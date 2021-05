Il mese di maggio sta ormai giungendo al suo termine e si prepara a lasciare il proprio posto ad un giugno decisamente diverso e leggermente più complicato. L'Oroscopo di questo periodo di transizione, in cui giugno inizia a premere l'acceleratore, non sembra essere portatore di buone notizie per qualche segno zodiacale. Uno tra i segni che risentiranno di questo cambiamento sarà proprio l'Acquario, costretto a fronteggiare un insolito nervosismo che si presenterà per tutta la settimana. Vergine non sarà di certo da meno, con alcuni astri in opposizione che porteranno non pochi rallentamenti in ambito lavorativo, contrariamente ad un Cancro in pieno innamoramento.

Anche i nativi della Bilancia potranno, come l'ultimo segno appena citato, ritrovare in sé stessi il frutto del vero amore ed una insolita voglia di mettersi in gioco per soddisfare e sorprendere il partner.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio di ogni singolo segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - il segno dell'Ariete, secondo le previsioni dell'oroscopo, non potrà godere delle gioie che la vita di coppia è in grado di donare. Venere si allontanerà presto per dedicare le proprie attenzioni ad altri segni zodiacali e l'Ariete potrebbe avvertirne le spiacevoli conseguenze. Positività, invece, per quanto riguarda l'aspetto economico e quello lavorativo.

Toro - l'oroscopo della settimana entrante sembra preannunciare l'arrivo di sensazioni ed emozioni da non dover prendere alla leggera.

Un'accelerazione del battito cardiaco annuncerà l'avvicinarsi del vero amore od anche semplicemente il ritorno di una vecchia fiamma. I sentimenti verso una determinata persona, che si tratti del proprio partner o di qualcuno di cui ci si è infatuati, si presenteranno e risulterà complicato riuscire ad ignorarli.

Gemelli - Venere non sembra essere intenzionata a restare e giorno dopo giorno si allontanerà sempre più da questo segno zodiacale.

Questo distaccamento potrebbe portare alla nascita di qualche piccola incomprensione all'interno della vita di coppia e del nucleo familiare. Attenzione, quindi, a non tirare troppo la corda, cercando di ascoltare quello che il partner ha da riferire e trovando assieme un punto di comune accordo.

Cancro - l'amore sembra proprio essere nell'aria e non si racchiude esclusivamente a livello familiare.

Si parla di un amore ampio ed in grado di superare ogni confine, raggiungendo la musica, le arti, i viaggi ed i panorami, ampliandosi in quasi ogni ambito e facendosi portatore di emozioni e sensazioni che solo poche volte nella vita si è in grado di provare. Spesso sembrerà utile ritirarsi per godere singolarmente di questi frutti, ma l'oroscopo consiglia di condividerle con le persone amate.

Previsioni della settimana, da Leone a Scorpione

Leone - le giornate di questa nuova settimana di transizione sembrano essere portatrici di novità ed opportunità. Cogliere al volo quella giusta potrebbe non essere semplice e sarà necessario fare molta attenzione ad eventuali nuovi incontri. Cimentarsi in qualcosa di nuovo, anche se con un po' di timore, offrirà la possibilità di espandere la propria mente e le proprie visioni.

Vergine - secondo le previsioni dell'oroscopo, una Luna in opposizione non favorirà minimamente la vita lavorativa, portando alla nascita di incomprensioni e rallentamenti vari. Qualche nota di stress, scaturita da un ambiente lavorativo poco coinvolgente e soprattutto poco piacevole, potrebbe mettere a dura prova l'integrità di coppia e la capacità di relazionarsi.

Bilancia - come già anticipato, questa che sta per sopraggiungere sarà una settimana ricca di emozioni. Chi è nato sotto al segno della Bilancia avvertirà una insolita energia che aiuterà nella preparazione di sorprese da dedicare esclusivamente al partner. La vita di coppia avrà così una spinta in più che l'allontanerà dal precipizio della monotonia.

Anche il lato economico e quello lavorativo influenzeranno positivamente il periodo.

Scorpione - anche lo Scorpione, così come la Bilancia, sembra addentrarsi in un periodo assai favorevole. L'amore ed i sentimenti saranno costantemente presenti, ogni giorno della nuova settimana, tirando su il morale di questo segno zodiacale. Abbandonarsi alle coccole ed alle attenzioni del partner potrebbe risultare un modo ottimale per quietare l'animo e lo spirito, trovando relax e serenità.

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - con questa nuova settimana che sta per sopraggiungere si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo. L'allineamento di alcuni astri aiuterà le energie a caricarsi nuovamente, permettendo così al Sagittario di affrontare eventuali ostacoli a testa alta e senza troppi problemi.

Anche in ambito relazionale si potrà avvertire una nuova armonia.

Capricorno - una Venere in opposizione non potrebbe farsi portatrice di notizie positive, specialmente per quanto riguarda la sfera sentimentale e la vita di coppia, ma nonostante le incomprensioni che potrebbero nascere si potrà sempre fare affidamento ai sentimenti sinceri e reali del partner. La famiglia, nel momento del bisogno, si mostrerà sempre vicina e presente, pronta ad aiutare laddove ve ne fosse la necessità.

Acquario - qualche nota di nervosismo, secondo l'oroscopo di questa prima settimana di giugno, potrebbe addentrarsi non solo nella vita lavorativa, ma anche in quella di coppia. Riuscire a gestire lo stress non sarà un compito semplice e l'orgoglio non aiuterà assolutamente.

Chiedere aiuto alle persone care potrebbe essere l'unica soluzione plausibile.

Pesci - ottime notizie sembrano essere intente a raggiungere il segno dei Pesci nel corso della prossima settimana. Si potrebbe trattare di una proposta lavorativa da non dover scartare, od anche semplicemente di una risposta ad una domanda espressa non molto tempo fa. Qualunque possa essere l'ambito di destinazione, le novità e le risposte giungeranno nei prossimi giorni senza alcun intoppo.