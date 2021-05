La giornata del 4 maggio sarà caratterizzata da incessanti emozioni e da numerosi desideri inesplorati. L'oroscopo di domani definirà gli aspetti principali dei 12 profili zodiacali. Per avere un quadro chiaro degli influssi astrali, però, è necessario individuare le posizioni planetarie. Sole, Mercurio, Venere e Urano sosteranno nel Toro, mentre Luna, Giove e Saturno si troveranno nel segno dell'Acquario. Marte, Nettuno e Plutone saranno rispettivamente in Cancro, Pesci e Capricorno.

Previsioni astrologiche dei primi quattro segni zodiacali

Il Toro rifiuterà di affrontare il presente e preferirà rimanere ancorato ai ricordi passati, mentre l'Ariete e il Cancro mostreranno un grande spirito d'iniziativa.

I Gemelli, infine, proveranno ad attirare l'attenzione della persona amata.

Ariete: non aspetterete che siano gli altri a proporvi l'occasione giusta, ma andrete alla sua ricerca, senza alcun ripensamento. Vaglierete tutte le soluzioni disponibili e quando ne troverete una che riterrete valida, proverete subito a metterla in pratica. La vostra intraprendenza verrà premiata, ma sarà necessario anche tanto impegno. L'aiuto degli amici e della famiglia vi offrirà una risorsa in più.

Toro: i ricordi del passato peseranno come un macigno sulle vostre spalle. Vorreste tornare alla vostra vita, quando tutto appariva più semplice e allegro. Purtroppo non avrete altra scelta che guardare al vostro futuro.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di ponderare accuratamente le vostre scelte, ma di non rinunciare a quella scintilla in grado di rendere i momenti indimenticabili.

Gemelli: non vi sentirete i veri protagonisti di questo 4 maggio. Avrete la sensazione di essere sottovalutati proprio da quella persona che dovrebbe avere più a cuore il vostro benessere: il partner.

Proverete in tutti i modi ad attirare la sua attenzione e cercherete una spiegazione valida per il suo recente comportamento. Senza un confronto diretto, però, non sarà facile venirne a capo. Sarà fondamentale non sottovalutare il ruolo dello stress.

Cancro: non vi arrenderete davanti ai primi rifiuti. Vi prenderete del tempo per ricaricare le batterie e poi tornerete alla carica.

Sarà un percorso difficile, caratterizzato da alti e bassi, ma se lavorerete con costanza ben presto avrete le vostre soddisfazioni. L'amore vi renderà più ricettivi nei confronti del mondo esterno e vi consentirà di vivere gli eventi spiacevoli con più leggerezza. Fino a quando avrete il partner al vostro fianco, niente potrà davvero ferirvi.

Oroscopo di martedì 4 maggio: dal Leone allo Scorpione

La Vergine, durante la giornata di domani, mostrerà uno spirito pratico e poca voglia di viaggiare con l'immaginazione, mentre il Leone verrà rapito dalla bellezza delle storie. La Bilancia e lo Scorpione, invece, saranno alla ricerca del loro equilibrio interiore, barcamenandosi tra amicizie e amori.

Leone: proverete un amore spropositato per le storie e i racconti. Adorerete immergervi in mondi magici, dove potrete spaziare con la fantasia e superare ogni limite. Questo, però, non vi impedirà di rimanere connessi alla vita di tutti i giorni. Vi impegnerete sul lavoro e cercherete di raggiungere importanti risultati. In amore sarete audaci e mostrerete grande lealtà verso gli amici. Verrete apprezzati e stimati per questo.

Vergine: darete poco spazio ai sentimentalismi e preferirete dedicarvi a questioni concrete e pratiche. Metterete da parte immaginazione e fantasie, perché avrete fin troppi impegni da portare a termine. Questo atteggiamento, in prima battuta, vi consentirà di essere più concentrati, ma nel corso della giornata diventerà controproducente.

Infatti sarete più vulnerabili allo stress e avrete meno risorse per combatterlo.

Bilancia: non vi accontenterete di seguire un percorso già deciso. Vorrete esplorare alternative diverse e cercare la vostra dimensione interiore. Il confronto con gli altri vi sarà di grande aiuto in questo, perché vi consentirà di definire emozioni e nuovi aspetti caratteriali. Per qualche ora metterete da parte gli impegni quotidiani e vi dedicherete solo a questa missione. Se la porterete a termine, vi sentirete molto meglio con voi stessi.

Scorpione: metterete in dubbio alcune scelte fatte in passato, ma non vi farete travolgere dallo sconforto. Saprete reinventarvi e analizzare i vostri desideri. Sarà una giornata dedicata alla crescita personale, all'osservazione dei punti deboli e alla ricerca di qualcosa che possa essere da stimolo.

In amore trasmetterete tanta positività al partner e creerete un clima domestico collaborativo. Forse un amico speciale avrà bisogno dei vostri consigli.

Previsioni zodiacali degli ultimi quattro segni

Il Sagittario sarà responsabile e non si tirerà indietro davanti ai suoi doveri, mentre l'Acquario avrà bisogno di un po' di tempo da dedicare a se stesso. Capricorno e Pesci saranno fieri delle loro azioni, ma in amore non avranno molta fortuna.

Sagittario: sarete ligi al dovere e non farete nulla per sottrarvi agli impegni della giornata. A livello professionale mostrerete una grande risolutezza e anche a casa adorerete tenere tutto in ordine. Forse gli altri faranno fatica a convivere con le vostre regole, ma voi non metterete in dubbio lo stile di vita scelto.

Con il partner ci sarà sintonia e rispetto, anche se non sempre condividerete il suo punto di vista.

Capricorno: dopo tanto lavoro, finalmente, potrete godere dei frutti del vostro impegno. Non potrete fare a meno di complimentarvi con voi stessi e darvi qualche regalino. La giornata, però, non sarà del tutto serena, perché dovrete affrontare alcune discussioni a livello sentimentale. Il partner non sarà del tutto soddisfatto del vostro rapporto di coppia e solleverà i suoi dubbi. L'oroscopo del 4 maggio consiglia di non farvi travolgere dalla rabbia e di ascoltarlo con attenzione.

Acquario: gli ultimi giorni non hanno fatto altro che aumentare il vostro livello di stress. Sarete stufi di litigare con il partner e preferirete prendervi del tempo per rimanere da soli.

Sarà un momento di calma e serenità, che vi consentirà di riflettere sulla vostra vita e sull'amore di coppia. Provate a chiarire le cose il prima possibile, in modo da non trascinarvi dietro situazioni irrisolte.

Pesci: non agirete d'impulso, ma seguirete un copione ben studiato. Ogni vostra mossa avrà alle spalle una lunga riflessione che, nella maggior parte dei casi, vi impedirà di compiere degli errori. Sarà un metodo efficace, ma un po' troppo costrittivo. Vi renderete conto di aver bisogno di un po' più di libertà e cercherete di apportare dei cambiamenti. Con gli amici sarete dolci e gentili, comprenderete le loro esigenze e non vi tirerete indietro davanti a eventuali richieste d'aiuto.