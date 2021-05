La giornata del 7 maggio sarà densa di sorprese e cambiamenti per quasi tutti i segni zodiacali. L'oroscopo di molti si concentrerà sul legame tra la sfera personale, sociale e sentimentale. Per avere un quadro più completo degli influssi astrali, è necessario osservare la volta celeste di domani. Le posizioni planetarie più degne di nota saranno le seguenti:

Sole, Venere e Urano in Toro

Luna e Nettuno in Pesci

Mercurio in Gemelli

Marte in Cancro

Giove e Saturno in Acquario

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 7 maggio.

Previsioni zodiacali del 7 maggio: Toro fortunato, incertezza per Gemelli

Ariete: non vedrete l'ora di poter cogliere la vostra occasione, ma non sarete molto pazienti. Tenderete ad accelerare i tempi, rischiando di bruciare delle tappe importanti. Forse, in preda all'euforia, vi fiderete di persone che non avranno a cuore il vostro benessere. Sarà fondamentale fare una selezione accurata, in modo da non avere brutte sorprese in futuro. Il partner dedicherà una buona parte della giornata alla vostra relazione e cercherà di mettere fine ai recenti attriti.

Toro: sarà una giornata molto fortunata per il vostro segno. Finalmente, avrete modo di sentirvi di nuovo voi stessi. Darete spazio a tutti gli aspetti caratteriali della vostra personalità, ma cercherete di smussare quelli più spigolosi.

Adorerete trascorrere del tempo con gli amici, soprattutto perché avrete molto da raccontare. Le confidenze che vi scambierete saranno ricche di emozioni e vi spingeranno a guardare una determinata situazione sotto un nuovo punto di vista.

Gemelli: sarete incerti su come gestire la relazione sentimentale. Vorreste lasciare da parte le discussioni, ma il partner sarà intenzionato a non lasciar cadere la questione.

Cercherete di trovare un punto di incontro e di proporre qualche attività che possa rafforzare il feeling perduro. L'oroscopo di domani consiglia di puntare su qualcosa di semplice, in modo da far emergere le vostre emozioni. Se sarete sinceri e leali, non avrete alcun motivo per preoccuparvi.

Cancro: vi metterete alla ricerca di qualcosa che possa modificare la vostra routine quotidiana.

Sarete stanchi di fare sempre le stesse cose e di non poter vivere momenti davvero emozionanti. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di fare attenzione alle decisioni che prenderete. Mosse troppo audaci, infatti, potrebbero spingervi a compiere degli errori di cui poi vi pentirete. La cosa più giusta sarà essere voi stessi e chiedere consiglio a chi vi conosce meglio.

Oroscopo e influssi astrali del 7 maggio: Bilancia lunatica, Scorpione innamorato

Leone: riuscirete ad allontanare i pensieri negativi grazie alla vostra forza di volontà. Preferirete circondarvi di persone allegre, cariche di ottimismo e di iniziative. Questo vi consentirà di muovervi più facilmente all'interno della vostra quotidianità.

Vi impegnerete sul posto di lavoro e proverete a dare grande prova di voi. Non lascerete nulla al caso, ma non vi farete dominare dal terrore di non poter portare a termine tutte le mansioni. Con il partner sarete poco loquaci.

Vergine: sentirete il bisogno di mettervi alla ricerca di un nuovo lavoro. Non sarà facile, soprattutto perché non vi accontenterete di un ruolo qualsiasi. Vorrete occuparvi di qualcosa legato alle vostre competenze. Nel frattempo, vi dedicherete agli amici e al partner. Verrete travolti da sentimenti molto forti e non avrete paura di parlarne con le persone care. Questo creerà un clima domestico sereno e senza tensioni emotive. Un evento inaspettato potrebbe introdurre dei cambiamenti importanti.

Bilancia: questo 7 maggio sarà caratterizzato da emozioni contrastanti. Avrete bisogno di un po' di tempo per sondare il terreno e per prendere una decisione. Sarete molto legati ai vostri impegni e per niente al mondo sarete pronti a trascurare il lavoro. Il partner avrà una richiesta importante da farvi. Prima di rispondere, però, sarà fondamentale riflettere attentamente. Gli amici potrebbero esservi d'aiuto in questo, anche se alla fine dovrete essere voi a scegliere.

Scorpione: avrete occhi solo per il partner. Vi lascerete travolgere dal suo spirito romantico e non metterete in dubbio le sue parole. Forse, ci saranno delle piccole incomprensioni che potrebbero rovinare l'atmosfera, però, nel giro di poco tempo, risolverete tutto.

In amicizia sarete leali e propositivi. Non lascerete nessun amico in difficoltà e sarete pronti a regalare un sorriso in ogni circostanza. Potrebbe essere il momento giusto per rispolverare vecchi hobby.

Previsioni astrologiche di venerdì 7 maggio: Sagittario allegro, Acquario empatico

Sagittario: il vostro senso dell'umorismo vi difenderà dalle difficoltà della giornata. Riuscirete a sorridere davanti a qualsiasi ostacolo e userete la vostra allegria per coinvolgere il prossimo. Sarete energici e spensierati, ma non sottovaluterete gli impegni che dovrete portare a termine. Forse, nel pomeriggio farete un po' fatica a mantenere la concentrazione. Il partner esprimerà sentimenti di stima nei vostri confronti, ma non riuscirà a essere sincero fino in fondo.

Capricorno: non riuscirete a tenere a freno la vostra ambizione. Trasformerete ogni sfida in una lotta per emergere. Non sopporterete di perdere e non sarete in grado di essere obiettivi davanti al talento altrui. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a concentrarvi solo su voi stessi. In questo modo, potrete migliorare le vostre abilità e sviluppare un rapporto più sano con la competizione. In ogni caso, sul lavoro otterrete ottimi risultati.

Acquario: mostrerete una grande empatia nei confronti di parenti e amici. Saprete immedesimarvi nelle loro difficoltà e non vi tirerete indietro davanti a una richiesta d'aiuto. Qualcuno, però, potrebbe approfittarsi della vostra generosità per realizzare obiettivi poco raggiungibili.

Inizialmente non vorrete dare troppa importanza alla cosa, ma poi ritornerete sui vostri passi e deciderete di viverla diversamente. In amore, ci saranno alti e bassi, ma il partner si mostrerà tollerante e collaborativo.

Pesci: non metterete alcun freno alle vostre emozioni. Le lascerete libere di fluire e di illuminare la vostra giornata. Con il partner sarete spontanei e aperti. Non vi farete alcun problema nel parlare di questioni delicate. Anche con gli amici mostrerete una lealtà invidiabile. Purtroppo, la fortuna non vi accompagnerà anche sul posto di lavoro. Vivrete momenti stressanti e i colleghi non vi saranno di alcun aiuto.