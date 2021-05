L'oroscopo della giornata di venerdì 7 maggio vedrà un Ariete più dolce e sensibile grazie alla Luna che passerà in congiunzione a metà giornata, mentre Gemelli potrà esprimere tutta la sua indipendenza e intraprendenza in ambito lavorativo. Qualche difficoltà in amore per i nativi Cancro, complice un cielo che non sente più suo, mentre un po’ di stanchezza potrebbe sopraggiungere per i nativi Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 7 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 7 maggio 2021 segno per segno

Ariete: godetevi questa magnifica giornata di maggio, perché secondo l'oroscopo sarà accompagnata da una notevole Luna in congiunzione, che dal punto di vista sentimentale avvierà la vostra relazione di coppia verso un fine settimana favoloso.

I single si sentiranno più sicuri delle loro capacità. Bene anche in ambito professionale, dove la presenza di Giove e di Mercurio in buon aspetto favoriranno i vostri progetti. Voto - 8,5

Toro: predizioni astrali di venerdì piuttosto soddisfacenti per voi nativi del segno. In amore continuerete a vivere in modo meraviglioso la vostra relazione di coppia, ciò nonostante non farete grandi passi avanti per la vostra relazione di coppia. Se siete single in questo momento le vostre emozioni sono forti e sarete molto ottimisti, e sarà il periodo adatto per trovare la vostra vera anima gemella. Nel lavoro cercherete di impegnarvi, ma in fondo sapete che potete fare di meglio. Voto - 7,5

Gemelli: inarrestabili dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 7 maggio.

Questo cielo prevede Giove e Mercurio dalla vostra parte, e riuscirete a dimostrare tutte le vostre abilità e intraprendenza. Un po’ meno soddisfacente questo cielo in ambito sentimentale, ma già nella seconda parte della giornata le cose miglioreranno, sia per voi cuori solitari, sia per chi l'amore l'ha già trovato. Voto - 8-

Cancro: oroscopo di venerdì che vi metterà in crisi dal punto di vista sentimentale.

La Luna si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete, e potreste faticare un po’ ad esprimere i vostri sentimenti, anche perché Venere non è più così influente. Se siete single essere vendicativi con coloro che vi hanno fatto del male non farà di voi una persona ammirevole. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, e con Marte favorevole le energie non mancheranno.

Voto - 6,5

Leone: finalmente arrivano delle buone notizie per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, questo cielo inizierà a riservarvi qualcosa di positivo. Infatti, dal punto di vista sentimentale la Luna sarà favorevole, contrastando questa Venere in quadratura, ormai pronta a cambiare posizione. Che siate single oppure no, dando il meglio di voi, dimostrando il vostro valore e la vostra sincerità, potreste riuscire davvero a recuperare più di un rapporto. In ambito lavorativo, forza e intuizioni vi porteranno a risultati di tutto rispetto. Voto - 7+

Vergine: predizioni astrali in miglioramento per voi nativi del segno, considerato che la Luna non sarà più opposta. Per quanto riguarda i sentimenti, dunque, sarà il momento di trovare il giusto equilibrio nel vostro rapporto, anche perché Venere non potrà darvi una mano per sempre.

Se siete single e avete voglia di nuove emozioni, sappiate che siete ancora in tempo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, rinnovare un po’ potrebbe esservi d'aiuto. Voto - 7+

Bilancia: voglia d'amore che si farà sentire di meno secondo l'oroscopo del 7 maggio. Soprattutto voi cuori solitari, potreste essere piuttosto scettici a sentimenti d'amore, preferendo dedicarvi a qualcosa di più concreto. Se invece siete già impegnati, sappiate che è un vostro dovere dare le giuste attenzioni al partner, dunque non trascuratelo. Molto bene, invece, in ambito lavorativo, grazie ad un bel cielo che favorisce la creatività, regalandovi quella voglia di arrivare all'obiettivo ed ottenere discrete soddisfazioni.

Voto - 7-

Scorpione: c'è ancora qualcosa di voi che non vi piace. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo di venerdì, vi darete da fare per cercare di migliorare, soprattutto in amore, allo scopo di apparire delle persone migliori agli occhi del mondo o del partner, qualora siate già impegnati. Sul posto di lavoro, invece, avrete le idee più chiare su come gestire le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5

Sagittario: sfera sentimentale piuttosto soddisfacente ora che la Luna vi favorisce. La vostra relazione di coppia sarà piuttosto tranquilla, e la voglia di fare qualcosa di carino per il partner non mancherà. I cuori solitari al momento tenderanno a non esporsi troppo.

Per quanto riguarda il lavoro, magari Mercurio potrebbe procurarvi qualche ostacolo, ma con un po’ d'impegno ce la farete. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di venerdì sottotono per voi nativi del segno. Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire, e ciò influirà negativamente soprattutto nel lavoro. Il vostro rendimento, infatti, non sarà lo stesso dei giorni precedenti, e una pausa potrebbe farvi comodo. In amore la Luna in quadratura potrebbe mettere tra voi e il partner alcuni problemi da risolvere, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single dovranno essere ben organizzati se proprio ci tengono a conquistare la persona che amano, ma forse sarebbe meglio aspettare. Voto - 6

Acquario: ottima giornata per voi nativi del segno grazie alla Luna in buon aspetto.

Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, vi sentirete più a vostro agio a condividere momenti belli con il partner, facendo uscire fuori tutte le vostre buone intenzioni per un rapporto sano e romantico. Se siete single, non lasciate niente al caso, soprattutto per chi è innamorato. Nel lavoro torna Mercurio a vostro favore, e voi sarete pronti a dare il massimo. Voto - 7,5

Pesci: predizioni astrali piuttosto convincenti per voi. In ambito sentimentale, se siete single sappiate che una persona vicina a voi vorrà essere importante nella vostra vita. Se invece siete già impegnati, il vostro modo di essere calorosi sarà apprezzato dal partner. In ambito lavorativo dopo tanto impegno potrebbero finalmente arrivare i primi buoni risultati.

Voto - 8