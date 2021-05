L'Oroscopo del 6 maggio descrive, nel dettaglio, tutti gli elementi principali dei profili zodiacali per la giornata di domani. Per avere un quadro completo degli influenza degli astri è necessario osservare la volta celeste. Tra le posizioni planetarie principali spiccano le seguenti:

Sole, Venere e Urano in Toro;

Luna e Nettuno in Pesci;

Mercurio in Gemelli;

Marte in Cancro;

Giove e Saturno in Acquario;

Plutone in Capricorno.

Previsioni astrologiche del 6 maggio: Gemelli tanto nervosi, Cancro riservato

Ariete: non vi sentirete ancora pronti a intraprendere una nuova relazione sentimentale.

Sarà preferibile prendervi un po' di tempo per rimanere soli con voi stessi e per fare il punto della situazione. L'oroscopo di domani consiglia di rivolgervi ai vostri amici per un sostegno emotivo. Troverete persone pronte ad ascoltarvi e a fornirvi nuovi stimoli.

Toro: vi sembrerà di perdere il contatto con la realtà, ma solo perché sarete troppo stressati dalle mansioni quotidiane. Avrete bisogno di trovare un equilibrio adatto a voi, in modo da non dover subire le difficoltà. In amore sarete pronti a rischiare per rendere felice il partner, gli dimostrerete il vostro affetto in modi diversi e questo rafforzerà il rapporto di coppia.

Gemelli: il nervosismo la farà da padrone durante la giornata di domani.

Non riuscirete a rilassarvi e farete fatica a fare qualsiasi cosa. Le relazioni interpersonali saranno caratterizzate da alti e bassi, soprattutto quella con il partner. Le previsioni zodiacali suggeriscono di riflettere attentamente prima di parlare, in caso contrario potreste ferire il prossimo.

Cancro: in ambito sentimentale esprimerete tutta la vostra dolcezza, ma non sarete spigliati come avreste voluto.

Mostrerete un lato timido di voi, attento ai giudizi altrui e fin troppo concentrato sulle possibili conseguenze. Questo potrebbe impedirvi di cogliere le giuste occasioni, anche dal punto di vista professionale.

Oroscopo di domani 6 maggio: Vergine serena, Scorpione creativo

Leone: vi sentirete un po' demotivati sul lavoro, perché i risultati stenteranno ad arrivare.

I pensieri negativi inizieranno ad avere il sopravvento, ma una persona speciale riuscirà a farvi recuperare la fiducia in voi stessi. Per cambiare le cose dovrete credere nel vostro futuro e nelle vostre capacità. Gli amici cercheranno di spronarvi a guardare avanti.

Vergine: cercherete di vivere una giornata all'insegna della serenità. Vi concederete un po' di tempo da passare con gli amici e rimanderete al giorno successivo tutte quelle mansioni che non saranno fondamentali. Con il partner proverete a chiarirvi, soprattutto alla luce delle ultime incomprensioni. Potrebbe essere utile arrivare a un compromesso.

Bilancia: crederete molto nella famiglia e nel suo amore incondizionato. Cercherete di starle accanto in ogni momento e di supportarla con tenacia e orgoglio.

Purtroppo la vostra vita sentimentale vi creerà qualche difficoltà, ci saranno delle discussioni e vi sentirete spiazzati. L'oroscopo consiglia di essere sinceri e fedeli ai vostri principi.

Scorpione: vi lascerete trascinare dalla creatività. Avrete a cuore la vostra immaginazione e proverete a sfruttarla per dare un po' di colore alla giornata di domani. Sarete circondati da persone che apprezzeranno il vostro lavoro e che vi riempiranno di complimenti, ma potrebbe anche esserci chi subirà gli influssi dell'invidia. La cosa migliore sarà non dargli troppa importanza.

Previsioni zodiacali di giovedì 6 maggio: nuovo equilibrio per Acquario, Pesci dolci in amore

Sagittario: sarete determinati a inseguire i vostri sogni.

Eventuali ostacoli non costituiranno una battuta d'arresto, ma al contrario vi consentiranno di rafforzare la vostra tenacia. Il partner sarà coinvolto emotivamente nel vostro percorso e proverà a essere un supporto insostituibile. Ne sarete fieri, ma avrete bisogno anche della presenza degli amici.

Capricorno: non vi sentirete ancora pronti a fare delle rinunce importanti però, bene presto, dovrete per forza prendere delle decisioni serie. Chiedere consiglio agli amici vi sarà d'aiuto, soprattutto perché verrete a conoscenza di punti di vista diversi e contrastanti. In amore preferirete prendervi una pausa dai possibili coinvolgimenti sentimentali.

Acquario: tra le mura domestiche riuscirete a ritrovare un po' di equilibrio.

La situazione sarà ancora instabile, però potrete godere di tutte quelle piccole azioni quotidiane che un tempo vi rendevano tanto felici. Sarà necessario affrontare il partner tramite un dialogo sano e rispettoso, questo vi permetterà di ricominciare da capo e di dedicarvi a un nuovo inizio.

Pesci: il vostro senso del dovere risentirà dello stress in eccesso. Tenderete ad allontanarvi da tutte quelle situazioni che saranno troppo pesanti per essere sopportate. Sul lavoro sarete poco concentrati, ma in amore darete prova del vostro buon cuore. Il feeling tra voi e il partner sarà molto forte e non ci saranno ombre nella vostra storia sentimentale.