Sta per concludersi una nuova settimana per tutti e 12 i segni zodiacali, è inoltre ormai imminente la partenza del mese di giugno. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 30 maggio 2021 con le predizioni e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore sarà una giornata migliore rispetto alle precedenti, sarà possibile ricucire uno strappo. Nel lavoro, con diversi pianeti favorevoli, quello che farete in questa giornata vi permetterà di ricominciare.

Toro: per i sentimenti occorre fare attenzione, sarà una giornata non esaltante, dovrete fare attenzione ad alcune relazioni.

Nel lavoro, se dovete svolgere un'attività, cercate di gestire tutto con attenzione e di non essere troppo irruenti.

Gemelli: a livello sentimentale alcune amicizie potranno diventare un punto di riferimento. Il cielo è dalla vostra parte. Nel lavoro avrete la possibilità di ripartire.

Cancro: in amore con la Luna che non è più in opposizione avrete la possibilità di migliorare alcuni rapporti. Attenzione solo alle storie a distanza. A livello lavorativo, se avete iniziato un nuovo percorso, ora vi toccherà anche rinunciare a qualcosa.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna in opposizione consiglia prudenza. Tutto quello che fate ora è da gestire al meglio. Nel lavoro ci sarà qualcosa ancora da superare.

Vergine: per i sentimenti sarà una giornata non esaltante, anche perché Venere dissonante ha provocato difficoltà. Nel lavoro è un momento interessante nei rapporti, in particolare siete in ripresa dopo alcune difficoltà vissute di recente.

Previsioni e oroscopo del 30 maggio: la giornata dei segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso la situazione è promettente, quindi si potrà ripartire. Avrete la possibilità di rivedere un rapporto. Nel lavoro ci saranno alcuni momenti di incertezza che occorre superare.

Scorpione: a livello sentimentale la giornata vedrà delle discussioni a causa della Luna dissonante.

Nel lavoro meglio stare lontani da alcune persone che potrebbero farvi agitare.

Sagittario: in amore la Luna favorevole vi permette di vivere un momento di forza, gli incontri potranno essere particolari. Nel lavoro occorre fare attenzione dal punto di vista economico.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore ci potrebbero essere discussioni, in particolare con l'arrivo del mese di giugno potrete vivere maggiori conflitti. A livello lavorativo dovrete fare una scelta, ma al momento siete indecisi.

Acquario: per i sentimenti la Luna nel segno porterà dei momenti migliori grazie a Giove e Saturno favorevoli e che aiutano. Nel lavoro c'è la possibilità di portare avanti un progetto, è arrivato il momento di agire.

Pesci: in amore Venere favorevole aiuta. Potrete prendervi qualche momento in più da trascorrere con la persona amata. Nel lavoro, se avete delle questioni in sospeso, il mese di giugno aiuterà. La giornata comunque è della vostra parte.