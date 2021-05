Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 maggio 2021, i nati sotto il segno del Toro vivranno una giornata molto positiva. I Capricorno sono sottotono, mentre i Leone farebbero bene a mantenere la calma.

Oroscopo per gli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: domenica un po' burrascosa per quanto riguarda i sentimenti. Se non siete convinti del percorso che avete intrapreso in campo professionale, siete sempre in tempo per cambiare idea. Mai smettere di credere e inseguire i propri sogni.

11° in classifica Acquario: l'Oroscopo del giorno 16 maggio denota una domenica all'insegna della noia.

Vi sentite un po' fiacchi, pertanto, cercate di fare qualcosa di divertente per ravvivare un po' la situazione. Anche i rapporti di coppia necessitano di un po' di brio.

10° in classifica Sagittario: risvolti interessanti per quanto riguarda il lavoro. Se siete indecisi su una decisione, meglio aspettare. In questo periodo siete dominati dalla Luna, pertanto, c'è il rischio di incappare in qualche errore grossolano.

9° in classifica Leone: la calma è la virtù dei forti. Smettete di essere istintivi in questo periodo e siate un po' più razionali. Nel lavoro è necessario prendere una decisione, mentre per quanto riguarda la sfera sentimentale sono previsti nuovi incontri.

Previsioni astrali per le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: se siete in attesa di un cambiamento, non vi resta da fare altro che attivarvi concretamente per riuscire ad ottenerlo. In campo professionale il periodo è fertile per dare luogo a nuovi progetti.

7° in classifica Ariete: secondo le previsioni dell'oroscopo del 16 maggio fareste bene a concentrarvi un po' di più sui rapporti di coppia.

Nell'ultimo periodo potreste aver trascurato il partner a causa degli impegni professionali.

6° in classifica Cancro: i single avranno delle opportunità per conoscere persone nuove. Pertanto, cercate di uscire per quanto possibile e di essere più espansivi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, meglio mettere le mani avanti su certe questioni.

5° in classifica Bilancia: fisicamente vi sentite un po' fiacchi, ma la vostra mente è un vulcano di idee. In questo periodo avete una spiccata creatività che vi sarà molto utile in campo professionale. Anche per quanto riguarda i sentimenti è importante non perdere mai lo stimolo a creare situazioni nuove.

Oroscopo 16 maggio, i quattro segni fortunati

4° in classifica Vergine: buoni risvolti per quanto riguarda la sfera professionale. A partire da questa giornata ci saranno delle notizie in arrivo che potrebbero cambiare radicalmente la vostra posizione. I single, invece, avranno campo libero, datevi da fare.

3° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 16 maggio denota una giornata all'insegna dell'amore.

In siete molto favoriti sotto questo punto di vista. Sul lavoro ci vuole minuzia e precisione, la prossima settimana sarà parecchio impegnativa.

2° in classifica Pesci: rilassarsi è la cosa da fare nella giornata odierna. Lasciatevi i problemi della settimana appena trascorsa alle spalle. Adesso dovete prendervi un momento per voi e per le persone a cui tenete davvero. Non c'è spazio per il superfluo.

1° in classifica Toro: grande rimonta dei nati sotto questo segno. L'amore sarà eccezionale nel fine settimana, specie nella giornata odierna. Non rischiate di gettare tutto all'aria per qualche malumore. Anche la sfera professionale è in ripresa.