alcune questioni da dover risolvere.

Acquario: per i sentimenti la Luna in opposizione porterà alcune difficoltà. Le coppie a distanza sentiranno maggiormente questo periodo di lontananza. Nel lavoro momento positivo, in particolare gli incontri saranno favorevoli.

Pesci: in amore, se c'è una persona da dimenticare meglio farlo ora, visto che a breve arriveranno novità. Nel lavoro c'è qualche piccolo dubbio da risolvere e alcuni sono in attesa di una risposta.